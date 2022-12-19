Пожелания депутатов для МЧС

Состоялось выездное заседание Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша в Центре управления в кризисных ситуациях при МЧС. Нардепы заслушали министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева о работе министерства за 11 месяцев 2022 года.

Но прежде депутаты осмотрели специализированную технику МЧС, применяемую при ЧС и ликвидации их последствий, а также ознакомились с работой Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Глава МЧС сообщил, что за указанный период в результате схода селей по республике разрушены 2 731 частный дом, 46 социальных объектов, 242 км автомобильных дорог, 38 внутрихозяйственных каналов. Общая сумма ущерба составила 234 млн. 953 тыс. сомов. Выделен 51 млн. сомов владельцам домов в аварийном состоянии, для проведения капитального ремонта оказана помощь в сумме 8 млн. 400 тыс. сомов. Рассказал он и о мерах для ликвидации последствий в результате вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской границе. Касаясь пожаров, произошедших по республике, отмечено, что за 11 месяцев зафиксировано 2 279 случаев, ущерб составил 3 млрд. 321 млн. сомов.

При обсуждении депутаты подняли ряд вопросов. В частности, депутат Улан Бакасов обозначил важность принятия превентивных мер против схода селей и паводков. Для этого важно своевременно проводить берегоукрепительные работы. Депутат Ырысбек Атажанов обратил внимание на Кадамжайский район Баткенской области, где также в текущем году сошли селевые воды. Депутат Таалайбек кызы Жылдыз интересовалась вопросом распределения пожарных машин в регионах. Также она считает, что надо построить новую противопожарную часть в Кочкорском районе. Депутат Эрулан Кокулов обратил внимание на закрытие доступа к пожарным лестницам в новых многоквартирных домах, предназначенных для эвакуации людей, что противоречит требованиям пожарной безопасности. Председатель комитета Улан Примов высказался за то, чтобы к работе привлекались квалифицированные сотрудники, укреплялся их потенциал, повышалась заработная плата.

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