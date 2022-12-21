Чуть мерцает призрачная сцена

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч. Айтматова прошёл XIII молодёжный театральный фестиваль «Русская премьера», посвящённый 125-летию со дня рождения писателя и драматурга Валентина Катаева. Мероприятие организовано представителями Русского дома в Кыргызстане и общественным фондом «Мы — соотечественники».

В течение всего дня 17 творческих коллективов из школ и других учебных заведений представляли на суд членов жюри мини-спектакли по мотивам произведений Валентина Катаева, Александра Пушкина, Михаила Булгакова, Александра Островского и других.

В рамках фестиваля на конкурсе представлено сразу несколько постановок по мотивам произведений Валентина Катаева. Ученица театральной студии школы-гимназии №48 Александра Бадина продемонстрировала сложнейший жанр актёрского искусства — моноспектакль под названием «Пень».

Разными голосами и интонациями она озвучивала сразу несколько героев.

— Невероятно сложно выходить на сцену первой. Я очень волновалась, боялась забыть слова, но поддержка зрителей настроила на нужную волну, и всё получилось без ошибок, — делится впечатлениями юная артистка.

Директор русского драматического театра Сергей Бардаков отметил, что данный фестиваль с каждым годом расширяет географию, помимо Бишкека в нём приняли участие творческие коллективы из Кара-Балты, Каинды, сёл Ново-Павловка и Гроздь:

— Пора задуматься о проведении международного фестиваля и приглашать конкурсантов из соседних республик. На этой легендарной сцене работали великие мастера актёрского искусства. Надеюсь, что самые талантливые участники конкурса в будущем смогут гордо носить звание народного артиста и стать частью этого театра.

Постановки оценивало профессиональное жюри во главе с писателем и драматургом, председателем Союза театральных деятелей Кыргызстана Жанышем Урмамбетовым.

— Нам было сложно выбирать, так как все конкурсанты представили разные жанры и стили игры на сцене. Но мы учитывали профессионализм, реалистичность и сложность постановки, — отметил член жюри.

Вместе со своими наставниками и руководителями театральных кружков молодые и юные актёры готовились к фестивалю несколько месяцев. Перед выходом на сцену ребята репетировали, отрабатывали движения в фойе театра. Примечательно, что в одних постановках задействован один человек, а в других — сразу тридцать.

Одной из ярчайших конкурсных работ стала постановка учащихся школы Святого Равноапостольного князя Владимира под руководством Анны Шмыриной по мотивам произведения «Морфий» Михаила Булгакова. Подающий надежды Иван Трофимов блестяще исполнил роль Полякова — врача, который вследствие расставания с любимой девушкой и острой боли в желудке пристрастился к использованию сильнейшего обезболивающего. Жизнь с уколом казалась красочнее и интереснее, но суровая реальность превратила талантливого врача в наркозависимого. Именно эта постановка и стала лучшим спектаклем фестиваля, а Иван Трофимов удостоился награды за лучшую мужскую роль.

Ученики театральной студии учебно-воспитательного комплекса «Ак-Бала» под руководством Александры Клюквиной одержали победу за лучшее прочтение в стихотворной форме произведения Валентина Катаева. Маленькие артисты подготовили спектакль «Цветик-семицветик» о сказочных похождениях обыкновенной девочки, которой в руки попал волшебный цветок, исполняющий желания. На фестивале представили сразу две постановки этого произведения.

Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала ученица ДШИ №4 Раяна Анарбекова. Дипломами и призами в разных номинациях отмечены УВК «Ак-Бала» (Бишкек), студия «Чеховцы» под руководством режиссёра Марины Фальман из образовательного учреждения имени Чехова, театральная студия «Рампа» УВК школы №70 под руководством заслуженной артистки Кыргызстана Ольги Жигулёвой.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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