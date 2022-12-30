Страна ждёт свершений от юного поколения

Президент Садыр Жапаров принял участие в традиционном новогоднем представлении для детей, состоявшемся в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова.

На мероприятие пригласили 1 100 детей из всех регионов страны, среди которых отличники учёбы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, из малообеспеченных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Им продемонстрировали театрально-музыкальное новогоднее представление «Жакшылык ыроологон Жаўы жыл» («Новый год, дарящий добро»), подготовленное воспитанниками детских танцевальных коллективов. Свои пожелания в видеоформате передали известные кыргызстанцы.

Далее участников торжества поздравил Президент Садыр Жапаров.

«Дорогие дети!

Сердечно поздравляю вас с самым замечательным и долгожданным праздником — Новым 2023 годом! В эти оставшиеся считаные дни мы вспомним всё хорошее, что произошло в уходящем году, оглянемся на достигнутые успехи, поблагодарив за подаренные нам тёплые эмоции и счастливые моменты уходящий год. Такие приятные моменты вдохновили и прибавили вам сил, повысили интерес к учёбе!

Одно из главных событий в школьной жизни — это ваши победы на международных олимпиадах, которые доставили огромную радость как вашим преподавателям, так и родителям, и стране в целом. К примеру, в уходящем году нас всех очень порадовали победы школьников республики на различных международных олимпиадах по химии, математике и физике. Наши ученики завоевали четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей на британской олимпиаде по биологии. На олимпиаде, где участвовали 10 000 учащихся из более чем 700 школ мира, ученики из Кыргызстана взяли в общей сложности 14 медалей. Они прославили имя нашей любимой страны на весь мир. Мы очень гордимся вашими одноклассниками, ровесниками, которые, развевая наш яркий красный флаг, прославляли страну.

В этом году наши ученики постоянно укрепляли своё здоровье, занимались спортом, успели показать хорошие результаты на международных соревнованиях. Из более чем 400 школьников, принявших участие в IX Международной спартакиаде школьников Содружества Независимых Государств, проходившей в Уфе, наши юные баскетболисты заняли призовое место и одержали победу. Если всё пересчитать, то таких успехов предостаточно. Теперь мы надеемся, что 2023 год окажется таким же плодотворным, полным творческих событий и позитивных изменений для школьников Кыргызстана. В наступающем новом году мы ждём от вас больших свершений, интересных идей, новых открытий и побед! Пусть перед вами открываются широкие просторы, и пусть ваши цели сбываются! И для того, чтобы реализовать такие цели, дорогие мои дети, дорогие ученики, конечно же, нужно хорошо учиться! Как гласит пословица, «ученье — свет, а неученье — тьма», чем больше вы начнёте увеличивать свои знания, тем больше расширится ваш кругозор, вселенная раскроет вам свои объятия! Почувствуйте себя патриотичными кыргызстанцами с невероятно сильной верой в то, что можете внести свой вклад в развитие своей Родины.

Знание и воспитание — понятия-близнецы, которые нельзя отделить друг от друга, как два крыла птицы. Это то, что ваши братья и сёстры всегда советуют вам. Если у вас есть хорошее образование и ещё соответствующее воспитание, вы станете достойны гордого звания гражданина суверенного свободолюбивого и демократического Кыргызстана с красивой природой. Если ваше образование и воспитание совпадают, если вы умеете почитать старших и относиться с уважением к младшим, если вы можете твёрдо хранить традиции и ценности наших предков, то мы увидим и ваше уважение к родителям! Не только родителей, но и честь всего народа и всего государства возрастёт, вы сможете стать гордым, патриотичным, образованным гражданином своей страны! Это очень важно!

Дорогие ученики!

Сегодня возникла новая реальность, известная как эпоха пост-Ковида, которая привела к тому, что в первую очередь в мире сектор образования перешёл на цифровые технологии, изучая предметы STEM и уделяя особое внимание естественным наукам, технологиям, инженерному делу и математике. Как известно, IT-технологии стали перспективной областью. Таким образом цифровизация охватила все сферы нашей жизни.

Эпоха таких быстрых изменений и инновационных проектов требует глубокой оценки знаний, полевых исследований и способности чувствовать ответственность! Поэтому стоит ставить перед собой новые цели, идти в ногу со стремительно развивающимися достижениями в сфере образования и стремиться смело участвовать в мировых процессах! Вам надо расширить своё мировоззрение и развить современный научный кругозор! Пусть каждый из вас выстроит конкретные планы на предстоящий год и начнёт его с твёрдой волей, чтобы воплотить их в жизнь! В новогодний праздник мы все с надеждой смотрим в будущее, ждём от вас больших успехов и удачи. Пусть у родителей каждого ученика появится много счастливых историй об успехах их сына и дочери! Пусть учителя воспитают своих учеников достойно, пусть у них возрастёт энтузиазм к глубокому образованию, творчеству! Пусть увеличивается число нашей образованной молодёжи, пусть горят надежды нашего народа на будущее, пусть ускоряется развитие нашей страны! Пусть 2023 год станет для каждого ученика годом больших достижений!

С Новым годом, дорогие дети!»

В завершение детям вручили подарки от имени Президента.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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