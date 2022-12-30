Кабмин отчитался перед народом

Под председательством Президента Садыра Жапарова состоялось итоговое заседание Кабинета министров.

В нём приняли участие руководители государственных органов, министерств и ведомств, а также руководители местных властей в формате видеоконференции.

Глава государства выступил со вступительной речью об основных итогах развития страны в 2022 году, назвав основную цель исполнительной ветви власти — увеличение экономического роста.

«Уважаемые участники встречи!

Как известно, в прошлом году специальным указом принята «Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года». Поэтому считаю это заседание отчётом перед всеми кыргызстанцами о работе, проделанной исполнительной властью за год. Его предоставление народу должно стать ежегодной традицией.

В 2022 году в мире и в нашей стране произошло много важных и значимых событий. Сегодня мир переживает сложный этап своего исторического развития, мы вступаем в фазу глобальных изменений, происходит цивилизационный поворот с Запада на Восток. Иными словами, центр экономического притяжения смещается на Азиатский континент. И несмотря на различные вызовы и испытания в течение года, могу сказать, что наше государство добилось эффективных успехов. В общем, наша основная задача — добиться усиления экономического роста. Для его достижения следует модернизировать систему государственного управления, избавиться от излишней бюрократии, широко внедрять цифровые и инновационные технологии. Особое внимание следует уделять активному участию в мировых потоках цифровых и нанотехнологий. Увидев и услышав все проблемы, начнём оперативно принимать меры и решения. Они должны значительно улучшить качество жизни населения, увеличить возможности для привлечения крупных мировых инвесторов, что даст возможность экономике Кыргызской Республики двигаться вперёд. Ведь развитая экономика — это крепкий залог государственности и независимости!

Укрепление основ государственности напрямую зависит от вас — государственных чиновников, находящихся на службе у народа, от того, насколько ответственно, точно и профессионально вы выполняете свои обязанности.

Теперь позвольте мне кратко коснуться социально-экономического развития Кыргызской Республики. По предварительным данным Национального статистического комитета, с января по ноябрь 2022 года валовой внутренний продукт страны составил 781,4 миллиарда сомов, увеличившись на 7%. На основе усиления фискальной политики появились возможности для увеличения доходов. По предварительной информации Министерства финансов, мы закрываем показатель консолидированного бюджета более чем на 400 миллиардов сомов. В следующем году, как вы знаете, мы поставили перед собой амбициозную цель — превысить 500 миллиардов сомов. Для достижения этой цели требуется совместная и эффективная работа каждого из вас. Благодаря увеличению размера государственной казны с октября 2020 года по сегодняшний день только за счёт средств республиканского бюджета завершены строительно-ремонтные работы двухсот социальных объектов. В 2022 году освоение государственных инвестиционных средств составило 32,2 млрд сомов, или 90,3% от первоначально утверждённого бюджета, и 95,7% к уточнённому бюджету. Этот показатель зарегистрирован как самый высокий показатель эффективности государственных инвестиций за последние восемь лет. По сравнению с предыдущими годами освоение государственных инвестиций в 2013-2021 годах составило в среднем лишь 68% от утверждённого бюджета. За десять лет номинальная сумма государственных инвестиций увеличилась вдвое — с 17,4 млрд сомов в 2013 году до 32,2 млрд сомов в 2022 году, или 4% к валовому внутреннему продукту в 2022 году, и 17,2% к расходам республиканского бюджета в 2022 году. Несмотря на хорошие показатели на уровне всего портфеля в 2022 году, реализация ряда проектов замедляется и отстаёт.

Средства государственного инвестиционного бюджета 2022 года освоены неполностью, и неполностью реализованы проекты в ряде государственных органов: в министерствах — финансов, сельского хозяйства, энергетики, экономики, здравоохранения; Госстрое; Службе водных ресурсов; Налоговой службе;

Национальном статистическом комитете; мэриях: Канта, Кара-Суу, Каракола. Государственные инвестиции напрямую связаны с государственным долгом. В настоящее время среди населения бытует мнение, что кредитные и грантовые средства используются неэффективно. Поэтому надо, Акылбек Усенбекович, принимать решительные меры в отношении руководителей, использующих выделенные средства, но не дающих результатов!

О зарплатах

В январе — октябре 2022 года увеличение темпов роста среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдалось на всех видах предприятий и в организациях с экономической деятельностью. Например, самый высокий рост есть в сферах: искусства и отдыха — на 65,7%, здравоохранения и социального обслуживания — 52,2%, образования — 43,5%, государственного управления и обороны; в сфере обязательного социального обеспечения — 28,1%, профессиональной, научной и технической деятельности — 25,94%, добычи полезных ископаемых — 23,7%, гостиничного и ресторанного дела — 22,7% и строительного сектора — 21,1%. Цифровизация налогового и таможенного администрирования обеспечила высокие показатели доходов в 2022 году и поспособствует наполнению доходной части бюджета в среднесрочной перспективе.

Теперь позвольте мне обратиться к сфере образования, где начались значительные изменения. Образовательные стандарты мы пересмотрели. Проведена работа по ротации директоров школ, заменён ряд директоров, десятилетиями сидевших на одном месте. Найдены дополнительные источники финансирования, и зарплата учителей значительно увеличилась. Не ошибусь, если скажу, что это стимулировало их энтузиазм и активную работу. В соответствии с потребностями времени государство стало уделять особое внимание процессу разработки новых методов обучения для развития науки. Науку и инновационное производство следует тесно связать, а конкуренция должна занимать значительное место в экономике. В связи с этим издан указ «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики». По указу пять вузов страны получили особый статус, который предусматривает широкие организационные, финансовые и академические возможности. Поэтому надо быстро превратить эти учебные заведения в достойные научные центры, достойные инноваций и конкуренции! Помимо достижения значительных результатов в налаживании взаимного сотрудничества с нашими стратегическими партнёрами, союзниками и дружественными странами и улучшении отношений, мы смогли активно участвовать в международных мероприятиях и привлечь внимание мирового сообщества, доноров и финансовых институтов к Кыргызстану.

В результате наши действия, направленные на увеличение бюджета, увенчались успехом по значимым направлениям и мы смогли показать, что цели реализуются, если приложить реальные усилия. Наша команда реализовала крупные проекты, которые на протяжении многих лет не претворялись в жизнь по разным причинам. Безусловно, возвращение «Кумтора» в собственность нашего государства и народа стало самой большой победой. Это было очень непростое дело. Через 30 лет благодаря высокому профессионализму нашей команды кыргызское природное месторождение возвращено в собственность Кыргызстана. Отныне государство само станет разрабатывать месторождения полезных ископаемых для развития республики, доход от них мы направим на нужды народа и реализацию стратегических проектов. Приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие, что государство должно иметь долю в разработке недр.

Хорошим знаком стала и реализация масштабных проектов по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, создающей выход к морю. Я неоднократно подчёркивал, что пока есть гидроэнергетический потенциал, нам нужно резко сократить импорт электроэнергии. Мы обязаны обеспечить нашему народу рациональное использование водных ресурсов, данных нам Всевышним, увеличить производство электроэнергии, обеспечив наш народ дешёвой электроэнергией. Начало строительных работ Камбар-Атинской ГЭС-1, будущего флагмана кыргызской энергетики, проложит путь к обеспечению энергетической независимости страны.

Уважаемые соотечественники!

Кыргызстан — богатая страна! У нас работают интеллигентные, высококомпетентные кадры. Наша прекрасная земля, её недра и создаваемые экономические условия позволяют каждому гражданину жить счастливо. Человеческий капитал — ценный ресурс, без которого невозможно представить развитие страны. Уникальный потенциал каждого нашего гражданина позволяет нам покорять вершины. В связи с этим Кабинету министров поручено сосредоточиться на развитии креативного сектора экономики в приоритетном порядке и способствовать созданию сегмента креативных индустрий. Кыргызстан должен стать страной творцов — центром креативной индустрии Центральной Азии!

Наряду с эпохой креатива отмечено, что при сочетании национальных ценностей, новых технологий и экономических реформ в стране начнётся развитие, и мы создадим сильную нацию. Поэтому мы должны научиться думать и планировать быстрый рост экономики Кыргызстана, чтобы обеспечить достойное положение для будущего нашей страны и следующего поколения.

Следующий серьёзный вопрос — пограничный. Если эту проблему полностью не урегулировать, то целостность нашего государства по-прежнему останется под угрозой. К сожалению, недавние события подтверждают это. Именно из-за этого мы на сегодня уточнили пограничные вопросы с тремя соседними странами. Мы прилагаем все усилия для уточнения границы с Таджикистаном мирным путём и дипломатическими переговорами. Как вы знаете, мы считаем своей главной целью и долгом решить пограничную проблему, которая не решалась за годы независимости, и без потерь передать следующим поколениям нашу священную землю, унаследованную от предков!

В настоящее время изменение климата и экологические риски вызывают серьёзные проблемы во всём мире. Поэтому перед нами стоит задача по развитию зелёной экономики, современных технологий для ускорения процессов. Переход на возобновляемые источники энергии и электромобили — это потребность времени.

Потому что из года в год с увеличением населения, к сожалению, увеличивается и количество мусора. Из-за этого следует срочно перерабатывать большую часть отходов, чтобы сохранить природу, предотвратить загрязнение воздуха и воды, повысить эффективность использования ресурсов, сэкономить средства. В этом году стартовала национальная акция «Жашыл мурас». Мы должны передать следующему поколению красивую природу, доставшуюся нам от предков. Чтобы сохранить экосистему и ледники горного региона, такого как наша страна, посадка деревьев и озеленение — это серьёзная инициатива. Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою ответственность и воспринимал охрану и защиту природы как гражданский долг.

На сегодня я хотел бы отметить как очень важное достижение то, что заработная плата работников культуры увеличена до 100 процентов.

Эпос «Манас» — национальное достояние кыргызского народа, несравненный памятник устного народного творчества, шедевр мировой народной поэзии. В целях широкого распространения эпоса «Манас» государство позаботилось об акынах-импровизаторах, объединило их и сумело открыть театр «Манас». Также мы начали прославлять кыргызскую культуру, проводя Дни кыргызской культуры за рубежом.

Говоря о «Кыргыз жараны», настало время создать условия для того, чтобы каждый житель страны мог гордиться тем, что он гражданин Кыргызстана. «Кыргыз жараны» сегодня очень ценится, подразумевая человека великодушного, щедрого, ценящего мудрость. Кыргызстанцем я считаю гражданина, свято чтящего Отечество и честь. Концепция «Кыргыз жараны» была принята для укрепления взаимоотношений между более чем сотней этносов, проживающих в нашей стране, и развития гражданского согласия. Согласно концепции, государственный язык в Кыргызской Республике должен стать главным фактором, объединяющим всех граждан. Мы должны создать условия, чтобы кыргызстанцы могли говорить, писать и думать на кыргызском языке. Государственный язык никогда не начнёт развиваться, если мы будем равнодушны! Ведь как говорится, «вершина искусства — это красноречие». Когда говорится об устойчивом развитии государства и сохранении нации как нации, то это упоминается только в статьях и отчётах на бумаге, а на деле этому не уделяется внимание. В этом направлении много нерешённых вопросов.

В 2022 году меня не устроили статистические показатели некоторых министерств и ведомств по обороту документов на государственном языке через систему Infodocs. Например, в министерствах: экономики и торговли — всего 13 процентов, цифрового развития — 12, юстиции — 13, и 17 процентов в Минэнерго. Эти показатели не должны быть меньше 50 процентов!

Со дня независимости Кыргызская Республика уважает свободу вероисповедания каждого гражданина, независимо от этнического происхождения, и придерживается принципа светскости, согласно которому религия не должна вмешиваться в государственное управление. В Кыргызской Республике ни одна религия не признана государственной или обязательной. Свобода вероисповедания гарантируется Конституцией.

Эффективность государственной политики в религиозной сфере достигается созданием равных условий для всех конфессий. Но в то же время надо обращать внимание на традиционные религиозные и духовные ценности нашего народа. Эти ценности побуждают наших людей быть терпеливыми, доброжелательными, дружелюбными и нравственными, призывают к формированию прав человека и свободы вероисповедания в нашем обществе. В этом направлении мы специально утвердили Концепцию государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы. Нужно усилить сотрудничество между государственными органами и религиозными организациями. В связи с этим представители наших религиозных служб хорошо работают в направлении борьбы с расточительством. Но в то же время есть факты, что некоторые чиновники вместо того, чтобы стать примером для народа, чрезмерно занимаются расточительством. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот момент. Прежде чем требовать от людей прекратить расточительство, чиновники должны подать пример простым людям».

Далее с докладами выступили председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев, полномочный представитель Президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков. Собравшиеся также обсудили итоги работы Кабмина и основные экономические достижения в 2022 году.

Под занавес заседания глава государства наградил победителей общегосударственного конкурса на звание «Самый лучший айыл окмоту», сертификатами на суммы от 500 тыс. до 1,5 млн сомов.

В завершение Президент Садыр Жапаров подвёл итоги заседания, отметив хорошую и плохую работу государственных органов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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