Версия премьера

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За два года бюджет страны увеличился вдвое. Об этом заявил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров на итоговом заседании Кабмина.



По его словам, поставлена амбициозная цель — довести ресурсы консолидированного бюджета 2022 года до суммы свыше 400 млрд сомов. В итоге в казну поступило порядка 430 млрд сомов.

Акылбек Жапаров отметил, что Международный валютный фонд в своём заявлении по итогам года указал, что особые усилия официальных налоговых органов привели к значительному улучшению собираемости доходов. При этом никаких новых налогов не вводилось. «Таких успехов удалось добиться благодаря фискализации налоговых процедур, правильному управлению макроэкономической и денежно-кредитной политикой», — сказал Акылбек Жапаров, добавив, что в течение 30 лет уклонение от налогов привело к большой коррупции.

Глава Кабмина также заявил, что самым главным достижением уходящего года является возвращение рудника «Кумтор» народу. Это событие, разделяющее новую историю страны на две эпохи. «Общая сумма дивидендов, выплаченных республике за 11 лет, составила 5,3 млрд. сомов. В 2022 году всего за 10 месяцев с рудника «Кумтор» собрано 26,5 млрд. сомов», — подчеркнул Акылбек Жапаров и добавил, что в 2018 году от горнодобывающей промышленности получено 11 млрд. сомов, в 2019 году — 13 млрд. сомов, в этом году мы получили 48 млрд. сомов, что в 3 раза больше.

Кроме этого, Акылбек Жапаров отметил, что для качественного и полноценного исполнения основного документа страны — Национальной программы — внедрена понятная и простая система мониторинга и оценки эффективности деятельности министерств и ведомств, предусматривающая солидарную ответственность и вклад госоргана в каждом мероприятии отдельно. «Данная методика в начале декабря презентована на международном форуме аналитиков по мониторингу стратегических документов в Швейцарии и позволяет упрощённым способом выявить степень качественной реализации стратегий и участия государственных органов в ней», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что по итогам года выявлены «отличники», «хорошисты», «троечники» и «двоечники» среди ведомств. «Планом действий Кабинета министров на 2022 год предусмотрено 650 мероприятий», — отметил Акылбек Жапаров. Председатель Кабинета министров перечислил министерства и ведомства, получившие оценку «отлично», и призвал руководителей остальных государственных органов использовать имеющийся потенциал для получения более высокого результата. Акылбек Жапаров отметил, что созданы все условия для беспрепятственной работы. «Народ ожидает ощутимых результатов, ведь выделяются необходимые финансовые средства для успешного осуществления отраслевой политики и проведения реформ, беспрецедентно повышены заработные платы всех бюджетников, никто не вмешивается в процесс подбора кадров. Остаётся лишь работать и выполнять свои прямые функциональные обязанности надлежащим образом», — подчеркнул глава Кабмина, добавив, что по итогам первого полугодия 2022 года произведена первая оценка, в результате которой выявлен ряд недостатков в работе государственных органов и даны соответствующие предупреждения.

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