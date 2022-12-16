Зачётная десоветизация страны

В минувший понедельник мы отметили, на мой взгляд, скорбную дату. Двадцать пятого декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия. А на следующий день Совет республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик. Так что уже 31 год, как каждый сам по себе.

Я ПРОСНУЛСЯ, ЗДРАСТЕ, НЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

До сих пор нет единой оценки и исчерпывающего анализа причин, приведших к распаду СССР. Среди ряда факторов называют неэффективность и стагнацию экономики. Товарный дефицит, падение цен на нефть. Желание значительной части руководителей, имеющих доступ к рычагам власти, отказаться от строгих ограничений, лишавших их личных автомобилей, дач, яхт и прочего. Кризис идеологии коммунизма.

Финансирование и военная поддержка диктаторских и марионеточных просоветских и антиимпериалистических режимов по всему миру. Афганская война, участие в которой вызвало осуждение международной общественности, а внутри — страх и непонимание. Моноцентризм. Все важные решения принимались в Союзном центре, что приводило к бюрократии, недовольству региональных властей. Растущее недовольство населения, связанное с постоянными перебоями в поставках продовольствия и промышленных товаров первой необходимости. Неспособность центральной власти контролировать и управлять событиями во времена позднего СССР.

Но… Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Благо — бесплатные образование и здравоохранение. Стабильный рубль и непоколебимые цены на всё и везде. Уверенность в завтрашнем дне — без безработицы и с достойной пенсией. Моя мама на 132 рубля после выхода на заслуженный отдых, отработав положенный стаж в школе, могла слетать в Москву и обратно. Сколько себя помню (до развала Союза), был горд тем, что родился и живу в такой вот стране. Внутренне, конечно, не шибко богатой, но внешне готовой дать отпор любому супостату.

А заграница… Что заграница? Чехословакия, Югославия, Болгария, Венгрия, ГДР (по «Спутнику»). А кто поизвестнее — и западные страны осваивал.

Особенно советская власть пришлась впору (по размеру, структуре, перспективам роста и самоутверждению — литература и искусство) для Средней Азии. Не довоенные, а послевоенные годы стали здесь расцветом экономики, индустрии, проектирования и строительства. Только во Фрунзе появилось примерно с десяток крупных (союзного значения) предприятий. А Токтогульская ГЭС! А ТЭЦ столицы! Строительство ТЭЦ-2. Ошский хлопчато-бумажный и Фрунзенский камвольно-суконный комбинаты. Кара-Балтинский ковровый комбинат. В моей родной Каинде — кабельный завод, мясокомбинат, кирпичный завод, сахзавод, который только и остался на плаву. И каждое из предприятий было градообразующим, со своим жилым комплексом и своей инфраструктурой.

Свеча горела на столе, свеча горела… Но кто-то (и не один) сильно дунул. И попали народы как кур в ощип. У нас один президент то и дело сменял другого. Свыше тридцати премьеров. Парламент — то двухпалатный, то однопалатный. То 120 депутатов, то 90. Что касается экономики. «Кумтор» стал государственным. А такой же золотой рудник (крупный и стратегический) — Джеруй» — ушёл по тендеру российскому предпринимателю Бажаеву. Стратегический Кадамджайский сурьмяный комбинат работает на турецкие инвестиции, 30-40 тонн сурьмы в месяц. И это, как пишут в соцсетях, при производственной мощности 20 тысяч тонн в год, то есть 1600 тонн в месяц. А не жалкие 30-40 тонн, хотя турки обещают довести выпуск до 200 тонн в месяц.

И лишь совсем недавно, 20 декабря, после успешных испытаний введён в эксплуатацию четвёртый агрегат Токтогульской ГЭС. А ведь обещали сперва к зиме прошлого года, потом к весне, осени. Хоть перед нынешним Новым годом порадовали. А сколько за это время министров энергетики сменилось, сколько начальников других энергетических контор?! Не один и не два.

Эксперты отмечают у нас процветание трайбализма во всех госсферах, на всех руководящих уровнях. Кум, сват, брат. Или: брат, сват, кум. Не стало при суверенитете централизованного управления, на смену пришли некомпетентность и безответственность. Постоянная, порой переходящая в фетиш, перестановка кадров, один-два месяца в руководителях, и давай, до свидания… Не становится фактом из ряда вон, неким звоночком. Поэтому само начальствующее кресло не несёт за собой умения и радения. Умные словечки типа «матрица», «дорожная карта», «алгоритм», введённые в лексикон этак при премьере Джоомарте Оторбаеве, не несут никакой смысловой нагрузки. Ну это просто план мероприятий, который может составить любой клерк. А потом он же и подготовит отчёт: выполнено — не выполнено. Памятно горестное откровение Президента Садыра Жапарова после посещения им технопарка в Ташкенте: «А мы даже спичечную фабрику построить не можем». Кстати, спички к нам идут именно из Узбекистана.

В общем, что имеем — не храним, потерявши — плачем.

И так повсеместно. Даже Прибалтика, страны которой первыми весной 1990 года чухнули из Советского Союза, они что, за эти 32 года жить стали лучше, стали веселее? Созидают и процветают? Из трёх миллионов жителей (Литва) до полутора миллиона (Эстония), посредине — Латвия, половина населения трудится в западных странах. Тем и живут — скромно и по средствам.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?..

И в это самое время, когда даже после значительного повышения пенсий этой суммы не то что туда и обратно, даже в одну сторону до Москвы не хватит, понадобилось срочно всё переименовывать. За кем гонимся, кого хотим догнать и перегнать? Когда в той же Прибалтике сносят очередной памятник такому-то советскому герою, это активно обсуждается и нередко осуждается: не вами поставлен, не вам и рушить. Можно себе представить демонтаж Солдата-освободителя в Трептов-парке в Берлине? Исключено. А в странах Балтии и в Украине — такое сплошь и рядом.

Так вот, и населённые пункты Кыргызстана, названия которых заимствованы из других языков, следует переименовать. Об этом на заседании Народного курултая (24-25 ноября) заявил спикер парламента Нурлан Шакиев. «Развитие госязыка не достигло своей цели. У нас до сих пор некоторые населённые пункты носят названия, взятые из других языков. Срочно надо переименовать четыре района Бишкека», — сказал, как отрезал, Шакиев. И какое тут важное слово «срочно», ну так срочно, что торага даже кушать не может, что ли?

Между прочим, эта «срочность» тянется с февраля сего года. Тогда депутат Айбек Алтынбеков спросил у мэра, какая работа ведётся по переименованию районов столицы, и предложил: «Нам надо дать чисто кыргызские названия». А 21 декабря на заседании ЖК директор Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев доложил, что работа по переименованию четырёх районов Бишкека уже началась: «Но прежде предлагается Кара-Бууринский район Таласской области переименовать в честь писателя Чингиза Айтматова». «А если именем писателя назвать один из районов Бишкека, это не будет противоречить?» — поинтересовался депутат Дастан Джумабеков. «Если имя писателя дадим двум районам, никаких противоречий не возникнет», — ответил директор Госагентства. А слуга народа Мирлан Самыйкожо поспешил с предложением назвать Первомайский район именем Турдакуна Усубалиева.

И только, как всегда, вдумчивый Дастан Бекешев предложил провести общественное обсуждение перед переименованием районов столицы. Вот именно, обсудить, а не гнать лошадей, как пытается Шакиев.

Вот и обсудим. Названия: Ленинский, Первомайский, Октябрьский, Свердловский — архаика? Конечно, потому что с давних времён. Но ведь и памятники порой давние. Тому же Ленину, который теперь обращён к Старой площади. Значит, его можно не убирать, а названный именем вождя революции район надо срочно переименовать, потому что «развитие госязыка не достигло своей цели». По этой несуразной логике ведь и Усубалиев, на минуточку, был советским и партийным деятелем. Как и Ленин, чьё имя носит городской район.

Так можно дойти до абсурда, борясь с названиями из других языков. Как дошли до абсурда при десоветизации россияне, у которых Санкт-Петербург Ленинградской области, а Екатеринбург — Свердловской.

А есть ещё у нас село Ленинское, ущелье Григорьевское, а также Ново-Павловка, Покровка, Военно-Антоновка… Непочатый край работы для Шакиева и его товарищей (хотя и это слово из совлексикона). И ведь уже решительно не углядишь, какой участок столичной улицы как называется. Может, уже нет Советской и Московской с перекрёстком «Моссовет»? Или Горького и Дружбы? Если не в курсе, подскажите. А может, остановиться и объявить всё-таки мораторий на переименования, борясь за развитие языка и десоветизацию?

ПРО ЯЗЫК ТОЖЕ

Ну, это уже как водится — где раж, там русский язык наряду с другими. Двадцать шестого декабря прошло заседание комитета Жогорку Кенеша по социальной политике. Рассматривался конституционный законопроект о госязыке. Сайты отметили пару выступлений депутатов. Так, Аида Исатбек кызы (фракция «Ынтымак») согласилась, что такой документ нужен: «Я поддерживаю законопроект. Кыргызский — наш родной язык, и мы должны создавать возможность для его развития. Но если взять другие страны, то в некоторых из них по нескольку языков предусмотрено. Если всё на кыргызский переведём, то как получится? К примеру, если туристы приедут, в музеях информацию на государственном, официальном, английском надо представить. Так ведь должно быть, а не всё на кыргызском».

Замдиректора Госкомиссии по развитию госязыка при Президенте Жылдыз Орозобекова поспешила заверить, что «согласно законопроекту, информация во всех учреждениях страны должна быть представлена на госязыке, вместе с тем информация на официальном следует за госязыком».

А Мирлан Самыйкожо считает, что законопроект направлен на развитие кыргызского языка в стране, но не на то, чтобы всё было только на нём: «Здесь написано, чтобы все языки были. Всем нам нужны другие языки. Только мы должны наш госязык правильно использовать. Там (в законопроекте) есть официальный язык, английский, китайский, узбекский. Но среди всех языков мы должны кыргызский правильно использовать и переводить».

Замглавы Госкомиссии по языку Орозобекова отметила, что в Кыргызстане живут несколько поколений людей, которые обучались на русском языке, и это не их вина. «Наша цель только одна, чтобы кыргызский язык поднять до уровня официального», — считает она. На что Мирлан Самыйкожо заметил: «Тридцать четыре тысячи триста школьных классов на кыргызском языке обучения, шестнадцать тысяч восемьсот — на русском. Здесь нет проблем. Безусловно, классы на кыргызском должны увеличиваться, но мы также вольны говорить и на русском, английском и других языках».

А вот реплика замминистра образования Такбубу Ашимбаевой: «У нас 168 частных детских садов. Да, большинство на русском. Но к дошкольным образовательным учреждениям нет языкового требования. Согласно Конституции, все народы, проживающие в стране, могут общаться на своём языке. У нас обучение идёт на кыргызском, русском, узбекском и таджикском».

Приятно слышать. И пусть эти слова дойдут до ушей спикера парламента. И он, возможно, тогда не станет связывать развитие госязыка, которое «не достигло своей цели», с переименованием населённых пунктов, названия которых взяты из других языков. Это всё равно что скрещивать удава с ежом.

ТРЕВОЖНЫЙ ПОСЫЛ

Лучше бы о мигрантах подумали. На сегодня это главный вопрос кыргызско-российских отношений. В последнее время милицейские чины РФ опять заговорили о росте преступности среди гастарбайтеров.

Значит, жди очередных дискриминационных мер. А тут ещё поступают сообщения о приглашении наших мигрантов вступать в ряды Вооружённых сил России «на стороне добра». С ускоренным получением гражданства. Два месяца в автобусах до миграционного центра «Сахарово» висели такие объявления-приглашения повоевать. Будем надеяться, что эти «игры» не получат продолжения в следующем году. И не прозвучат окрики в том же центре «Сахарово»: «Вы что, на фронт не идёте? Мы что ли за вас должны воевать?» («Новая газета. Европа»). Очень опасная тенденция. Могут быть и жертвы…

Это не наша война, но густая тень от неё накрыла экономики всех стран Евразийского экономического союза. Какие-такие вторичные санкции, если что? Мы и так теряем товарные позиции, что присутствовали до 24 февраля. Одну за другой. А когда дефицит — тогда и рост цен.

Так что трудно предположить, каким сложится будущий год. Во всяком случае, возвращение к мирной жизни на границе славянских государств придётся сопровождать укреплением этого самого ЕАЭС, потому что другие союзы — тюркских стран, тройственный союз КР, РК, РУз — пока лишь в прожектах. Вот тогда, при возвращении мирной жизни, пригодится опыт советского ведения хозяйства, во всяком случае опыт серьёзного к нему, хозяйству, отношения.

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