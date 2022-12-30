Фотографии, отражающие жизнь Чингиза Айтматова

«У меня есть три реки. Первая — Чингиз Айтматов…», — сказал народный поэт Узбекистана Рауф Парфи. Эти слова означают, что ценность литературы кыргызского писателя для творческой интеллигенции Узбекистана очень высока.

12 декабря — день рождения великого писателя, яркого публициста, философа, дипломата, оратора и редактора Чингиза Айтматова.

В связи с этой датой Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане организовал фотовыставку в Доме фотографии в Ташкенте. Состоялась церемония открытия проводимой уже в четвёртый раз фотовыставки на тему «Чингиз Айтматов — духовный мост узбекского и кыргызского народов».

Начальник отдела информационной службы Союза писателей Узбекистана Фазиль Фархад рассказал о данном мероприятии.

Вечер открыл Кобилжон Собиров, директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане. В своём выступлении он отметил, что произведения Чингиза Айтматова переведены на 176 языков, изданы в 128 странах, он является самым читаемым писателем после Шекспира и Толстого. Чингиз Айтматов был не только писателем, но и искусным дипломатом.

Затем слово было предоставлено Мусе Джаманбаеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызской Республики в Узбекистане. Посол рассказал о вкладе писателя в дело дружбы узбекского и кыргызского народов. «Казахский писатель Мухтар Ауэзов когда-то сказал: «Сейчас… нет во всём мире писателя, который мог бы сравниться с Чингизом». И Чингиз Айтматов ответил благодарными словами: «Я до сих пор помню краткую статью, опубликованную в «Литературной газете», как только вышла «Джамиля».

М. Ауэзов высказал в ней своё искреннее мнение. Это было благословение великого писателя. В то время я глубоко чувствовал, что я в долгу перед своим учителем», — рассказал Айтматов об отношениях двух выдающихся писателей.

Необходимо отметить, что несколько лет назад в Национальном университете Узбекистана (НУУ) имени Мирзо Улугбека был открыт центр имени Чингиза Айтматова. Сегодня там анализируются переводы рассказа «Джамиля» великого кыргызского писателя на узбекский, кыргызский, русский, татарский, каракалпакский и казахский языки.

Главный редактор журнала «Жахон адабиёти («Мировая литература»), доцент НУУ Ахмаджон Мелибаев в своём выступлении подробно рассказал о работе, проводимой в центре, который в настоящее время стал местом, где концентрируется вся исследовательская работа, связанная с творчеством великого мастера.

«Кыргызский литературовед Рустан Рахмоналиев, оценивая творчество писателя, сказал: «Среди представителей тюркского мира после Алишера Навои спустя пятьсот лет только Айтматов смог подняться на вершину литературы». Подтверждает это мнение и тот факт, что Чингиз Айтматов был удостоен международной премии имени Алишера Навои за вклад в единство тюркского мира на саммите Организации тюркских государств, состоявшемся в ноябре 2002 года в Самарканде», — отметил А. Мелибаев.

Председатель Общества дружбы «Узбекистан — Кыргызстан» Зухриддин Исамиддинов в своём выступлении подчеркнул, что Чингиз Айтматов стал символом единства тюркского мира, им вправе гордиться все тюркоязычные страны.

Произведения Чингиза Айтматова успешно переведены на узбекский язык такими переводчиками, как Асил Рашидов, Ибрагим Гафуров и Суюн Караев. Большинство переводов настолько совершенны, что, читая их, можно подумать, будто Чингиз Айтматов их написал не на кыргызском или русском, а на узбекском языке.

Главный специалист отдела международных связей и художественного перевода Союза писателей Узбекистана Рисолат Хайдарова рассказала о процедуре отбора претендентов на соискание Международной премии имени Алишера Навои и отметила, что кандидатура великого писателя была одобрена единодушно.

Многим известно, что будущий писатель начинал свою карьеру в качестве журналиста. Во время учёбы в Кыргызском сельскохозяйственном институте он пробовал своё перо как корреспондент и писал для газеты статьи, обзоры и очерки. 24 января 1952 года в газете «Советская Киргизия» была опубликована статья молодого корреспондента Чингиза Айтматова «О терминологии кыргызского языка». Студент четвёртого курса обнаружил, что «Русско-кыргызский словарь» в учебнике русского языка для 5-6 классов кыргызских школ напечатан с большим количеством орфографических и переводческих ошибок, логических неточностей. После этого Чингиз Айтматов приобрёл известность как журналист.

В церемонии открытия выставки также приняли участие корреспондент Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» в Узбекистане Толанбой Курбанов, председатель Кыргызского национального культурного центра Узбекистана Рахматилла Джаббаров. Шакарбек Абдумаликов исполнил отрывок из эпоса «Манас».

Чингиз Айтматов в своём романе «Когда падают горы», созданном в соавторстве с Мухтаром Шахановым, писал: «Когда я учился в школе, одна добрая учительница сказала: «Никогда не прячь глаза, когда упоминается имя твоего отца». Этот мудрый совет помог мне в трудную минуту, он отпечатался в моей памяти на всю жизнь. Смысл этих слов можно понять так: «Твой отец — не враг народа». Эти слова согревали моё сердце в детстве».

Необходимо отметить, что эти слова и определили будущее маленького тогда школьника, ему предстояло быть великим писателем. Наверное, поэтому Ч. Айтматов в своих произведениях тепло отзывается об учителях.

После церемонии открытия гости ознакомились с фотовыставкой, рассказывающей о непростой и счастливой жизни великого писателя, нелёгком и интересном пути его творчества.

Посольство Республики Узбекистан в Кыргызской Республике, специально для «Слова Кыргызстана».

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