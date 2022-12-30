Защитить тех, кто спасает экономику

В инновационном центре состоялся круглый стол, посвящённый Международному дню мигрантов.

Как сообщил открывший площадку министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, со дня открытия представительства Минтруда в Москве 248 кыргызстанцев обратились за помощью в трудовых спорах с работодателями. «Общая их сумма превышает 20 млн рублей. За это время уже получилось добиться выплаты нашим гражданам более полумиллиона рублей. Ещё 17 дел находятся на рассмотрении в инспекциях по труду. Мы продолжим защищать их права и интересы», — пояснил он.

Отмечено, что по итогам рабочей поездки министра в Москву и проведённых встреч в МВД и Минтруда России удалось решить важный вопрос, касающийся постановки на миграционный учёт.

На сегодняшний день в РФ трудятся 650 тысяч граждан Кыргызстана, из них 73 тысячи находятся в стране нелегально. «Я посещал Российскую Федерацию, где встретился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и рядом представителей российских ведомств. Мы обсудили проблемы, которые накопились за долгие годы, после чего принято решение дать кыргызстанцам возможность зарегистрироваться до нового года. Их не будут штрафовать и депортировать», — добавил Кудайберген Базарбаев.

Также достигнуты договорённости об открытии филиалов «Паспортно-визового сервиса» России, что позволит нашим мигрантам проходить медосвидетельствование и другие процедуры в Кыргызстане до выезда в трудовую миграцию.

По словам главы ведомства, сегодня в мире насчитывается около одного миллиона трудовых мигрантов из Кыргызстана. Большая часть из них живёт и работает в России, меньше — в Казахстане, Турции и странах Европы, США и Южной Корее. Ежегодно они перечисляют на родину порядка $2 миллиардов.

Кудайберген Базарбаев также поведал, что в рамках Указа Президента С. Жапарова «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации» министерство проводит большую работу по созданию рабочих мест для граждан Кыргызстана за рубежом.

Так, между Центром трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР) при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подписано соглашение с Таласской областной администрацией и провинцией Чолла-Пукта района Кочанг Республики Корея, по которому первая группа жителей области отправляется в Южную Корею.

Соглашение, заключённое при поддержке посольства Кыргызстана в Республике Корея, предусматривает создание условий труда, а это достойная заработная плата, соцгарантии. Важно, чтобы вы показали высокий уровень и не нарушали законов страны пребывания», — сказал министр.

Постоянный координатор системы ООН в КР Антье Граве отметила, что трудовая миграция приобретает значение для устойчивого развития по всему миру. «В Международный день мигранта мы вспоминаем о 280 млн трудящихся, которые оставили свои дома в поисках работы. Миграция влияет на все страны. Поэтому сегодня растёт признание того факта, что этот процесс может нести в себе развитие. По данным Всемирного банка, общий объём средств, переведённых трудовыми мигрантами из стран с низкими и средними доходами, составил $605 млрд», — сказала она.

Депутат Кундузбек Сулайманов обратил внимание участников мероприятия на необходимость более активной подготовки трудовых мигрантов перед выездом. «Надо почаще проводить мероприятия, которые позволят им безопасно прибыть к месту назначения. Парламент также стремится выработать различные меры, чтобы обезопасить наших граждан», — подчеркнул он.

Глава офиса МОМ в КР Бермет Молдобаева также обратила внимание на необходимость получения различной информации, которая позволит сделать миграцию более безопасной, в том числе о возможности легального трудоустройства.

По данным Минтруда, сегодня через Центр трудоустройства за рубежом можно легально получить работу в Южной Корее, Великобритании, Германии, России, прорабатываются такие направления, как Япония, Болгария, Финляндия.

Отметим, что мероприятие проводилось совместно с офисом Международной организации миграции в КР с участием представителей МВД, МИД, международных и неправительственных организаций, средств массовой информации.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Улан Керимкулов поведал, что за 11 месяцев органами внутренних дел выявлены 68 фактов организации незаконной миграции, 51 из них направлен в судебные органы для принятия решения. По 31 имел место незаконный вывоз мигрантов из Кыргызстана. Также выявлены 32 случая несоблюдения правил привлечения иностранной рабочей силы и ещё 154 нарушения трудящимися-мигрантами приграничных районов; 10 фактов трудоустройства граждан республики за границей без соответствующих разрешений; 6 645 фактов нарушений иностранцами порядка пребывания и правил осуществления в КР трудовой деятельности или транзитного проезда и 1 096 — со стороны лиц, пригласивших в КР или принимающих иностранных граждан», — сказал он.

По словам Улана Керимкулова, в отношении нарушителей миграционного законодательства за текущий год выписано штрафов на общую сумму 41 миллион 162 тысячи сомов.

Директор Центра трудоустройства граждан за рубежом Алмаз Алыбаев отметил, что в настоящее время осуществляется деятельность по двум видам государственных услуг. Первый — оказание содействия в трудоустройстве в рамках подписанных соглашений и региональных программ. Второе направление — компенсация расходов, связанных с доставкой тел умерших мигрантов на родину. С момента образования центра по сегодняшний день количество обратившихся по различным вопросам миграции граждан составляет 70 тысяч человек.

«Сегодня очень популярно трудоустройство в Корее. Оно осуществляется как сроком на три года с последующим продлением ещё на год, так и на сезонные подработки. Более тысячи граждан отправлены нами в эту страну по первой программе и 108 человек — по второй. В этом году также заключено соглашение с Великобританией по предоставлению кыргызстанцам рабочих мест. Уже выехали 1 450 граждан, половина из которых вернулись, отработав пять месяцев. Аналогичная договорённость имеется и с Германией, где востребованы специалисты в сфере медицины, гостиничных услуг и управления транспортом.

По его словам, мигрантов надо обучать языку страны, куда они собираются поехать, традициям и культуре. Этим должны заниматься частные агентства по трудоустройству, которые отправляют кыргызстанцев за рубеж. «Сейчас проводится исследование, будет подготовлена специальная группа для обучения мигрантов», — отметил чиновник.

Алыбаев отметил, что перед выездом с мигрантами проводят собеседование в течение нескольких часов. Однако этого недостаточно, поэтому в будущем все мигранты будут проходить специальное обучение.

Аида ШИРИНОВА.

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