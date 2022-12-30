Непримиримость к разложению в рядах милиции — задача каждого сотрудника

На онлайн-совещании под руководством министра внутренних дел Улана Ниязбекова обсудили вопросы охраны общественного порядка, сервисного обслуживания населения, меры обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения ДТП.

Глава МВД отметил, что особое внимание должно уделяться общественной безопасности, соблюдению прав граждан, недопущению правонарушений. В предстоящие праздничные дни личный состав органов внутренних дел заступит на усиленный режим работы, утверждены комплексные меры охраны общественного порядка, предупреждения преступлений.

«2022 год стал непростым для кыргызской милиции. Мы столкнулись с рядом сложных испытаний. В Баткенских событиях в сентябре мы слаженно и плодотворно работали совместно с силовыми структурами страны. К сожалению, пять милиционеров погибли и более 10 получили ранения. Наши павшие коллеги до последнего остались верны присяге и ценой своей жизни защищали Родину и кыргызстанцев. Служба в милиции всегда была и остаётся опасной для жизни. Однако какие бы ситуации не складывались, наши сотрудники выстояли, победили, несмотря ни на что» — сказал министр.

Сегодняшняя милиция смогла показать, что служит обществу и народу. Удалось выполнить поставленные задачи, обеспечив безопасность, борясь с преступностью, работая день и ночь для создания мирной и стабильной жизни граждан. Непросто за короткое время повернуть почти вековые устои в новое современное русло, стремящееся к цифровому развитию и совершенству.

Несмотря на экономические условия и различные ситуации в общественной жизни, удалось предпринять ряд важных шагов по повышению безопасности населения. Реализован ряд программ объективного рассмотрения обращений граждан, вынесения справедливых решений, совершенствования мер безопасности дорожного движения, предотвращения всех видов насилия и преступлений, негативно сказывающихся на жизни людей; в сельской и городской местности регулярно проводятся встречи с населением с предоставлением юридических консультаций, оперативным рассмотрением жалоб и заявлений; продолжается работа, направленная на очищение органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб; создаются необходимые условия для эффективной работы милиционеров и надлежащие комфортные условия для приёма граждан; достигнуты договорённости с международными партнёрами и коллегами по совершенствованию оперативно-служебной деятельности ОВД, приобретены и введены в эксплуатацию современные материально-технические средства.

В новом году удастся достичь того, что не удалось в этом, а именно — создать все условия для перехода к этапу «Безопасное государство». В приоритете — права человека.

В 2023 году МВД намерено реализовать проект «Цифровой шёлковый путь», установив видеокамеры на важных участках, в местах массового скопления людей, соединяющих районы и города, сельскую местность и столицу, с круглосуточным наблюдением. «В наступающем году мы станем работать под девизом: «Приоритет милиции — действовать во благо общества, а не вызывать недовольство у народа», — сказал Улан Ниязбеков.

Министр поставил перед Службой общественной безопасности и территориальными органами внутренних дел задачи, в числе которых организация мероприятий по четырём направлениям.

Первое: принять меры для предотвращения несчастных случаев среди граждан, особенно детей младшего возраста, связанных с применением пиротехнических средств. Провести работу по предотвращению незаконного применения огнестрельного оружия, краж, в том числе скота, квартирных краж.

Второе: в общественных местах, на улицах и в местах массового скопления людей, в городских, районных центрах, где установлены новогодние ёлки, систематически проводить разъяснительную работу по недопущению пропажи детей младшего возраста, при возникновении каких-либо происшествий или опасности незамедлительно сообщать в милицию.

Третье: не допускать межнациональных конфликтов, массовых драк, фактов домашнего и других форм насилия, грубых правонарушений в общественных местах, приграничных конфликтов.

Четвёртое: не допускать нарушений при временном задержании правонарушителей. Состояние камер в административных и временных изоляторах должно строго контролироваться первыми руководителями.

Кроме того, глава МВД обратил особое внимание на охрану важных и особо важных объектов, в том числе объектов строгого режима, расположенных вблизи границ. До окончания новогодних праздников усилены обязанности и ответственность первых руководителей. Указано на недопущение нарушений закона и правопорядка среди сотрудников милиции, грубого обращения с гражданами, безразличного отношения к возложенным на них обязанностям.

У. Ниязбеков подробно остановился на ситуации в Кочкорском районе Нарынской области, сказав, что вся нарынская милиция ответственна за случившееся. Начальники поселкового отделения милиции, Кочкорского РОВД и все руководители Нарынского УВД закрывали глаза и скрывали происшествие даже при совершении преступления против народа. Местные сотрудники милиции связались с бандитами и стали друзьями, родственниками и знакомыми.

На сегодняшний день задержаны начальник Кочкорского РОВД и его зам по оперативной работе. В отношении руководства поселкового отделения милиции, УВД Нарынской области и Главного управления уголовного розыска примут конкретные меры.

Во избежание служебной халатности, преступных проявлений и ущерба общей деятельности органов внутренних дел в ближайшее время проведут детальную проверку каждого отдела, управления внутренних дел и ротацию кадров. «В наших рядах не должны работать руководители и сотрудники, которые боятся бандитов, не могут защитить людей, подрывая авторитет милиции», — резюмировал министр, отметив, что никто не избежит правосудия. Те, кто не справляется с работой, у кого низкий уровень организации, могут принять решение самостоятельно уйти с должности, написав рапорт до итоговой коллегии МВД.

Главная задача милиции — круглосуточная и неустанная служба народу, обеспечение мира и безопасности. Мы видели недостатки, предъявляли требования и давали время их устранить. Теперь мы можем принимать более жёсткие меры. Этот шаг — общая позиция членов коллегии Министерства внутренних дел», — подытожил Улан Ниязбеков.

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