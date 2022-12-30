Радость в подарок

Перед праздником зима

Для зелёной ёлки

Платье белое сама

Сшила без иголки.

Отряхнула белый снег

Ёлочка с поклоном

И стоит красивей всех

В платьице зелёном.

Ей зелёный цвет к лицу,

Ёлка знает это.

Как она под Новый год

Хорошо одета!

Корней Чуковский

В новогодние праздники сложилась добрая традиция преподносить друг другу подарки. Ни для кого уже не сюрприз, что делать это с каждым годом всё сложнее, цены «кусаются», а доходы у населения скромнее и скромнее, за редким исключением. Однако никакие печали не удерживают людей от погружения в приятную праздничную суету. Магазины и базары переполнены, от блеска мишуры рябит в глазах — ёлки, красочные коробки с разнообразными презентами, традиционный запах мандаринов, шоколадки-мармеладки, коробки с шампанским, новогодние убранства. Повсеместно страна готовится праздновать вопреки вирусам, скачкам курсов валют, невысоким зарплатам — да вопреки всему мы каждый год ждём чудес!..

Вам, дорогие читатели, мы тоже захотели сделать подарки. А что обычно дарят люди творческие? Как сотрудники журналистского цеха дарим вам наши тексты, фотографии: всё это с любовью пишется, фотографируется, вычитывается, отбирается редактором и заместителями, правится корректорами, верстальщиками помещается на полосы — готовится праздничный номер, так рождается газета!

Я совершила очередную прогулку по своему фотоархиву и нашла снимки счастливых людей — весёлых, нарядных, новогодних, чтобы подарить нашим читателям РАДОСТЬ! Ведь одна из действенных возможностей создать праздничное настроение — смотреть на что-то жизнеутверждающее, вселяющее надежду.

Мы с коллегами и друзьями, несмотря на занятость и усталость, заставили себя извлечь из недр редакционного архива ёлку, игрушки, мишуру, что-то смастерили сами — и вот зелёная красавица расположилась в коридоре «Слова Кыргызстана», радует сотрудников и посетителей!

С наступающим Новым годом, страна! Пусть в нём будет много-много радости и добрых перемен!

Нина ГОРШКОВА.

Фото автора.

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