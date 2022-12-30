Молодёжь и книги: откровения профессора

Пушкин, Лермонтов, Тургенев — не наше всё?

В век цифровизации и современных гаджетов молодые люди всё меньше пользуются книгой в качестве источника знаний. Раньше, чтобы узнать значение нужного слова, мы открывали книжный шкаф и доставали Большую Советскую Энциклопедию или Словарь иностранных слов. Сейчас же всегда под рукой любимый многими мобильный друг. Стоит сказать слово, прикоснуться к экрану, и тысячи ссылок всё подробно расскажут.

А ведь были времена, когда люди стояли в очереди за ценной книгой или выписывали её по почте. Слёзы наворачиваются, когда видишь, как безжалостно сдают свои некогда дорогие сердцу книги в макулатуру, из которой чаще всего получается туалетная бумага плохого качества. Пушкин, Лермонтов, Тургенев уже не востребованы в книжном варианте, а люди всё чаще переходят на электронные носители. Плохо это или хорошо — покажет время, но, перечисляя преимущества современных технологий, не нужно забывать, что книга, в отличие от планшета или телефона, менее вредна для зрения. Поэтому прежде чем сделать выбор в пользу электронной книги, подумайте о своём здоровье.

Мина «победила».

Но не книжные полки…

Ранним зимним утром мы спешили в школу-гимназию №63 имени Ч. Айтматова, чтобы встретиться с профессором, доктором филологических наук Александром Самуиловичем Кацевым. Он собирался рассказать ученикам о человеке, чьё имя носит школа. Но именно в этот день кто-то сообщил руководству 11 учебных заведений столицы (в том числе и 63-й школы), что их здания заминировали. Естественно, все мероприятия были отменены, а ученики распущены по домам.

Но если цель намечена, то никакие преграды не страшны, поэтому мы встретились с Александром Самуиловичем в его уютной квартире. Беседовали в рабочем кабинете, где большую часть стен занимают книги, аккуратно выставленные на полках прямо до потолка, что кажется, будто мы попали в большую библиотеку.

Кроме того, у Александра Кацева самая большая коллекция миниатюрных книг — крошечный эпос «Манас» (все три тома), миниатюрный Коран, сборник книг из музея Булгакова в Киеве. Особое место на полке занимает роман «Мастер и Маргарита» в крошечном варианте. Также профессор сам издал и выпустил двухтомный сборник литературы русского зарубежья с XVI века до наших дней. Когда писательница Дина Рубина узнала об издании подобных книг, она прислала благодарственное письмо Александру Самуиловичу со словами: «Вы делаете большое дело».

В школе Александр Кацев планировал рассказать ученикам о Чингизе Айтматове, оставившем ему автограф на книге «И дольше века длится день». Этот роман опубликован в 1980 году в журнале «Новый мир». Позднее он издавался под названием «Буранный полустанок». В 1990 году вышла повесть — дополнение к роману «Белое облако Чингизхана», которое позже вошло в состав самого романа.

— На 55-летие Айтматова мне позвонил друг, бывший заместитель редактора газеты «Вечерний Бишкек» Владимир Козлинский: «Хочешь пойти со мной на интервью к Чингизу Айтматову?». Конечно, я согласился. Мы пришли в Дом кино, где два с половиной часа беседовали с великим писателем, который подарил мне книгу и подписал: «Александру Кацеву — первому рецензенту этой книги. Большое спасибо», — вспоминает профессор.

По его словам, название книги «И дольше века длится день» Чингиз Айтматов взял из отрывка стихотворения Шекспира, которое перевёл Борис Пастернак. А дальше идёт строчка: «… и не кончаются объятья». Кыргызский писатель был настолько воодушевлён этим произведением, что решил назвать свой роман именно так. В 2013 году это произведение Айтматова Министерство образования и науки Российской Федерации включило в сборник «100 книг для школьников».

Немного о гении

— В 1958 году у Чингиза Айтматова выходит повесть «Джамиля», которая принесла ему мировое признание. Он приезжает с рукописью в Москву и знакомится с семьёй Брик. Как известно, Лиля Брик — муза Владимира Маяковского, именно к ней попадает первая рукопись повести. Но она никак не реагирует на произведение.

Зато её младшая сестра Эльза Триоле — жена председателя коммунистической партии Франции Луи Арагона, воодушевлённая повестью Айтматова, переводит её на французский язык, и «Джамиля» выходит во Франции, — делится профессор.

Повесть была так популярна, что её перевели на все языки мира, а немецкий перевод даже входил в школьную программу ГДР. В 1968 году российским режиссёром Ириной Поплавской был снят фильм по повести, в котором главные роли сыграли Суйменкул Чокморов и Наталья Аринбасарова. Вторая немецко-кыргызская постановка была снята в 1994 году режиссёром Моникой Тойбер.

Как-то Александр Самуилович написал кошок (стенание об умершем) «Песнь по Чингизу». Журналистка, пришедшая брать у него интервью, когда прочла кошок, была настолько тронута, что повезла его в Татарстан на мероприятие, посвящённое кыргызскому кинематографу. К слову, журналистку звали Ассоль Молдокматова, и готовила она материал с Александром Кацевым для серии своих литературных передач. В итоге вместо трёх десятиминутных роликов получилось сорок два.

По словам профессора, Чингиз Айтматов, как и все творческие люди, черпать вдохновение любил в одиночестве. В Ленинграде был ресторан со странным названием «Бродячая собака», где собиралась вся советская литературная элита того времени. На стенах каждый писатель и поэт считал своей святой обязанностью оставить автограф и фразу для будущих посетителей заведения. Айтматов оставил такую надпись: «В горы уйду с собакой».

Мы — самые читающие или уже нет?

Да, безусловно, сегодня романы практически никто не читает, уровень знания классической литературы у молодёжи резко снизился. Поэтому Александр Самуилович вместе с коллегами по Кыргызско-Российскому Славянскому университету выпустили на кафедре журналистики сборник «Культурный минимум журналиста», в который вошли самые необходимые для изучения рассказы и стихотворения, начиная с древнерусской литературы и до конца XIX века. Также сдана в издательство книга «Кыргызская литература», куда вошли стихи, пословицы и поговорки, рассказы Сыдыкбекова, Баялинова и других писателей Кыргызстана. Ведь журналист должен грамотно писать и говорить.

— Как-то пришли ко мне с «Биринчи радио» брать интервью. Был юбилей Тоголока Молдо. Я рассказывал им, как его переводил поэт Вознесенский, а потом говорю: «Девочки, выйдите на улицу Киевскую и спросите у прохожих, кто такой Тоголок Молдо, и вам скажут, что это улица». Девочки обиделись: мол, я всё высмеиваю. Через 20 минут возвращаются и говорят: «А откуда вы знали, что будет такой ответ?». Поэтому сегодняшнее незнание отечественной, русской или зарубежной литературы — это трагедия для страны.

Почему выпускники нашего вуза самые подготовленные и работают в основном в престижных телерадиокомпаниях и агентствах? Потому что мы заставляем их читать книги! Мало хороших специалистов, которые могут привить молодёжи любовь к чтению. Раньше мы ходили по школам регионов и агитировали поступать в наш женпед (Женский педагогический институт. — Прим. авт.), я тогда работал там. Сегодня никто не занимается профориентацией. Я хочу после первой сессии предложить первокурсникам, чтобы они походили по своим бывшим школам и агитировали выпускников получать высшее образование.

Расскажу анекдот из жизни. Приехал ко мне приятель, который не был здесь лет 20. Мы идём по городу, он смотрит на нашу библиотеку и говорит: «О, библиотека имени Осмонова. Была же имени Ленина?». Я решил над ним пошутить и говорю, что Ленин — это партийная кличка, а настоящая фамилия Осмонов. Он отвечает: «Надо же, а я и не знал!». Я никак не ожидал, что он может поверить. Через две недели я еду в такси и рассказываю водителю ту же байку про Ленина-Осмонова, и он тоже принимает это всерьёз. Это потому, что люди в большинстве своём не знают историю, а верят тому, что говорят на рынке, в такси или за столом, — делится Александр Кацев.

…Слушать профессора бесконечно интересно, а рассматривать его книжную коллекцию тем более: ведь в ней немалую часть составляют его собственные сборники. Один из них — фольклор восьмидесяти народов Кыргызстана. Полезнейшая книга для тех, кто хочет подробно изучить самобытность многонационального народа нашей страны.

Ещё у Александра Самуиловича есть книга, которую подписала сама поэтесса Анна Ахматова, а синими чернилами она дописала стихотворение вручную. Держать в руках такую книгу — невероятное удовольствие.

Каюсь, я, как и многие молодые люди, не особенно любила читать классическую литературу. Всё больше детективы и слезливые женские романы. Заставляли в школе читать — читала, а сейчас близко не подойду к «Мастеру и Маргарите» (не впечатлило), хотя многие знакомые перечитывали этот роман не один раз.

Помните фразу из «Евгения Онегина»: «Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Так мы и изучали литературу — наскоком, лишь бы уложиться в школьную программу, совсем не ища смысла. Ведь чтобы понять произведение, нужны желание и время. Поэтому установка за две недели прочитать «Войну и мир» и написать сочинение в жизни не работает. Сейчас легче и интереснее просмотреть пост в «Инстаграм» какой-нибудь фитнес-красотки, чем прочитать повесть или роман.

Чтобы молодёжь захотела читать книги, необходимо преподнести тему по-особенному, чтобы у них появилось желание вернуться к прочтению и во второй раз. Ведь не бывает плохого произведения — есть недопонятый смысл. Задача старшего поколения — привить любовь к чтению, ибо читающая молодёжь — это будущее страны!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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