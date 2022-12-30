Вечная память

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии похорон лейтенанта Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Дастана Анарбекова в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», погибшего во время событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области.

Глава государства выразил глубокие соболезнования семье, родителям и близким Дастана Анарбекова, героически павшего за свою страну. Выступая перед участниками митинга-реквиема, он отметил, что в вооружённом нападении на Баткен в сентябре этого года погибли молодые люди, которые только начинали жить, и это стало горестным событием для всего кыргызского народа. Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызский народ всегда высоко ценил дружбу со всеми соседями и возникающие проблемы решал только путём переговоров.

«К сожалению, недавно на территорию Кыргызстана вторглась соседняя страна. Однако отважные кыргызские юноши, как Дастан, стеной вставшие за свою Родину, отразили вооружённое нападение. Я преклоняю голову перед матерями, родившими героических сыновей, отстаивавших каждую пядь родной земли, и отцами, воспитавшими их. Мужество воинов, как Дастан Анарбеков, мы никогда не забудем, их светлый образ навсегда останется в сердцах всего кыргызского народа!», — сказал глава государства, подчеркнув, что имя Дастана Анарбекова останется в памяти народа навечно, так же, как и память о Герое Советского Союза Чолпонбае Тюлебердиеве.

«Отдать жизнь за Родину — вершина мужества! Дастан остался верен воинской присяге и погиб в борьбе с врагом за Родину, за мир кыргызского народа, за территориальную целостность страны, за нерушимость наших границ. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Президент Садыр Жапаров.

Далее под звуки траурной музыки рота Почётного караула предала земле тело Дастана Анарбекова рядом с могилами трёх членов танкового экипажа, военнослужащих Пограничной службы ГКНБ Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, которых похоронили в комплексе ранее. Военнослужащие роты произвели троекратный залп. Президент Садыр Жапаров и другие участники митинга-реквиема бросили горсти земли в могилу воина, прочитали поминальную молитву.

Уроженец Таласской области, заместитель начальника пограничной заставы «Достук» 21-летний Дастан Анарбеков погиб 16 сентября 2022 года при защите села Достук на территории школы. Тело пограничника долгое время оставалось неопознанным, и только после ряда экспертиз личность его достоверно установили.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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