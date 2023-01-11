К юбилею Абсамата Масалиева

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Абсамата Масалиева».

Издан он для увековечения памяти и празднования в 2023 году 90-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева, внёсшего выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное становление Кыргызстана.

Указом образован организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 90-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Абсамата Масалиева. Ему предстоит разработать и утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики. Управлению делами Президента поручено выделить необходимые финансовые средства из резервного фонда председателя Кабинета министров для реализации указанного плана подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Возглавил оргкомитет председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента — Акылбек Жапаров.

Автор: -