К юбилею Абсамата Масалиева

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О праздновании 90-летия со дня рождения Абсамата Масалиева».
Издан он для увековечения памяти и празднования в 2023 году 90-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Абсамата Масалиева, внёсшего выдающийся вклад в экономическое, социальное и культурное становление Кыргызстана.
Указом образован организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 90-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Абсамата Масалиева. Ему предстоит разработать и утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Организационное, методическое и иное обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики. Управлению делами Президента поручено выделить необходимые финансовые средства из резервного фонда председателя Кабинета министров для реализации указанного плана подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Возглавил оргкомитет председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента — Акылбек Жапаров.
Дата публикации: 15:59, 11-01-2023
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