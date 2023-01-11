Велено навести порядок на рынке

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл совещание о состоянии скотных рынков в регионах в формате видеоконференции.

Он раскритиковал работу полномочного представителя Президента в Чуйской области, отметив неудовлетворительное состояние скотного рынка в Сокулукском районе. «Там для продавцов и покупателей не созданы элементарные условия. Я вношу представление Президенту об отстранении от должности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева, а также об объявлении выговора полномочному представителю Президента в Чуйской области Нурилу Алымбаеву», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что прошёл год с момента, когда все скотные рынки должны были привести в порядок. Далее каждый полномочный представитель Президента в областях отчитался о проделанной работе в этой сфере. «Берите с собой резиновые сапоги и по выходным проводите обходы скотных рынков. Больше половины жителей республики занимаются животноводством. Создайте для них наконец комфортные условия. Примите меры и результаты продемонстрируйте людям, чтобы каждый знал, как вы работаете», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Главе Кабинета министров продемонстрировали ход работ по наведению порядка на скотном рынке Сокулукского района, где сейчас застелена гравийно-песчаная смесь и идёт выравнивание площадки для торговли. «Это нужно было сделать ещё в прошлом году. Надо лишь взять вопрос на контроль. Это последнее предупреждение для полномочного представителя региона», — заключил Акылбек Жапаров.

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