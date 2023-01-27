Что успел сделать торага?

Развитие экономики, пропаганда спорта и внешняя политика



Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев завершил ушедший год рядом двусторонних встреч и совещаний.

Так, глава парламента принял новоизбранного президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Темира Сариева.

Во время разговора он отметил большое значение Торгово-промышленной палаты в развитии национальной экономики. «Считаю, что вы как опытный специалист станете активно работать в сфере продвижения предпринимательства, поддержке бизнесменов и расширении международных торговых связей. Уверен, что пройденный вами путь и профессиональные успехи помогут в полной мере выполнить поставленные задачи», — сказал он.

Вместе с тем торага добавил, что ждёт от нового руководителя больших достижений. «Мировая экономика и сегодняшние вызовы требуют оперативных действий. Соответственно, надеюсь, что вы будете вести эффективную деятельность, используя современные подходы в управлении», — добавил он.

В свою очередь Темир Сариев поблагодарил Нурланбека Шакиева за тёплый приём и поделился своими предложениями, а также коснулся целей Торгово-промышленной палаты. «Во-первых, палата — это площадка, объединяющая предпринимателей. Наша вторая основная задача — поддержка бизнеса, а третья — тесное сотрудничество с государственными органами. Сотрудничество с Жогорку Кенешем для обеспечения участия бизнес-сообщества, особенно в процессе принятия нормативно-правовых актов и соответствующих решений, является приоритетным направлением нашей деятельности», — сообщил Темир Сариев.

Кроме того, глава ТПП проинформировал о том, чем будет заниматься в качестве нового руководителя, и поделился ближайшими планами.

Также торага принял генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султана Раева.

Стороны обсудили вопросы активизации культурных связей между братскими странами в рамках организации.

Нурланбек Шакиев поздравил Султана Раева с избранием генеральным секретарём ТЮРКСОЙ. «Я твёрдо верю, что ваш богатый опыт, авторитет и репутация в тюркском мире поспособствуют укреплению наших культурных связей и поднимут работу организации на новый уровень», — сказал он.

При этом он отметил, что Кыргызстан поддерживает все объединения, направленные на развитие партнёрства тюркоязычных стран. «Культурные особенности — главный показатель нашего братства. Поэтому нам необходимо распространять многовековые традиции и духовные ценности среди тюркоязычных государств и продвигать их на глобальном уровне. ТЮРКСОЙ в этом направлении отведена особая роль», — добавил он.

Кроме того, торага поблагодарил организацию за перевод произведений известных поэтов и писателей кыргызского народа на турецкий язык, что дало возможность ознакомиться с ними широкому кругу читателей.

В свою очередь генеральный секретарь Султан Раев выразил благодарность Нурланбеку Шакиеву за тёплый приём и подробно рассказал о деятельности возглавляемой им Международной организации тюркской культуры.

«Международная организация ТЮРКСОЙ, первая из организаций, созданных в рамках тюркского мира и отличающаяся тем, что членами являются все тюркские государства, в следующем году отметит своё 30-летие. Весь этот период она ведёт активную работу и служит мостом, содействующим духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов. Проведены крупные мероприятия, и реализован ряд важных проектов», — сказал Султан Раев.

Помимо этого торага продолжил активную работу в области внешней политики, укрепления и углубления взаимоотношений с союзниками и стратегическими партнёрами. Он обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Кыргызстане Аруном Кумаром Чаттерджи вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, в том числе расширения межпарламентского сотрудничества.

Нурланбек Шакиев поздравил Аруна Кумара Чаттерджи с началом его дипломатической деятельности в Кыргызстане. «Уверен, что в качестве посла вы будете активно развивать дружеские отношения между двумя народами и поднимете их на новый уровень», — сказал он.

В дополнение к этому торага выразил заинтересованность Кыргызстана в наращивании всестороннего взаимодействия с Индией. «В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Наша главная цель — реализация договорённостей, достигнутых за эти годы, и дальнейшее укрепление двусторонних связей. Особенно важно использовать все торгово-экономические возможности для увеличения объёма товарооборота», — подчеркнул торага, добавив, что в настоящее время этот показатель составляет всего около $100 млн.

Нурланбек Шакиев, говоря о развитии межпарламентского сотрудничества, отметил, что поддерживает предложение о проведении парламентского форума Индии и стран Центральной Азии. «Для Кыргызстана важен опыт Индии в сфере парламентской демократии», — добавил он.

В свою очередь посол Арун Кумар Чаттерджи поблагодарил торага Нурланбека Шакиева за тёплый приём и передал слова приветствия от Председателя парламента Индии.

Дипломат также рассказал о работе, которую предстоит провести в рамках деятельности посольства, и отметил, что намерен уделить особое внимание вопросу привлечения инвестиций. Кроме того, Нурланбек Шакиев получил приглашение посетить с официальным визитом Индию и принять участие в форуме с парламентами стран Центральной Азии. Кроме того, посол подарил словарь, содержащий похожие слова в кыргызском языке и в языке хинди.

Также торага встретился и с послом Японии в Кыргызстане Хидэки Годой. Стороны обсудили текущие вопросы кыргызско-японского сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации межпарламентского взаимодействия.

Нурланбек Шакиев поздравил Хидэки Году с началом его дипломатической миссии в Кыргызстане. «Уверен, что как опытный посол вы внесёте большой вклад в укрепление связей между двумя народами и поднимете наше сотрудничество на новый уровень», — сказал он.

При этом торага напомнил о знаменательной дате — 30-летии установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. «За эти годы мы углубили дружественные отношения в различных областях, правительство Японии оказывало большую поддержку крупным проектам, направленным на развитие нашей страны. В частности, хочется отметить достижения и инициативы, реализованные в рамках деятельности Японского агентства международного сотрудничества (JICA)», — отметил он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев обозначил значительный опыт взаимодействия в образовательной сфере.

«Молодёжь Кыргызстана учится в ведущих учебных заведениях Японии, перенимает опыт вашей страны, которая имеет богатую историю, развитые технологии и отличается своей самобытной культурой. Отрадно, что с каждым годом растёт число стипендиантов, обучавшихся по Программе стипендий для развития человеческих ресурсов (JDS), которые после возвращения трудятся во благо развития страны. Необходимо и дальше развивать отношения, сложившиеся в этом направлении», — добавил он.

В свою очередь посол Хидэки Года отметил, что Япония заинтересована в наращивании всестороннего сотрудничества с Кыргызстаном, и рассказал о предстоящей работе в рамках своей дипломатической деятельности.

Кроме того, Хидэки Года, говоря о проектах, реализованных совместно за последние 30 лет, отметил проект «Одно село — один продукт», который поддержал создание рабочих мест путём производства собственной продукции с использованием возможностей каждого региона. Дипломат выразил готовность в продолжении этой инициативы.

Во встрече также участвовали лидер парламентской фракции «Ыйман нуру» Нуржигит Кадырбеков и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Японией Таалайбек Масабиров.

Затем Нурланбек Шакиев провёл заседание Координационного совета Жогорку Кенеша, в работе которого участвовали его заместители, лидеры фракций, председатели профильных комитетов и заведующие отделов аппарата ЖК.

Торага обозначил, что Координационный совет является отличной площадкой для обсуждения и планирования работы парламента. Он отметил, что заседания впредь будут проводиться на постоянной основе.

Заслушана информация о деятельности профильных комитетов Жогорку Кенеша от их председателей. Утверждены график на январь, план международного и межпарламентского сотрудничества и типовые положения комитета, фракции, депутатской группы и временной комиссии.

В завершение Нурланбек Шакиев посетил круглый стол «Будущее кыргызского спорта».

В работе дискуссии также участвовали председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров, заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов, руководители профильных министерств и ведомств, депутаты парламента, главы спортивных федераций и объединений республики, заслуженные тренеры, спортсмены и ветераны сектора.

Обсуждены актуальные вопросы осуществления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, особое внимание уделено вопросам повышения правового статуса уполномоченного государственного органа по делам спорта, а также регулирования взаимоотношений между различными федерациями.

Мероприятие открыл депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов. В своей приветственной речи он рассказал об усилиях инициативной группы депутатов, откликнувшихся на обращения спортивного сообщества о необходимости создания отдельного госоргана по делам спорта в целях придания ему большей самостоятельности.

В свою очередь торага Нурланбек Шакиев подчеркнул, что создание и дальнейшее совершенствование условий для занятий физической культурой и спортом для населения страны, развитие большого спорта — приоритетное направление государственной политики.

«Спорт является составляющей общенациональной культуры, и его продвижение — неотъемлемая часть государственной политики в решении социально-экономических проблем общества, обеспечении его физического и духовного здоровья. В частности, особую гордость для нас представляет спорт высших достижений. Наши спортсмены, сборные показывают выдающиеся результаты на престижных соревнованиях, тем самым укрепляя спортивный имидж Кыргызстана на международном уровне», — сказал торага, выразив признательность спортсменам и тренерам за вклад в развитие отечественного спорта.

Говоря об оптимизации системы государственного управления и структуры исполнительной власти, в ходе которой вопросы культуры, информации, спорта и молодёжной политики сосредоточены в одном министерстве, торага отметил, что любая реформа должна осуществляться взвешенно, с учётом реалий и потребностей каждого сектора. «Необходимость создания отдельного государственного уполномоченного органа по делам спорта поднимается не в первый раз. Уверен, что по итогам сегодняшнего круглого стола примется соответствующее решение, которое поспособствует дальнейшему развитию спорта», — заключил торага, пожелав плодотворной работы участникам круглого стола.

Далее председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что для поддержки спортивного сектора страны в бюджете следующего года предусмотрены средства в размере 1,6 млрд сомов, в текущем же году выделено 960 млн сомов. Глава Кабмина добавил, что правительство открыто для всех предложений по реформированию спорта.

Кроме того, заместитель торага Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев обозначил значимость развития сектора спорта, в том числе и как важного источника привлечения инвестиций и грантов для финансовой поддержки спортивных программ и проектов.

Выступили и другие депутаты Жогорку Кенеша, которые высказали ряд предложений по развитию спорта и физической культуры.

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике, общественный деятель Каныбек Осмоналиев поддержал инициативу о повышении статуса госоргана по делам спорта, а также предложил развивать школьный и студенческий спорт как одну из важных ступеней в спорте высших достижений и площадку для становления перспективных спортсменов.

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