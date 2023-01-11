Новый дом для солдат

Президент Садыр Жапаров открыл новую казарму Внутренних войск МВД. На церемонии он выступил с поздравительной речью:

«Уважаемые солдаты и офицеры!

Уважаемые участники церемонии!

За период независимости Кыргызстан нашёл своё место в мировом сообществе, установил равноправные отношения со многими странами и поддерживает с ними отношения. Сегодня руководство страны прилагает все усилия для улучшения жилищных условий наших граждан и создания комфортных условий для их жизни. Такие же серьёзные усилия направлены на силовые структуры. Это связано с тем, что недавние события в приграничных районах ясно показали роль Вооружённых сил и военнослужащих, которые в них служат, в укреплении нашей независимости и защите нашей страны. В последнее время мы укрепляем материально-техническую базу войск. Пора уделить особое внимание повышению заработной платы военнослужащих, обеспечению их жильём, созданию достойных условий для службы солдат. Однако все мы знаем, что, как бы ни были успешны военнослужащие в своей карьере, за всем стоят неустанный труд, пот и несокрушимая воля.

Сегодня мы принимаем участие в торжественной церемонии открытия казармы, построенной со всеми условиями. Искренне поздравляю всех военнослужащих с таким добрым событием в Новый год.

Отныне здесь расположится личный состав 702-й воинской части Внутренних войск МВД, дислоцированной в Бишкеке, которая обеспечивает общественный порядок и безопасность. Для личного состава созданы все условия для службы, укреплена материально-техническая база. Верю, что военнослужащие внутренних воинских частей продолжат безошибочно выполнять свои обязанности на территории государственной резиденции, повышать качество службы Родине.

Уважаемые военнослужащие!

Хотел бы подчеркнуть, что вопрос безопасности вообще — это одна из серьёзных проблем на данный момент. Если мы все вместе станем работать в этом направлении, это обязательно принесёт положительные результаты. Хочу поблагодарить военнослужащих внутренних воинских частей, которые несут свою службу во имя мира нашего народа и земли, обеспечения общественного порядка и безопасности.

О вашем верном служении Родине знают люди, и государство это обязательно оценит.

Пусть новое здание принесёт всё хорошее!

Желаю крепкого здоровья, несокрушимого мужества и воодушевления каждому солдату, проходящему здесь службу.

Пусть в нашем Кыргызстане всегда будет мир!

Продолжайте свою службу, направленную на обеспечение общественного порядка и безопасности!».

Далее глава государства вручил генеральские погоны полномочному представителю Президента в Баткенской области Абдикариму Алимбаеву, первому заместителю министра внутренних дел Адылбеку Бийбосунову и заместителям главы МВД — Эркебеку Аширходжаеву и Суйунбеку Ниязбекову, а также служебные автомобили ряду подразделений МВД. Садыр Жапаров далее осмотрел новую казарму на 100 военнослужащих. Строительство здания начато в августе 2022 года по инициативе Садыра Жапарова, и уже через три месяца его ввели в эксплуатацию. В нём разместится личный состав Внутренних войск МВД для обеспечения общественного порядка и безопасности на отведённом участке. На территории казармы созданы все условия для несения службы личного состава, уделено особое внимание материально-технической базе, построены тренировочный зал и спортивные площадки.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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