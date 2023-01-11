Новый дом для маленьких пациентов

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия нового детского реабилитационного центра «Келечек» в Бишкеке. Началась она с его выступления.

«Дорогие горожане, дорогие соотечественники!

Конвенция ООН о правах инвалидов ратифицирована в законодательном порядке, и наша страна стремится выполнять все положения закона о доступе к образованию, труду, отдыху для граждан с ограниченными возможностями.

Мы стараемся обеспечить им полное и равное осуществление всех прав человека.

Подобные мероприятия включены в такие важные документы, как «Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года». Сегодня мы идём по пути реализации новых целей, задач и приоритетов по полной интеграции наших граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, в общественную жизнь! Мы открываем светлое здание — детский реабилитационный центр. Это тоже забота и хорошее событие. В настоящее время по республике насчитывается более 200 тысяч граждан с инвалидностью. Около 36 000 из них — дети, и они нуждаются в качественном образовании, медицинском обслуживании, социальной поддержке, отдыхе и спорте. Поэтому нам надо создавать условия для улучшения и развития здоровья наших детей. Этот реабилитационный центр направлен на восстановление физического и психологического здоровья маленьких пациентов.

Уважаемые соотечественники!

Мы далеки от утверждения, что проблемы теперь разрешились. Мы всегда должны поддерживать эту категорию детей. К тому же, такие качества, как милосердие, доброта и сострадание, укоренены в крови нашего кыргызского народа, крепко держащегося за традиции и ценности. Важно сохранить и продолжить эти благородные качества, унаследованные от предков. Самое главное — каждый из нас должен изменить своё мнение в вопросе поддержки людей с инвалидностью! Среди детей с ограниченными возможностями здоровья много талантливых и волевых. Мы должны поддерживать их особые способности и таланты, заботясь об их здоровье.

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Я хочу, чтобы наши специалисты, работающие в этом центре, помогли нашим детям поверить в свои силы и с надеждой смотреть в светлое будущее. Самое главное — сделать так, чтобы дети всегда чувствовали поддержку родных и близких! Желаю успехов в деятельности реабилитационного центра и ещё раз поздравляю с его открытием!».

Далее глава государства осмотрел здание, в частности процедурные комнаты, комнаты для занятий лечебной физкультурой и кабинеты врачей, ознакомился с условиями пребывания пациентов и укомплектованным оборудованием. Площадь здания по проекту составляет 1 756 кв. метров, площадь застройки 508 кв. метров. Здание реабилитационного центра подключено к городским сетям энергоснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода), канализации и отопления.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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