«Мерседес» послужит детям

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев побывал в Сокулукском реабилитационном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, расположенном в селе Ичке-Суу (Маловодное) Сокулукского района Чуйской области.



Торага ознакомился с его деятельностью и созданными в нём условиями.

«Мы сможем добиться успеха, только если начнём поддерживать друг друга. Обеспечение потребностей незащищённых слоёв населения, в том числе наших граждан с инвалидностью, — это приоритет государственной политики», — сказал он.

Следует отметить, что Нурланбек Шакиев уже посещал указанное учреждение в рамках Международного дня людей с инвалидностью, где узнал о его проблемах. Это — потребность реабилитационного центра в транспортном средстве. В связи с чем торага выделил средства из резервного фонда и передал центру микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter, а детям вручил праздничные подарки.

«Пусть автомобиль послужит на благо оздоровления детей. Желаю им как можно больше радостных событий для его использования», — сказал торага, добавив, что все ветви власти, в том числе Жогорку Кенеш, продолжат работу по оказанию всесторонней поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Нурланбек Шакиев также заверил, что он и сам намерен регулярно посещать это учреждение.

В свою очередь руководитель реабилитационного центра поблагодарил Нурланбека Шакиева за решение вопроса с автомобилем в столь короткие сроки.

Отметим, в учреждении, созданном 27 января 2014 года, воспитывается 76 детей от 4 до 18 лет (32 девочки, 44 мальчика). Здесь оказывается постоянная и временная социально-медицинская, социально-педагогическая и психологическая помощь.

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