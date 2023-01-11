Новогодние успехи таможенников

В канун Нового года в Государственной таможенной службе прошло торжественное собрание в честь 31-летия образования ведомства.

Ветеранов и сотрудников службы ГТС поздравили член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК — М. Мамытканов, депутат ЖК Т. Масабиров, генерал-лейтенант таможенной службы К. Закиров, председатель союза ветеранов К. Кемелбаев и другие. Вручая ведомственные награды, гости отметили значительную роль службы в обеспечении доходной части бюджета и экономической

безопасности страны.

Председатель таможенной службы С. Исабеков выразил благодарность гостям за плодотворное сотрудничество и оказание содействия в усовершенствовании деятельности таможенной службы. Глава ГТС поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил сотрудников за слаженную работу в выполнении поставленных задач. Результат неустанной и эффективной деятельности службы — выполнение плана по сбору таможенных платежей на 104,1%.

Так, за январь-декабрь 2022 года таможенная служба предварительно обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 74 млрд сомов, установленный план перевыполнен на 104,1%, или на 332,5 тыс. сомов. За аналогичный период 2021 года сумма составила 46,9 млрд сомов.

Такой показатель по поступлениям таможенных платежей наблюдается впервые в истории таможенной службы Кыргызской Республики и свидетельствует о значительном улучшении качества работы в целом.

В завершение глава ГТС поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, благополучия, реализации всех задач и чтобы 2023-й стал годом экономических, культурных и других достижений Кыргызской Республики.

Автор: -