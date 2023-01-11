Есть такая профессия — жена офицера

Председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев вручил медали «Жена офицера» вдовам погибших сотрудников.

Почётные медали вручены Айымсаат Абдрахмановой, Алтынгул Абаскановой и Гулнуре Арымбаевой.

«Эта особая медаль — знак глубокого уважения и признания огромной роли жён офицеров, которые являются надёжной опорой, обеспечивают благополучие и сохранность семейного очага, остаются преданными и терпеливыми в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам за то, что в самые нелёгкие времена остаётесь надёжным другом и опорой для своего избранника, проходите вместе все трудности, вы все достойны этой награды», — подчеркнул Султанбек Жоошбаев.

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