Есть такая профессия — жена офицера

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев вручил медали «Жена офицера» вдовам погибших сотрудников.
Почётные медали вручены Айымсаат Абдрахмановой, Алтынгул Абаскановой и Гулнуре Арымбаевой.
«Эта особая медаль — знак глубокого уважения и признания огромной роли жён офицеров, которые являются надёжной опорой, обеспечивают благополучие и сохранность семейного очага, остаются преданными и терпеливыми в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам за то, что в самые нелёгкие времена остаётесь надёжным другом и опорой для своего избранника, проходите вместе все трудности, вы все достойны этой награды», — подчеркнул Султанбек Жоошбаев.
Дата публикации: 15:50, 11-01-2023
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