Кыргызстан и Азербайджан прирастают офисами

В Баку в бизнес-центре «Бабек Плаза» состоялась церемония открытия офиса Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане. Вниманию азербайджанских предпринимателей и граждан представлен шоу-рум в виде кыргызской юрты, внутри которой выставлены товары кыргызского производства: пищевая продукция, предметы быта, сувениры, а также брошюры и буклеты об инвестиционном и туристическом потенциале нашей страны.

С приветственным словом выступили посол Кайрат Осмоналиев, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Маммадов, руководитель группы парламентской дружбы Азербайджанская Республика — Кыргызская Республика, председатель парламентского комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Муса Гулиев, а также основатель Торгового дома Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Зафар Мамедов, представители дипкорпуса, бизнес-сообщества Азербайджана.

Посол К. Осмоналиев считает, что эта встреча станет мостом для развития экономических отношений между предпринимателями двух стран, и пригласил их к сотрудничеству.

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