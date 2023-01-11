Праздник для друзей Китая

Посольство Китая в Кыргызстане организовало торжественный вечер в честь праздника Весны в ресторане «Ала-Тоо».

На нём присутствовали и выступили посол Ду Дэвэнь и первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев, председатель Верховного суда, министры обороны, труда, социального обеспечения и миграции, образования и науки, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, мэр Бишкека, заведующий отделом внешней политики администрации Президента, начальник Генерального штаба Вооружённых сил, глава Пограничной службы, заместители министров: иностранных дел, культуры, информации, спорта и молодёжной политики, здравоохранения, депутаты ЖК, бывшие высокопоставленные лица, представители педагогических кругов, СМИ, финансов и другие друзья из разных кругов общества Кыргызстана, а также китайские соотечественники в Кыргызстане, представители китайских компаний, институтов Конфуция и китайские студенты. Всего около 500 человек собрались вместе, чтобы отметить праздник Весны.

Банкетный зал украсили фонарями, гирляндами, цветами, что наполнило его праздничной атмосферой. В своём выступлении посол Ду Дэвэнь тепло поздравила китайских соотечественников и друзей из различных кругов общества Кыргызстана с Новым годом и отметила, что прошедший 2022 год стал годом большого исторического значения, поскольку 20-й съезд Коммунистической партии Китая поставил великую цель продвижения процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации, и китайский народ в этом году достиг великих достижений под руководством Центрального комитета КПК, ядро которого — товарищ Си Цзиньпин. В 2022 году главы Китая и Кыргызстана дважды встречались и достигли важного консенсуса по углублению китайско-кыргызских отношений и продвижению построения Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана.

Сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в рамках строительства «Один пояс — один путь» углубляется, товарооборот двух стран достиг рекордно высокого уровня, сотрудничество в различных областях оказалось плодотворным, а традиционная дружба постоянно укрепляется. В новом году китайский народ активно пойдёт по новому пути строительства социалистической модернизированной страны, а новое развитие Китая предоставит новые возможности для развития Кыргызстана и придаст новый импульс китайско-кыргызскому сотрудничеству. Содержание построения Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана будет постоянно расширяться на благо народов двух стран.

Адылбек Касымалиев на торжестве поздравил дружественный китайский народ с праздником, поблагодарил Китай за многолетнюю поддержку экономического и социального развития Кыргызстана, дал высокую оценку кыргызско-китайским отношениям и достижениям сотрудничества в различных сферах. Он отметил, что в 2022 году главы двух стран успешно провели две встречи и обозначили направление развития кыргызско-китайских отношений, а сотрудничество двух сторон имеет широкие перспективы. Адылбек Касымалиев поблагодарил посла Ду Дэвэнь за усердную работу Посольства Китая в Кыргызстане, внесение важного вклада в продвижение исторического развития кыргызско-китайских отношений и укрепление взаимопонимания и дружбы между двумя народами. Кыргызская сторона продолжит работать с китайской стороной для дальнейшего постоянного углубления кыргызско-китайских отношений и содействия общему развитию и процветанию двух стран, заявил он.

Вечер длился почти четыре часа, в тёплой и дружеской атмосфере. Фотовыставка «Необыкновенное десятилетие Китая в новую эпоху», видеоролик «Наш 2022 год», симфония «Ода Красному знамени» в исполнении Кыргызского национального симфонического оркестра, а также прекрасные песни и танцы в исполнении китайских соотечественников и кыргызских студентов и школьников сделали приём одновременно тематическим и праздничным, демонстрируя уверенность в китайской культуре, подчёркивая культурную интеграцию Китая и Кыргызстана, что завоевало единодушную похвалу китайских и иностранных гостей.

Приём широко осветил ряд основных СМИ, включая КТРК, канал «Ала-Тоо», Акиpress и газету «Шёлковый путь. Культурное развитие».

Автор: -