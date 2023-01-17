Планы на год

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл первое в этом году очередное заседание Кабмина.

Подводя итоги 2022 года, он отметил, что валовой внутренний продукт составил более 919 млрд сомов. «За два года ВВП страны увеличился на 50%. Консолидированный бюджет страны составил 438,1 млрд сомов. А его ресурсная часть увеличилась на 190 млрд 600 млн сомов, или на 177%. В следующем году планируется довести его до 503 млрд сомов. Для сохранения темпов роста нам необходимо увеличить объёмы прямых инвестиций и чистого экспорта. Этим двум задачам придаём особое значение. В текущем году 20-50 млрд сомов направят на развитие и поддержку реального сектора экономики. Это проекты по возобновляемым источникам энергии, созданию условий для хранения и продажи продукции сельского хозяйства», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что Министерство сельского хозяйства должно заблаговременно позаботиться об оказании поддержки населению в вопросах ирригации и приобретения семян. «Министерству транспорта следует проработать вопросы по заключению контрактов по приобретению битума и специальной техники, работе Дорожного фонда. Министерству здравоохранения необходимо провести реформу в сфере обязательного медицинского страхования. В Социальный фонд также стоит внести ряд изменений. А Министерству образования и науки — повысить качество образования в учебных заведениях страны», — отметил он.

Также Акылбек Жапаров заявил, что число участников проекта «Социальный контракт» увеличится. «В 2022 году в рамках реализации этой программы 2 800 уязвимым семьям выделено по 100 тысяч сомов для выхода из бедности и развития своего бизнеса. Проект хорошо себя зарекомендовал, и уже в этом году мы планируем увеличить до 10 000 число семей, которым выделят безвозвратную финансовую помощь», — сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что в ближайшее время пройдёт встреча членов Кабинета министров с руководителями органов местного самоуправления и городов. «Затем во всех министерствах и ведомствах состоятся итоговые годовые коллегии, по итогам которых мы дадим оценку работе каждого руководителя государственного органа. Кроме того, мы оценим деятельность полномочных представителей Президента в областях, акимов районов, мэров городов и глав айыл окмоту. У нас должна быть чёткая картина о том, кто работает в интересах народа, а кто нет», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Также на заседании утверждены Стандарты финансовой отчётности организаций сектора государственного управления. Это позволит привести систему бухгалтерского учёта в соответствие с требованиями рыночной экономики, обеспечить доступ всем заинтересованным пользователям к информации, представляющей объективную картину финансового положения и результатов деятельности в секторе госуправления.

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