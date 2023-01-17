«Народ создавал Государственный герб…»

В Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие в честь 29-й годовщины со дня утверждения Государственного герба страны с участием госсекретаря Суйунбека Касмамбетова, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерал-майора милиции в отставке Садырбека Дубанаева.

Суйунбек Касмамбетов отметил, что основными целями органов власти являются служение народу, трудолюбие и патриотизм. «Патриотизм, свято хранимый в наших сердцах, чувство долга перед светлой памятью наших предков, свободолюбивый дух народа будут вести нас вперёд и придавать нам сил. Для светлого будущего Кыргызстана мы должны ценить и беречь мир и спокойствие, межнациональное согласие, сохранять нашу государственность и единство в обществе. Это священный долг каждого кыргызстанца», — сказал он, напомнив, что на сотрудниках МВД лежит особая ответственность в поддержании общественного порядка.

Глава МВД Улан Ниязбеков отметил: «Государственный герб символизирует свободу кыргызского народа и независимость Кыргызской Республики. Значение герба велико и священно. Он отражает единство нашего народа, исторические и духовно-нравственные ценности, стремление к светлому будущему. Государственный герб, утверждённый и принятый легендарным парламентом, удостоверяет независимость страны, используется на всех международных и официальных мероприятиях, занимает важное место в жизни кыргызского народа.

На органы внутренних дел возложены задачи не только обеспечения безопасности нашей страны и защиты граждан от различных преступных посягательств, но и просвещения населения, особенно молодёжи, поощрения к здоровому образу жизни, пропаганды человеческих добродетелей.

К собравшимся обратился один из создателей главного и неотъемлемого атрибута независимого Кыргызстана генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев. «Во время объявления конкурса на создание государственного символа я был депутатом «легендарного парламента». Когда я пригласил художника Асейина Абдраева и предложил ему поучаствовать в конкурсе, он вначале засомневался, но я настоял и получил от него согласие на участие в конкурсе. Над созданием герба работали два года. Но мы не единственные авторы герба. Создателями можно назвать весь народ Кыргызстана», — сказал в заключение ветеран.

Участникам мероприятия показали исторические документы, фотографии, слайды о рабочем процессе и утверждении герба.

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