Преуспей с младых ногтей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева приняла участие в обсуждении проекта закона об образовании, инициированного депутатами Жогорку Кенеша.
Присутствовали также депутаты БГК, представители Министерства образования и науки, гражданского общества.
Проект закона инициирован в рамках инвентаризации законодательства, а также в связи с необходимостью реформирования системы образования.
Асель Чынбаева отметила, что Президентом Садыром Жапаровым поставлена задача увеличить к 2026 году охват детей дошкольным образованием в два раза. В Национальной программе развития страны до 2026 года отражены и ключевые меры для выполнения этой задачи.
Распоряжение Кабинета министров от 22 декабря 2022 года направлено на создание условий для повышения охвата детей дошкольным образованием.
Дата публикации: 15:53, 17-01-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: