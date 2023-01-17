Преуспей с младых ногтей

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Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева приняла участие в обсуждении проекта закона об образовании, инициированного депутатами Жогорку Кенеша.

 

Присутствовали также депутаты БГК, представители Министерства образования и науки, гражданского общества.

 

Проект закона инициирован в рамках инвентаризации законодательства, а также в связи с необходимостью реформирования системы образования.

 

Асель Чынбаева отметила, что Президентом Садыром Жапаровым поставлена задача увеличить к 2026 году охват детей дошкольным образованием в два раза. В Национальной программе развития страны до 2026 года отражены и ключевые меры для выполнения этой задачи.

 

Распоряжение Кабинета министров от 22 декабря 2022 года направлено на создание условий для повышения охвата детей дошкольным образованием.

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Дата публикации: 15:53, 17-01-2023

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