Преуспей с младых ногтей

Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева приняла участие в обсуждении проекта закона об образовании, инициированного депутатами Жогорку Кенеша.

Присутствовали также депутаты БГК, представители Министерства образования и науки, гражданского общества.

Проект закона инициирован в рамках инвентаризации законодательства, а также в связи с необходимостью реформирования системы образования.

Асель Чынбаева отметила, что Президентом Садыром Жапаровым поставлена задача увеличить к 2026 году охват детей дошкольным образованием в два раза. В Национальной программе развития страны до 2026 года отражены и ключевые меры для выполнения этой задачи.

Распоряжение Кабинета министров от 22 декабря 2022 года направлено на создание условий для повышения охвата детей дошкольным образованием.

Автор: -