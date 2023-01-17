Дружба с Индией

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с послом Индии Аруном Кумаром Чаттержи.
Они обсудили активизацию двусторонних отношений в торгово-экономической и научно-образовательной сферах.
Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан высоко ценит глобальное лидерство и роль Индии в современном мире. В год председательствования этой страны в большой двадцатке и ШОС запланирован ряд двусторонних визитов, в ходе которых Бишкек рассчитывает значительно повысить уровень отношений и многократно увеличить объём взаимной торговли и инвестиций.
В свою очередь Арун Кумар Чаттержи сказал, что готов приложить максимум усилий для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Дата публикации: 15:58, 17-01-2023
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