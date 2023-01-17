Дружба с Индией

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с послом Индии Аруном Кумаром Чаттержи.

Они обсудили активизацию двусторонних отношений в торгово-экономической и научно-образовательной сферах.

Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан высоко ценит глобальное лидерство и роль Индии в современном мире. В год председательствования этой страны в большой двадцатке и ШОС запланирован ряд двусторонних визитов, в ходе которых Бишкек рассчитывает значительно повысить уровень отношений и многократно увеличить объём взаимной торговли и инвестиций.

В свою очередь Арун Кумар Чаттержи сказал, что готов приложить максимум усилий для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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