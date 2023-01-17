Многовековые узы партнёрства

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии Ганхуягом Содномом.
Они обсудили двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.
«Народы Кыргызстана и Монголии связывают многовековые узы дружбы и братства. Мы привержены дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений», — заявил Эдиль Байсалов.
Ганхуяг Содном в свою очередь подтвердил заинтересованность монгольской стороны в активизации взаимовыгодных отношений.
Дата публикации: 15:57, 17-01-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: