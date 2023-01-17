Многовековые узы партнёрства

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии Ганхуягом Содномом.

Они обсудили двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.

«Народы Кыргызстана и Монголии связывают многовековые узы дружбы и братства. Мы привержены дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений», — заявил Эдиль Байсалов.

Ганхуяг Содном в свою очередь подтвердил заинтересованность монгольской стороны в активизации взаимовыгодных отношений.

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