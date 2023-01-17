МИД: встречи, переговоры

Королевство за развитие отношений



Первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Ибрахима бин Ради Аль-Ради.

В беседе стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития кыргызско-саудовских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Посол И. Аль-Ради рассказал о прошедших в 2022 году важных мероприятиях, в частности о взаимных официальных визитах министров иностранных дел КР и КСА, первом кыргызско-саудовском бизнес-форуме, третьем заседании Межправительственного комитета по сотрудничеству, а также других визитах на различных уровнях. При этом глава дипломатической миссии КСА заверил о заинтересованности руководства Королевства в дальнейшем развитии отношений с Кыргызской Республикой.

В свою очередь А. Исаев выразил взаимную готовность кыргызской стороны к укреплению двустороннего многопланового сотрудничества, предложив качественно проработать мероприятия на высшем уровне в текущем году. Кроме того, А. Исаев высоко оценил поддержку КСА в реализации социально-экономических проектов в Кыргызской Республике по линии Саудовского фонда развития.

В завершении встречи А. Исаев передал слова приветствия первому заместителю министра иностранных дел КСА Валиду Аль-Хурейджи и поблагодарил за поздравления по случаю его назначения на новую должность.

Диплом Айтматову

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Айбека Молдогазиева с президентом Международного фонда им. Ч. Айтматова — Эльдаром Айтматовым.

В начале встречи замминистра вручил главе фонда диплом о присуждении великому кыргызскому писателю Ч. Айтматову международной премии имени Алишера Навои «За вклад в развитие единства тюркского мира», решение о котором принято на Саммите Организации тюркских государств, состоявшемся в Самарканде. А. Молдогазиев особо подчеркнул, что Министерство иностранных дел и загранучреждения Кыргызстана придают большое значение популяризации творческого наследия Ч. Айтматова и увековечиванию его памяти за рубежом.

Эльдар Айтматов поблагодарил за вручение диплома и рассказал о деятельности Фонда и планах на 2023 год.

В завершение встречи стороны договорились о сотрудничестве в вопросах проведения мероприятий по случаю юбилея Ч. Айтматова и популяризации творчества кыргызского писателя за рубежом.

Сверили часы

Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Асеина Исаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества и дальнейшие пути развития взаимодействия как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, а также сверили часы по организации предстоящего государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Перспективы взаимодействия

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан Уланбека Тотуяева с Региональным представителем Афро-азиатской организации развития сельских районов Исрар Мухаммад Ханом.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия по таким направлениям, как сельское хозяйство, развитие локальной инфраструктуры, зелёная экономика, борьба с изменением климата, внедрение инновационных решений по различным направлениям, организация и проведение тренинговых программ, семинаров, учебных визитов, исследований, а также реализацию пилотных проектов в сфере развития сельской местности.

Грамоты вручены

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Швейцарской Конфедерации Омар Султанов вручил верительные грамоты Президенту Швейцарии г-ну Алену Берсе.

Президент Швейцарии подчеркнул, что между Швейцарией и Кыргызстаном существуют прочные связи, реализуются техническое сотрудничество, долгосрочное партнёрство и взаимодействие в рамках Бреттон-Вудских институтов.

В беседе с г-ном Берсе О. Султанов сообщил об инициативе Президента Садыра Жапарова по обмену внешнего долга страны на зелёные инициативы и соответствующем обращении к странам-партнёрам и международным донорским организациям.

Президент Швейцарии Ален Берсе с большим интересом воспринял тему развития зелёной экономики и отметил общие стремления и приоритеты двух стран в этой области.

Ждём поддержки наших инициатив

В Брюсселе состоялась встреча вновь назначенного Постоянного представителя нашей республики Айдита Эркина со спецпредставителем Европейского Союза по Центральной Азии Терхи Хакала.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, наметили планы на текущий год, поговорили о перспективах дальнейшего наращивания сотрудничества во всех областях взаимного интереса.

Т. Хакала поздравила Айдита Эркина с началом его миссии и пожелала успехов в реализации всех намеченных планов, и заверила о своей готовности в содействии дальнейшего развития отношений.

В свою очередь кыргызская сторона рассказала о социально-экономической ситуации в стране, проводимых реформах и инициативах руководства страны. Особо подчёркнуты инициативы в области экологии и зелёной экономики — одних из основных компонентов стратегии ЕС по Центральной Азии, а также акцентировано внимание на недавнее обращение Президента Садыра Жапарова к партнёрам и международным финансовым институтам развития по вопросам охраны окружающей среды и зелёной экономики.

По итогам беседы стороны достигли договорённости по тесному взаимодействию по организации политических контактов на высшем и высоком уровнях. Помимо этого, в связи с началом своей миссии посол Айдит Эркин вручил копии Верительных грамот руководителю Протокола Европейской службы внешних действий Т. Беше. Европейский дипломат поздравил с назначением и пожелал вновь назначенному послу успехов в его ответственной миссии в Брюсселе.

Спасибо за поддержку

По инициативе гватемальской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Гватемалы Марио Флоресом.

Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, расширения договорно-правовой базы, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение Жээнбек Кулубаев поблагодарил коллегу за поддержку кандидатуры Кыргызстана в Совет по правам человека ООН на 2023-2025 гг., выборы в который прошли 11 октября 2022 г. в г. Нью-Йорке.

Вояж по Германии

В Дрездене состоялась двухсторонняя встреча посла Кыргызстана в ФРГ Омурбека Текебаева с премьер-министром федеральной земли Саксония г-ном Михаэлем Кречмером.

Омурбек Текебаев рассказал о приоритетах развития Кыргызской Республики, основных отраслях национальной экономики и крупнейших инвестиционных проектах, географическом и геополитическом положении региона Центральная Азия и широких возможностях расширения взаимоотношений между Кыргызстаном и Германией.

Обсуждены предложения и совместные планы по развитию сотрудничества Кыргызстана с Саксонией, наиболее развитой федеральной землёй Восточной Германии, в торгово-экономической, технологической, горнодобывающей, туристической и культурно-гуманитарной сферах, а также по вопросам профессионального обучения и трудоустройства наших граждан в федеральной земле Саксония. На рассмотрение германской стороны передан ряд инвестиционных проектов.

Отмечено, что хорошей предпосылкой для дальнейшего укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Саксонией служит многолетнее партнёрство между Кыргызско-германским институтом прикладной информатики в Бишкеке и Западно-Саксонского университета прикладных наук в г. Цвиккау, а также Соглашение об установлении побратимских связей между Бишкеком и Хемницем от 19 марта 1997 года, в рамках которого имеются широкие возможности для укрепления сотрудничества.

Посол Омурбек Текебаев посетил и первую в мире Горную академию в г. Фрайберге, а также встретился с предпринимателями Саксонии.

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