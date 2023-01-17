Жизнь на помойке

Среди наиболее актуальных на сегодня проблем помимо смога остаётся мусор. Но наша мэрия, как всегда, не стала изобретать велосипед, а пошла по самому «проверенному» пути — решила повысить тарифы на его вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение на сайте горкенеша.



Предлагается следующее: тариф для населения — 41 сом в месяц с одного человека (сейчас 22,5 сома); для хозсубъектов, независимо от форм собственности, — 361 сом за кубометр, или 2 430 сомов за тонну (без НДС) (сейчас 225 сомов за кубометр); для хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, занимающихся самовывозом ТБО, — 445 сомов за тонну (без НДС) за услуги по захоронению ТБО.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что нынешний тариф был введён ещё в 2016 году, а за последние годы значительно повысились цены на материально-технические ресурсы (ГСМ, запчасти, материалы, коммунальные услуги и другие товары) и обменный курс евро по отношению к сому — от 70 до 103 сомов за 1 евро.

Нынешний тариф не покрывает фактические затраты муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкекский санитарный полигон» на вывоз и утилизацию ТБО.

Убытки «Тазалыка» за 2020 год составили 37,5 млн сомов, за 2021 год — 45,1 млн, МП «БСП» — 1,8 млн и 742,9 тыс. сомов соответственно.

Кроме того, муниципальные предприятия выплачивают кредит ЕБРР по проекту «Улучшение системы управления твёрдыми бытовыми отходами в Бишкеке». За 2022 год по графику погашения кредита «БСП» оплатил 39,5 млн сомов, МП «Тазалык» — 27,4 млн.

Ранее несколько месяцев Бишкек утопал в мусоре. Горожане жаловались на переполненные баки и неубранные территории. А мэрия отчитывалась о локально убранных участках.

Самый верный и чувствительный барометр — это соцсети:

«Согласен на повышение, но только с того момента, как заработает мусороперерабатывающий завод. На который уже взяли кучу кредитов, за которые теперь предлагают расплачиваться жителям».

«Давно пора! Надо ещё вместе с налоговой или сотрудниками МТУ провести инвентаризацию или как там называется — проверить всех домовладельцев и павильоны. Я лично знаю несколько примеров, когда вообще не платят за вывоз мусора».

«Нам нужна не только окупаемость. Надо, чтобы наши хозяйства могли покупать современную технику, а для этого мы должны платить, если хотим чистоты».

«Всё хорошо на словах! А на деле ничего, кроме зарплат руководства и шабашек для их замов, не изменится! Это очередной развод населения!»

«Проведите работу по собственной базе абонентов и сравните с данными Соцфонда, налоговой, ГРС. Пусть хотя бы 90% населения города начнёт платить по действующим тарифам. Вам лишь бы поднять тариф! Готовы платить по новым тарифам после постройки мусороперерабатывающего завода».

«Поддерживаю на все 100%. Нужен анализ, какой процент горожан платит. Уверен, что половина не платит. Если энергетики или газовики могут отключить подачу, то за неуплату за вывоз мусора что можно сделать? Не вывозить?»

«Вносите неплательщиков/задолжников во все базы, чтобы пока не оплатят, не могли выехать из страны, получить ни одну справку… Вывешивайте списки везде, может совесть проснётся у них.

А повышение тарифов ляжет дополнительной нагрузкой опять на тех же, кто и так платит».

«Бишкек как утопал с 2016 года в мусоре, так и утопает сейчас. Увеличение тарифа не решит вопрос. Сперва скажите, кто эти бабки-кредиты сожрал, опубликуйте итоги во всех новостных лентах, и только потом можете поднимать тарифы…»

МУСОР НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦАХ, НО… И В ГОЛОВАХ

Известно, что государственности нашей более двух тысяч лет, и несёт она в себе, кроме прочего, великую общечеловеческую ценность. Не в техническом, а в духовном смысле. Но, вероятно, речь идёт о каком-то особом слое населения, поведение которого неподвластно человеческому разуму.

Иначе чем можно объяснить наше стремление загаживать всё и всюду. Сломанные качели на детских площадках, заплёванные подъезды, поломанные домофоны, полиэтилен, валяющийся и уносящийся ветром. А если выбираемся на природу, то помечаем её живописные уголки разнообразнейшим мусором в художественном беспорядке. Мы оставляем после себя самый толстый «культурный слой», и будущие потомки сойдут с ума от радости, докопавшись до нашего образа жизни.

Я уж не говорю о подвалах многоэтажек! Грязь, вода, ржавые трубы и краны… Можно запросто озолотиться, сдавая их в аренду Голливуду для фильмов о страшилках…

А бедные наши водоёмы! Так, наверное, ни один враг бы их не замусорил. «Речка моего детства» Василия Пескова стала ручьём на помойке.

Наша газета не раз и не два писала и публиковала снимки о мусорных контейнерах. В каком они состоянии (и это делают сами люди): из-под них течёт грязная жижа вперемешку с мусором. Первые два, как правило, заполнены доверху, остальные при этом пусты, потому как некоторым просто лень сделать пару шагов и выбросить отходы в пустующий, поэтому бросают пакеты рядом. Потом содержимое растаскивают бродячие собаки, кошки, крысы…

И это без учёта работы «Тазалыка», который тоже вносил свою лепту в это безобразие, не убирая мусор неделями. Всё было ему недосуг: то с конкурентами боролся, то какие-то внутренние разборки. Директора менялись: в июле прошлого года сняли с должностей директора и его заместителя. Это решение было принято мэром из-за многочисленных жалоб и нареканий горожан на работу мусорного ведомства.

Сейчас опять новый глава уже из силовиков — директором МП «Тазалык» назначен бывший начальник отдела по особо важным делам Управления ГСБЭП по Бишкеку Рамиз Алиев. Но это не помогло: мусора меньше не стало…

САМИ С УСАМИ

Скажем честно, не только в «Тазалыке» всё дело. Мы и сами хороши.

Вот, например, в рамках пилотного проекта в Первомайском районе начал работать пункт по сортировке твёрдых бытовых отходов. Установили 12 евроконтейнеров, повесили камеры, подвели воду, электричество, канализацию.

Власти надеялись с помощью этого проекта привить горожанам культуру раздельного сбора мусора, развить экологическое сознание, улучшить экологическую ситуацию, сохранить здоровье граждан, привлечь частные компании и заодно увеличить доходную часть бюджета города.

Подобные площадки планировалось разместить во всех районах Бишкека.

Инициатива была принята сознательной частью горожан на ура, все хвалили «Тазалык» за это новшество.

Соцсети буквально захлебнулись от восторга:

«Нужно дома всех приучить и самоконтролировать, тогда и у нас всё получится».

«Наконец-то лёд тронулся, давно надо было. Пусть теперь увеличивают такие пункты».

«Надо всем стараться, тогда всё у нас получится! Поддерживаю эту идею, давно надо было запустить. Пусть сдают, и получает прибыль «Тазалык». Могут поднять зарплату работникам».

«Прекрасная идея, теперь дело за горожанами».

Хотя, конечно, были и скептики:

«Хорошая идея, но пока, наверное, не будут соблюдать, не хочется в разные пакеты складывать».

«Очень хорошая идея, я буду сортировать, но, боюсь, таких, как я, будет 1 на 1000».

Как они оказались правы. Пилотный проект не сработал: сортировочный пункт превратили в обычную мусорку. И причём в рекордно короткий двухдневный срок.

Местные жильцы просто использовали его как стандартную мусорку и выбрасывали все отходы без разбора.

Критиков мэрской идеи стало больше:

«Он бы и не сработал, сколько миллионов потратили на эксперимент? Сортировка мусора начинается дома, а не когда пакет принесли на мусорку. Идея классная, но прежде чем научиться «бегать», надо сначала научиться «ходить».

«Эх, люди! До тех пор, пока не привьют культуру сортировать, мусор, так и будет. Чисто там, где не сорят».

«Просто лень стоять полчаса и каждую бумажку, бутылочку, баночку раскидывать по контейнерам».

«То, что работает во всём мире, у нас не сработает. У наших есть уникальное стремление оставаться дикарями: никаких законов, никаких новшеств, никакого прогресса! Это лозунг большинства».

«Ну, этого и следовало ожидать… С нашим-то менталитетом… Насмешили только. Столица тонет в мусоре, а тут разноцветные ящики понаставили».

«Нужно менять умы людей, а не мусорные баки».

«Для начала мы должны научиться сортировать мусор внутри себя».

Добавлю: когда перестанем истреблять самих себя и окружающую среду, тонуть в мусоре. Хотя это и вызывает скепсис и пессимизм.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Я знаю, как в течение короткого времени догнать Германию по уровню жизни. И никаких валютных займов на это дело, никаких директив и грантов. Начать можно уже сегодня и через месяц закончить. Надо только отказаться от помпезных дат и прожектов и стать, как все. Просто перенять немецкие привычки.

Вот, например. По субботам немецкие мужики собираются во дворах и начинают чинить и красить детские качели, горки, убирать мусор и листья, мести территорию. В общем, доводят свои дворы до состояния конфетки. Немки тоже не сидят без дела — наводят икэбану в подъездах. Не поверите, но там висят занавески и стоят цветы в горшочках. Можно назвать это капиталистическим субботником, а можно никак не называть, поскольку это не имеет никакого отношения к существующему строю в стране. Об этом, кстати, не пишут в газетах и не показывают по ТВ.

Или водители и пешеходы. Последние, не как наши, не ломятся на красный: трусят, наверное. Я о водителях. Для них женщина с ребёнком — это святое. Ещё издали они уже тормозят и делают ручкой: прошу, мол, проходите. А вообще, ко всем пешеходам они лояльны, всегда пропустят, если, конечно, это не автобан. Хотя, если какой-нибудь чудак и туда вылезет, его пропустят без криков и лексики.

И последнее. Надо отказаться от нашего любимого национального продукта — семечек.

Не знаю, грызут ли их в Жогорку Кенеше или администрации Президента. Если грызут, то пусть, а нам придётся пойти на жертвы. Сегодня шелухой завалены все вузы и школы, общественный транспорт, остановки и парки. Ею можно, наверное, опоясать весь Бишкек.

Вот, пожалуй, и всё. И как только мы это сделаем, наступит то самое благополучие.

Однако стоит ли нам догонять какую-то Германию? Вопрос на самом деле очень серьёзный. Почти как о бессмертии души…

Александр КИРЬЯНКО.

Фото из интернета.

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