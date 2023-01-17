ДЦП — диагноз, но не приговор

В Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева прошёл кыргызско-российский форум «Междисциплинарный подход к ведению детей с ограниченными возможностями здоровья (физическими нарушениями развития)». Передовым опытом в помощи детям обмениваются ведущие эксперты-реабилитологи двух стран.

Как отметила директор Санкт-петербургской Автономной некоммерческой организации реабилитационных услуг «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова, главные потребности детей с ДЦП — доступ к базовой помощи, постоянное наблюдение за состоянием здоровья и своевременное лечение. «Сегодня в формате обучающей конференции мы расскажем коллегам о мониторинге за состоянием таких маленьких пациентов, функциональной физической терапии, профилактике вторичных осложнений и современных ортопедических операциях».

Заместитель министра труда, социального развития и миграции Жаныл Алыбаева сообщила, что сегодня в Кыргызстане проживают 200 тысяч человек с ограниченным возможностями здоровья, 36 тысяч из них — дети. Социальная интеграция лиц с инвалидностью — очень важная задача на сегодняшний день. Ведомство готово к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами на благо наших граждан и детей с инвалидностью».

В первой части конференции своим опытом по внедрению европейского протокола мониторинга за детьми с ДЦП рассказала главврач детского реабилитационного центра «Надежда» (г. Тюмень) Вера Змановская.

«Время добрых дел — социальное направление работы Россотрудничества. Почему мы за это берёмся? В России работают организации, которые внедряют новые стандарты лечения и помощи. Такие организации активно взаимодействуют с государством и многого добиваются. В России накоплены большой опыт и потенциал, которыми наши специалисты готовы делиться с друзьями и которые востребованы в Кыргызстане. Поэтому можно и нужно возобновлять сотрудничество между специалистами двух стран на новом уровне. Русский дом рад возможности поддержать такое сотрудничество», — заявил на открытии руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев.

Специалисты из России провели обучение в Кыргызстане и рассказали о новых подходах к лечению и реабилитации детей с ДЦП.

Форум организован общественным фондом «Аплифт» (Бишкек), АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург), Министерством здравоохранения и Центром реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке и состоялся при поддержке Россотрудничества.

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