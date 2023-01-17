ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Детям из малообеспеченных семей вручили новогодние подарки от Президента.
Презенты передали заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев, начальник Управления по подготовке решений Президента и Кабинета министров администрации Президента Айбек Джунушалиев. Они вручили детям мобильные телефоны, а матерям-одиночкам оказали материальную помощь.
Также Бакыт Торобаев поручил руководителям соответствующих местных органов власти освободить ребят от платы за обучение и обеспечить семьи углём.
Дата публикации: 15:52, 17-01-2023
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