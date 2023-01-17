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Подарки от Президента


Детям из малообеспеченных семей вручили новогодние подарки от Президента.

 

Презенты передали заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев, начальник Управления по подготовке решений Президента и Кабинета министров администрации Президента Айбек Джунушалиев. Они вручили детям мобильные телефоны, а матерям-одиночкам оказали материальную помощь.

 

Также Бакыт Торобаев поручил руководителям соответствующих местных органов власти освободить ребят от платы за обучение и обеспечить семьи углём.

 

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Дата публикации: 15:52, 17-01-2023

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