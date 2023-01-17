Нам не страшны морозы, когда в душе светло!

В Государственном театре русской драмы имени Ч. Айтматова прошёл праздничный концерт, посвящённый рождественской неделе. В нём приняли участие вокальные и танцевальные коллективы Кыргызстана, а также архиерейский хор Свято-Воскресенского кафедрального собора под руководством Евгении Фисенко и Ирины Горбунцовой. Несмотря на мороз, в зале практически не было свободных мест.

Перед концертом в фойе по старой русской традиции в большом хороводе вокруг ёлки приняли участие все желающие, которых весело зазывали молодые актёры театра. Позже запыхавшихся, но весёлых зрителей пригласили в большой зал, где с приветственной речью выступил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий:

— Хочу поблагодарить Господа за этот прекрасный день. А руководство русского драмтеатра за предоставленную площадку. Дай Бог всем радости, здоровья, семейного тепла. Поскольку человек, созданный по образу и подобию Божию, является творческой личностью, он выражает своё мировосприятие в песнях, танцах и прикладном искусстве. Творчество, направленное на прославление дружбы, мира, добра, — одна из важнейших ступеней жизни.

Ведущая вечера, заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова и режиссёр театра Вячеслав Виттих, открывая праздничное мероприятие, выразили надежду, что концерт, который впервые проходит в стенах драматического театра, станет доброй ежегодной традицией.

Не испугавшись мороза, в столицу Кыргызстана из Каракола прибыл ансамбль танца «Славяночка», чтобы принять участие в концертной программе. Выдержка артистов просто поражает! Они выехали из Каракола рано утром, чтобы удивить столичных зрителей своим талантом, и сразу после концерта вновь отправились обратно. И, действительно, не прогадали! Ведь их зажигательный танец, исполненный в кыргызских, русских, узбекских и других национальных костюмах стран СНГ, посвящён дружбе и единству народов, проживающих в Кыргызстане. А зрители наградили их жаркими аплодисментами и возгласами «Браво!».

Далее на сцену вышли артисты хореографического ансамбля «Алмаз», исполнив кыргызский национальный танец. Своей грацией и плавными движениями они очаровали всех присутствующих. А забавная русская балалайка в большущих сапогах, выскочившая на сцену под песню «Калинка», позабавила малышей и их родителей.

Клирос Владимирского собора под руководством Ирины Горбунцовой исполнил славословия и колядки. Ксения Лубенцова на своих старинных гуслях сыграла музыкальную композицию собственного сочинения «Чудеса». Хрустальные переливы струн её музыкального инструмента заставили зрителей погрузиться в чудесную зимнюю сказку. Но и это ещё не всё. Также на сцену театра вышла лауреатка среднеазиатской Романсиады Розалия Аманбаева с песней «Птицею в небо».

В завершение концерта на сцену театра танцоры детской студии «Лиард» выкатили огромные импровизированные снежные комья и под музыку «Джингл белз» исполнили энергичный рождественский танец. Дети очень волновались, так как для них это выступление стало дебютом на большой сцене.

Радости и восхищению зрителей не было предела, ведь артисты коллективов действительно постарались на славу. В благодарность за труд епископ Савватий вручил всем участникам праздничного концерта благодарственные грамоты.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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