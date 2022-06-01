Деткам мамочки-луны…

Известный детский поэт Байтемир Асаналиев родился в 1940 году. Его первая книга стихов для детей вышла в 1967-м в издательстве «Мектеп» под названием «Краски весны». С тех пор опубликовано около тридцати книг стихов.

Некоторые переведены на русский, азербайджанский, литовский, чешский, китайский, тюркский, и другие языки. Он сам перевёл на кыргызский язык книги К. Чуковского, М. Исаковского, А. Барто, И. Мазнина, сказки народов мира и другие.

Б. Асаналиев — лауреат многих литературных премий, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Он умеет разговаривать с ребятами на «ребячьем» языке. Кроме стихов, пишет рассказы, сказки для детей.

На русском языке вышли две книги: «Краски весны» и «Край, в котором я живу».

Живёт в городе Бишкеке.

ДРУЖБА

Щенок на телёнка не лает,

Лишь тычется носом в бока…

Телёнок щенка не бодает,

А ласково лижет щенка.

Живут они вместе, не тужат

И ходят на луг и на пруд.

И так они здорово дружат,

Что даже завидки берут!

Перевод М. Ронкина.

МОЙ ЖЕРЕБЁНОК

Жерёбенка я люблю

И овсом его кормлю,

Чтобы был он полон сил,

Чтоб на скачках первым был.

Даже в лютом январе

Просыпаюсь на заре,

Свежий клевер припасу,

Жеребёнку принесу.

Жду, чтоб он скорей подрос,

Чтоб гордился им колхоз,

Чтобы мог на нём отец

По весне пасти овец.

Перевод М. Ронкина.

ЗАСОНЯ

Котёнок проснулся и полон веселья

Мурлычет, играет, резвится весь день.

Джантай прохлаждается в мягкой постели —

Его одолела дремучая лень.

Такой этот мальчик безвольный и хилый,

Безделье его до того довело,

Что даже одеться ему не под силу

И даже умыться ему тяжело.

Он хнычет и стонет, вздыхает украдкой,

Бубнит, чтоб позвали к нему докторов…

А делал бы он по утрам физзарядку,

То был бы давно и силён, и здоров.

Перевод М. Ронкина.

БЛИЗНЕЦЫ

Асан, с постели встав едва,

Зря время не теряет:

Он колет весело дрова

И песни распевает.

Усен щекой в подушку врос,

Хоть и ему не спится.

Трещит на улице мороз,

И потому наружу нос

Он высунуть боится.

В душе Асана нет ленцы.

Усен растёт лентяем.

Асан с Усеном — близнецы…

Но разница какая!

Перевод М. Ронкина.

ЖЕРЕБЁНОК

Словно ласковый ягнёнок,

Мой каурый жеребёнок, —

Это надо же! — и дня

Жить не хочет

Без меня!..

Я кормлю его овсом,

Клевером душистым,

Чтобы стал он

Скакуном,

Словно ветер,

Быстрым.

Чтоб однажды как-нибудь

Вместе с ним на пару

Мы погнали

В дальний путь,

В трудный путь

Отару.

Через жаркие просторы

На джайлоо, прямо в горы.

Там красиво,

Говорят…

Там сейчас

Живёт мой брат!

Перевод И. Мазнина.

КУЗНЕЧИК

Житель трав по излучинам речек,

Безмятежен под солнцем кузнечик.

В головах, как подушка, травинка,

Пелеринкою листик-пушинка.

Всем жукам он понравиться хочет,

И стрекочет, стрекочет,

стрекочет.

Перевод А. Никитенко.

СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК

Странный мальчик наш

Болот:

На мороз идёт в рубашке,

А в жару, наоборот, —

Ходит в шубке нараспашку.

Только вечер настаёт,

А малыш уже зевает.

И когда же наш Болот

Что-то сделать успевает?

Удивляется народ:

«До чего же странный мальчик!»

Может быть, от нас Болот

Свой секрет какой-то прячет?

Перевод Т. Джолдошбекова.

ЧТОБ НЕ МЁРЗЛИ

Зябко стало деревцам —

На ветвях листочков нет,

Пожалела их зима,

Обернула в белый снег.

Перевод Т. Джолдошбекова.

МАЛЫШ И ЩЕНОК

Как-то раз один щенок

По прозванию Мойнок

Поиграть решил с Алмазом

И у ног его прилёг.

Испугался малышок

И пустился наутёк.

Так на нашего Алмаза

И обиделся Мойнок.

Перевод Т. Джолдошбекова.

КТО СИЛЬНЕЕ?

— Я сильней! — сказал Мурат.

— Я сильней! — сказал Турат.

И тотчас меж ними спор

Разгорелся, как костёр.

Оседлали хворостинки

Забияки, как коней,

И схлестнулись в поединке:

— Я сильней!

— Нет, я сильней!

Стал тянуть Мурат Турата

Поначалу из седла.

А потом Турат Мурату

Прокричал: — Моя взяла!

Угадай-ка здесь, попробуй —

Кто из спорщиков сильней,

Если тут же разом оба

Оказались на земле.

Перевод М. Ронкина.

ЯБЕДА

Хоть задирой сам рождён,

Хоть и сам других не тише,

Вечно жалуется он

На девчонок и мальчишек.

Если в драку первым влез

Иль насмешкой друга жалит,

Отопрётся наотрез,

А вину на друга свалит.

Все плохие у него,

Всех одним аршином мерит

И твердит, в себе уверен:

— Нет, мол, в классе никого,

Кто бы был, как я, примерен!

Как же будет дальше жить

Этот ябеда на свете,

Если в нашей школе дети

Перестали с ним дружить?

Перевод М. Ронкина.

ПРУТИКИ-ЛОШАДКИ

Мы на прутиках верхом

И вприпрыжку, и бегом!

Пусть лошадки и не пьют,

Не едят, не устают.

Всё-таки они сейчас

Настоящие для нас.

Перевод Т. Джолдошбекова.

ЗАСОНЯ ЖЭЭНБЕК

Не приподнимая век,

Спит засоня Жээнбек.

Спит, как-будто у него

Никаких уроков нет.

Папа с мамой говорят

Малышу: «Вставать пора».

Но опять наш Жээнбек

Только хмурится с утра.

Если очень долго спать,

Можно в школу опоздать.

Неужели Жээнбек

Лежебокой хочет стать?

Перевод Т. Джолдошбекова.

КУКЛА

Я навстречу вам шагну

И ресничками моргну,

И поплачу, и спляшу,

И спою «агу-агу!»

Хоть до вечера играть

С девочками я могу.

Перевод Т. Джолдошбекова.

РОСА

Ранним утром на траве

Капельки воды блестят,

И Айнурины глаза

Удивлённые глядят.

Ах, как хочется в ладонь

Эти бусинки собрать

И прохладой жемчугов

Хоть немножко поиграть.

Но лишь зелени травы

Солнечный коснулся блик,

Как рассветная роса

Испарилась в тот же миг.

Перевод Т. Джолдошбекова.

ПЛАЧУЩАЯ ТРАВА

В горах ли,

В лугах ли,

А может, в лесу

Булат на траве

Вдруг увидел росу.

Он встречи с друзьями

Дождался едва

И крикнул:

— Я видел, как плачет трава!..

Перевод М. Ронкина.

КОНЬ

Только ровные дороги

Для езды нужны машинам.

А на мне ты мчаться можешь

По горам и по лощинам.

Перевод Т. Джолдошбекова.

ЛУНА

В небе светится луна,

Словно золочёный таз.

Загляделся Омурбек

На неё в вечерний час.

Тихо движется луна,

Льёт волшебные лучи,

Чтобы детям никогда

Страшно не было в ночи.

Блещут звёзды в вышине.

И решил Омур: они

Все от малой до большой —

Детки мамочки-луны.

Перевод Т. Джолдошбекова.

НАСЛЕДИЕ

Деды и прадеды нам завещали

Юрту,

Комуз,

Белоснежный калпак.

С этим наследием без уваженья

Мы обходиться не можем никак.

Пусть наши юноши, не обнажая

Головы, в руки комузы берут,

Чтобы кыргызские не замолкали

Наигрыши под тюндюками юрт.

Перевод Т. Джолдошбекова.

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