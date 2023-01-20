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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Слова поддержки и сочувствия


Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении самолёта.

 

 

«Глубоко опечален трагическим известием об авиакатастрофе, произошедшей около города Покхара.
От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Непала», — говорится в телеграмме главы государства.

 

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Дата публикации: 14:59, 20-01-2023

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