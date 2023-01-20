Самый гуманный в мире?..

Январским утром девятого числа оборвалась жизнь юной курсантки Академии МВД, которой было всего 24 года. Когда она переходила дорогу на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Республиканской, её сбил бывший сотрудник ГАИ…

Информационные агентства сообщают, что водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления. Да и вдобавок ко всему Свердловский районный суд Бишкека отпустил его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Объясняется такая лояльность тем, что у подсудимого диагноз «хроническая почечная недостаточность в термальной стадии», а это вроде как является препятствием для заключения под стражу…

Но такое гуманное решение судьи Айзады Исаевой не устроило родных погибшей. И их можно понять. Сестра сбитой девушки обратилась к Президенту в поисках справедливости. Я не третейский судья, но, как человек, у которого тоже есть родные, искренне не понимаю, почему даже очень серьёзные проблемы с почками являются препятствием для заключения под стражу? Разве в местах не столь отдалённых нет больниц, которые должны заботиться о здоровье тех, кто находится под следствием или осуждён?..

Сочувствую людям, имеющим серьёзные проблемы со здоровьем. Однако если на одной чаше весов справедливости и гуманности — человек с почечной недостаточностью, а на другой — оборвавшаяся жизнь молодой кыргызстанки, как судить объективно? Человек, совершивший автонаезд, жив, а девушки больше нет. Как переживают эту трагедию родные погибшей?..

Если к человеку физически нездоровому, совершившему ДТП со смертельным исходом, применяют щадящую меру пресечения, то, выходит, и другим гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, есть на что надеяться в случае совершения преступления?.. Все мы живём на одной земле. И кто завтра станет жертвой смертельной аварии или иного преступления, не знает никто. А ощущение безнаказанности всегда губительно для любого общества…

Нина ГОРШКОВА.

На снимке: погибшая курсантка Академии МВД Айза Улан кызы.

Фото из интернета.

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