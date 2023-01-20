Самый гуманный в мире?..

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Январским утром девятого числа оборвалась жизнь юной курсантки Академии МВД, которой было всего 24 года. Когда она переходила дорогу на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Республиканской, её сбил бывший сотрудник ГАИ…
Информационные агентства сообщают, что водитель, совершивший наезд, скрылся с места преступления. Да и вдобавок ко всему Свердловский районный суд Бишкека отпустил его под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Объясняется такая лояльность тем, что у подсудимого диагноз «хроническая почечная недостаточность в термальной стадии», а это вроде как является препятствием для заключения под стражу…
Но такое гуманное решение судьи Айзады Исаевой не устроило родных погибшей. И их можно понять. Сестра сбитой девушки обратилась к Президенту в поисках справедливости. Я не третейский судья, но, как человек, у которого тоже есть родные, искренне не понимаю, почему даже очень серьёзные проблемы с почками являются препятствием для заключения под стражу? Разве в местах не столь отдалённых нет больниц, которые должны заботиться о здоровье тех, кто находится под следствием или осуждён?..
Сочувствую людям, имеющим серьёзные проблемы со здоровьем. Однако если на одной чаше весов справедливости и гуманности — человек с почечной недостаточностью, а на другой — оборвавшаяся жизнь молодой кыргызстанки, как судить объективно? Человек, совершивший автонаезд, жив, а девушки больше нет. Как переживают эту трагедию родные погибшей?..
Если к человеку физически нездоровому, совершившему ДТП со смертельным исходом, применяют щадящую меру пресечения, то, выходит, и другим гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, есть на что надеяться в случае совершения преступления?.. Все мы живём на одной земле. И кто завтра станет жертвой смертельной аварии или иного преступления, не знает никто. А ощущение безнаказанности всегда губительно для любого общества…
Нина ГОРШКОВА.
На снимке: погибшая курсантка Академии МВД Айза Улан кызы.
Фото из интернета.
Дата публикации: 15:59, 20-01-2023
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