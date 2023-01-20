Свобода лучше, чем несвобода

На просторах интернета продолжают обсуждать выставленную в АКИ-пресс статью Мурата Укушева, начальника управления обеспечения администрации Президента, с вызывающим названием «Какое государство мы строим: стоит ли продолжать гонку за европейским демократическим счастьем?». Статью, посыл которой состоит примерно в следующем: на какие предыдущие идеи наплевать и забыть и с чего начать по новой. Не человеку, не семье и даже не организации, а всему государству в целом. Потому что «существовало иллюзорное общественное ожидание — демократию мы воспринимали как форму быстрого роста благосостояния людей и экономического развития страны. Между тем совсем скоро выяснилось, что те формы и методы устройства политической и социально-экономической сферы жизни общества из опыта западных демократий, которые нам навязали и недостаточно критично нами воспринятые, в Кыргызстане не работают или работают не так, как там. Кыргызское общество сегодня ощущает себя в тупике. И в который раз перед обществом и государственными институтами стоит задача исторического выбора: что делать и как двигаться вперёд».

Эту обширную цитату мы привели для того, чтобы дать понять: автор отнюдь не случайный борзописец, а основательный проводник идей руководства страны. И тут сделаем небольшое отступление в виде нашей отсебятины. Во Всемирном докладе — 2023 HRW и. о. исполнительного директора этой международной организации Тирана Хасан отмечает: «Отголоски боевых действий в Украине усилили напряжённость и неопределённость в Центрально-Азиатском регионе. В этих условиях некоторые страны ЦА попытались сблизиться с европейскими и другими западными государствами, однако без обеспечения ответственности за серьёзные нарушения прав человека такое партнёрство едва ли может быть реализовано. Так, скажем, в Кыргызстане под ударом оказалась свобода СМИ на фоне череды уголовных дел против независимых журналистов, блогеров и изданий. В ноябре правительство вынесло на общественное обсуждение законопроект о некоммерческих организациях, чреватый жестокими и неоправданными способами осложнить их работу…».

Говорят, выбор есть всегда. А вот и нет. Только представить: одно дружественное нам государство начало воевать против другого дружественного нам государства (послы и той, и другой у нас, а наши у них). И может ли наша сторона занять позицию того или иного враждующего между собой государства? А ради чего? С какой целью? В самом начале этой специальной военной операции лидеры Центральной Азии призывали стороны все проблемы решать исключительно дипломатическим путём. Сейчас, когда конфликт, которому без малого год, не стихает, а только разрастается, нашим лидерам остаётся только наблюдать. По крайней мере, не слышно уже от них публичных призывов к дипломатическому урегулированию. И что дальше будет? Не может же эта война пройти для нас незамеченной. И приходится искать третью, четвёртую, пятую страну (или все их вместе), которые также нам дружественны и готовы к сотрудничеству. Если не западные, так восточные.

И, по Укушеву, для Кыргызстана наиболее оптимальной является азиатская (?!) модель демократии. Вообще-то, демократий не бывает ни западной, ни восточной, азиатской или арабской. Демократия (власть народа), она и в Африке демократия, если что. Ну да ладно. Мурат Укушев имеет в виду, безусловно, юго-восточных тигров: «Вступая на путь рыночно ориентированной модернизации, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам и другие сначала усиливают политический контроль над различными сферами жизни общества, а уже на следующем этапе переходят к формированию базовых элементов демократии. При этом демократизация в азиатских обществах является следствием государственной инициативы по проведению политических и социально-экономических изменений. Здесь присутствует, скорее, «государственное общество», нежели институты общества гражданского. Государство фактически выступает как альтернатива гражданскому обществу».

Это место надо особенно подчеркнуть, потому что сию мысль Укушев ещё как развернёт. И снова цитата из его статьи: «В постколониальный период в Юго-Восточной Азии имело место усиление президентской либо премьерской власти и мобилизация всех ресурсов для экономической модернизации, в то время как вопросы демократизации общества оставались до поры до времени на втором плане… Причём в этих странах оказывалось жёсткое давление на оппозиционные партии и свободу слова. Многие другие гражданские и политические права были ущемлены, нередко осуществлялись действия репрессивного характера. Таким образом на примере стран ЮВА видно, что в начале транзита, для того чтобы достичь роста экономики и обеспечить интересы всего общества, необходима сильная авторитарная власть».

Автор приводит много высказываний сингапурского лидера Ли Куан Ю. Ну, например: «Политическая стабильность превыше всего, дисциплина и порядок в азиатском обществе важнее демократии, которая должна развиваться постепенно… Демократические методы сами по себе не обладают истинной ценностью. Всё дело в качестве управления».

Эта статья на тему «что делать и с чего начать» — не первая у начальника управления правового обеспечения администрации Президента. Были ещё две в прошлом году. Аккурат перед общественным обсуждением проектов законов о СМИ и НПО. Получилась этакая трилогия, которая, как песня, нам строить и жить помогает.

Про СМИ — название «Как слово наше отзовётся. Критерии свободы слова». Что-то давненько не приходилось читать нечто унизительное о нашем обществе, развращённом абсолютной свободой слова: «В кыргызское общество проникла хорошо эшелонированная система подавления духовности, нравственности, система распространения жестокости, цинизма, двойных стандартов, вседозволенности, распущенности и других пороков. Она уже захватила не только телевидение, радиовещание, газеты, книги, рекламу, но и проникла в семьи, школы и даже детские сады. Уже много лет под видом развития демократии, отказа от тоталитарной идеологии идёт их насаждение. На службу этим порокам становятся СМИ, которые при отсутствии каких-либо моральных ограничений превращаются в рупор пропаганды насилия, безнравственности и пошлости…

Существующая в Кыргызстане свобода слова создаёт иллюзию демократии, но на самом деле разрушает социальную и политическую ткань государства и общества. Закладывает мины, которые обязательно рано или поздно сработают…».

Впечатление, что мы с Укушевым живём в разном Кыргызстане. «Моральная распущенность…», «самые низменные проявления человеческой природы…», «низкая культура общественного поведения…».

Ходит ли он по улицам Бишкека, ездит ли в общественном транспорте, интересуется ли, что говорят о Кыргызстане появившиеся у нас релоканты из России. А если не ходит, не ездит и не общается, то пусть знает: уступать место в автобусе, троллейбусе, маршрутке стало просто фетишем, можно сказать, фишкой Бишкека. И даже индусы с пакистанцами во множественном их студенческом количестве следуют примеру местной молодёжи. А релоканты отмечают: «От приезжих требуется только одно — вежливость, учтивость. И в ответ будет то же самое: гостеприимство, радушие, внимание».

Так зачем Укушев нагнетает страсти-мордасти? А затем, что из-под пера его управления вышел законопроект о СМИ такой запретительно-дискриминационный, что эксперты, найдя в нём до 80 процентов списывания с российского аналогичного закона, подчеркнули даже большее рвение прослыть самой несвободной страной. Под давлением общественности этот законопроект отправили на доработку созданной группе, в которую вошли и 15 представителей НПО, СМИ, независимых экспертов.

И вот 9 января миру был представлен новый вариант. И эксперты обнаружили в нём раздел о блогерах, приравниваемых к средствам массовой информации. Вот что по этому поводу говорит юрист правовой клиники «Адилет» Жылдыз Азыкова: «Медиа — это команда профессионалов, работающая в соответствии с законодательством. Это люди со специальным образованием, их деятельность имеет свою специфику. А блогеры — это те, кто просто делится своим мнением и впечатлением на публичных площадках, и их повестка значительно отличается от медийной». Будут и ещё комментарии на этот счёт. Но что-то подсказывает некую предрешённость законопроекта о СМИ. В пользу укушевской стороны…

То же и с НПО и НКО. Когда проходили общественные слушания по законопроекту об НКО, Укушев опубликовал материал «Как разрушают основы государственности»: «Шанс самим делать историю своего государства выпадает не каждому народу. Мы должны всегда помнить о том, что до настоящего времени иные народы, например, курды и уйгуры, по численности во много крат превосходящие кыргызов, не имеют своего национального государства. Эти народы, в отличие от нас, наверняка даже на генетическом уровне знают цену свободе, десятки лет ведя борьбу за независимость. Независимость, если на неё не успели покуситься соседи, — это уникальный шанс, выпадающий, может быть, раз в истории». И, мол, её, независимости, потенциал может быть либо проигран в борьбе с внешним врагом, либо бездарно израсходован своими руками, самоуничтожением.

Далее пропустим бла-бла-бла с упоминанием Геббельса с его рецептами пропаганды типа «Ложь, повторённая тысячу раз, считается правдой». И обратимся непосредственно к внешней угрозе, исходящей от неправительственных организаций. «В последние три десятилетия в качестве внешних агентов влияния (в основном США и Евросоюза) активно стали выступать неправительственные организации (НПО).

Балансируя на грани соблюдения законодательства и используя его несовершенство, они с помощью информационных технологий осуществляют скрытое воздействие на эмоциональную и психологическую сферы населения, продвигая идеи западной демократии, чуждой массовой культуры, моральных ценностей либерализма. Целью такого воздействия является перевод социальных групп, определённой части общественности как объекта такого воздействия под внешнее управление».

Товарищ явно насмотрелся зомбоящик или начитался философов вроде Александра Дугина. И не хочется думать, что кто-то водил его (Укушева) рукой при подготовке этих статей.

Пропустим и методичку (принципы), приведённую в статье, спущенной для НПО-НКО западными дирижёрами-режиссёрами. Кстати, без каких-либо намёков на насильственное свержение режима, а только как миссионерство, проповедующее демократические ценности. Но нам это не надо. Ибо: «Информационно-сетевые войны, ведущиеся финансируемыми Западом НПО и СМИ против кыргызского народа, — это война в виртуальном пространстве. Со стороны внешних кураторов (спонсоров) НПО — это прежде всего попытка взять на себя управление сначала социальными группами, а затем и критически важными элементами государственной структуры».

Эй, Абдрасуловы, Джакуповы и иже с ними, вы что творите, нагнетаете, хаотизируете, подминаете под себя? Ату вас! А посему вышедший из того же правового управления Укушева законопроект об НКО был настолько дремучим, угнетающим, уничижающим, что все НПО, НКО, международные эксперты ахнули: чрезвычайно высока вероятность того, что столь важные демократические институты, как свобода выражения мнений, свобода объединения и мирных собраний, участие в управлении государством и общественный контроль, станут недоступными на территории Кыргызстана.

Координатор проектов Фонда Ханса Зайделя в Центральной Азии Макс Георг Майер: «Кыргызстан может принять один из самых ограничительных законов о НПО-НКО в странах постсоветского пространства. В конце года я всегда с большой гордостью называл Кыргызстан в своём отчёте демократическим островом. Но из-за последних событий мне всё труднее и труднее использовать это обозначение».

Майер считает, что законопроект очень радикален и недифференцирован: «Не учитывает того, что 97 проектов НКО в Кыргызстане являются организациями, оказывающими услуги в сфере образования, социальной помощи, культуры, охраны окружающей среды. И только три процента имеют политическую повестку дня. Видимо, Макс Майер не читал опусы Укушева: «Можно сколько угодно рассуждать о риске принятия решений в условиях, когда будущее принципиально неизвестно. Но риски отказа от стратегии модернизации и усиления государства в наших конкретных условиях существенно больше, чем последствия отказа от реализации соответствующей разумной стратегии».

Тем не менее и этот законопроект об НКО был отозвал для переработки группой экспертов: независимых юристов, представителей госорганов, парламента, общественных организаций. Каким получится переработанный вариант?

А тем временем в стране запретили мирные митинги и шествия. Причём решением суда ещё в конце декабря. Аида Курбанова, глава общественного фонда «Гражданское участие», считает, что в обществе поселился страх говорить открыто. Председатель ОО «Журналисты» Нурдин Дуйшенбеков добавляет: «Власть пропустила «романтический период» общения со СМИ и гражданским обществом, сразу перейдя в режим давления и закручивания гаек». Гражданские активисты приходят к выводу, что нет механизма, защищающего право человека на мирные митинги.

С мораторием не согласна и омбудсмен Атыр Абдрахматова. Но: «Он уже есть, и от этого факта никуда не деться. Если КР позиционирует себя как правовое государство, судебные постановления, даже порой своеобразные, нужно исполнять. Как попытаться их отклонить, восстановить нарушенные права? Если все национальные механизмы окажутся исчерпаны, граждане будут вынуждены обращаться в международные инстанции…».

По оценкам неправительственных организаций, ненасильственные протесты — один из способов установления мирной и устойчивой демократии. Такие ненасильственные протесты завершились в 53 процентах случаев полным успехом, в 25 процентах — частично добились своих результатов. При этом не имеет значения, где именно проходили акции, в каких культурах, насколько жёстким был режим и насколько богатой была страна. Поэтому единственный (и действенный) способ указать чиновникам на проблемы — это, вот именно, гласно о них заявить. Причём, поясняет омбудсмен Атыр Абдрахматова, «право на свободные собрания не абсолютное, оно может быть ограничено. Но запрет должен быть обоснован и не может распространяться на все митинги, а только на какие-то конкретные: если участники выдвигают экстремистские требования, а сами акции носят не мирный характер».

Но проще ли закрыть все публичные выступления граждан, отправив недовольных митинговать разве что в сквер Горького (чтобы не мешали движению машин и пешеходов). То есть задвинуть демократию этак за Дворец спорта с глаз долой. Да и ну её, эту демократию западную, лучше восточную. Занятно, что мы уже в некотором роде идём вровень с Южной Кореей. Там практически ежегодно меняются премьеры. И у нас за годы независимости свыше тридцати их сменилось (правда, как в Южной Корее мы не зажили). Остаётся лишь установить здесь пару производств, таких как КИА и «Хюндай».

А что касается Сингапура… Ли Куан Ю некогда говорил: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников». И ещё: «Формирование независимых, объективных СМИ, освещающих все найденные факты коррупции. Чиновник, пойманный на чрезмерных расходах, взятке, сразу становится «героем» первых полос».

Впрочем, политолог Эмилбек Жороев одёргивает: «Быть таким, как Сингапур, нереально, об этом лучше не мечтать. Однако в Сингапуре, Германии, США можно взять множество примеров в области госуправления и управления экономикой. Если уж Президент и его чиновники так интересуются этой темой, то они могли бы провести открытый диалог по существу, пока Мурат Укушев и подобные ему резонёры не устроили политическую неразбериху».

Между прочим, в том же Сингапуре за провинности и руки отрубали. Оторопь берёт, как представишь нечто подобное у нас. В общем, не жили под Ли Куан Ю, так и нечего начинать.

Геннадий КУЗЬМИН.

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