Человек, сказавший «нет!» экологическим правонарушениям на Кумторе

Слово об Айдарбеке Алымкулове

В секретариате Совета безопасности (в то время Совет обороны) Кыргызской Республики мы с ним сидели в одном кабинете. Айдарбек Алымкулов с первых дней работы в Совете безопасности без раскачки активно включился в процесс реализации принятых решений и контроля за их исполнением министерствами и ведомствами, а также региональными органами власти.

Главным документом, который мы в то время реализовывали, стала Концепция национальной безопасности, принятая в июле 2012 года, то есть за год до прихода А. Алымкулова в Совет безопасности. На её основе разрабатывались и принимались в секретариате Совбеза отраслевые и региональные программы обеспечения безопасности. Надо отметить, что принятая в 2012 году Концепция отличалась новыми подходами в политике безопасности независимого Кыргызстана, которые исходили прежде всего из необходимости обеспечения и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, без оглядки на былые связи и традиции жизни в одном государстве.

В частности, в решении Совета безопасности (Совета обороны) о принятии Концепции подчёркивалось, что «существующие коллективные системы безопасности в регионе не в полной мере отвечают новым требованиям, что наглядно проявилось во время межнациональных столкновений в 2010 году на юге республики». Эта нелицеприятная оценка деятельности ОДКБ оказалась объективной и получила своё подтверждение во время столкновений на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в 2021-2022 годах с многочисленными человеческими жертвами, а также во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в 2021 году. В связи с этим у нас с А. Алымкуловым случались определённые разногласия по вопросу участия Кыргызстана в различных международных организациях, например, в той же ОДКБ.

Разработчики различных документов по безопасности как-то не придавали этому значения, но он постоянно указывал на то, что любые действия государства и в сфере международных отношений в том числе, и в вопросах безопасности, должны иметь под собой совокупность тех или иных законов. Мы утверждали, что вот, например, отправится глава государства или правительства с визитом в какое-либо государство и там, в целях обеспечения нашей безопасности, подписывает документ о вступлении в тот или иной союз, дальше

— органы власти ратифицируют и подписывают его, и он вступает в силу. Алымкулов, тем не менее, утверждал, что это должно делаться на основе соответствующих законов, иначе субъективный подход в принятии такого решения может дорого обойтись обществу и государству. Мы с ним, сидя в одном кабинете, часто спорили на эту тему. Я говорил, что есть Закон «О национальной безопасности» от 2003 года, в который в последующем вносились изменения, и мы в Совбезе в соответствии с ним определяем, например, жизненно важные интересы личности, общества и государства, которые нужно обеспечивать и защищать. Какие ещё здесь могут быть законы? Но Алымкулов упорно настаивал на своём: один закон не может охватить всю совокупность жизненных реалий, и всё должно делаться на основе комплекса взаимосвязанных законов.

В дальнейшем при более близком знакомстве с ним стала понятной такая позиция. А. Алымкулов и по образованию, и, если можно так сказать, по призванию был чистым законником. Вся его деятельность, до его прихода в Совет безопасности и после, была связана с исполнением и надзором за законностью. Он в 1995 году окончил юридический факультет КНУ по специальности «юрист-правовед» и с 1995 по 2010 год трудился в органах прокуратуры республики на различных должностях, дойдя до прокурора г. Таш-Кумыра.

Затем А. Алымкулов назначается судьёй Тюпского районного суда Иссык-Кульской области, где работает до прихода в Совет безопасности в 2013 году. С 2015 года он вновь возвращается в судебные органы — направляется судьёй в Межрайонный суд Бишкека, где проработал до 2020 года. В 2020 году А. Алымкулов прошёл отбор на должность судьи Свердловского районного суда, но болезнь не позволила ему в полную силу исполнять свои обязанности. В 2022 году после тяжёлой болезни А. Алымкулов в сорок девять лет покинул этот мир.

Вспоминая А. Алымкулова, хочу сказать ещё вот о чём. Каждый человек однажды совершает поступок, который определяет в целом его жизненный путь. Это может быть всего лишь один поступок, определяющий смысл всей жизни человека, когда можно сказать, что не зря её прожил. Конечно, в работе прокурора или судьи всякое бывает, не без этого. Но с высоты времени понимаешь, что в своей жизни А. Алымкулов принял одно решение, которое мог принять только он с его преданностью закону и справедливости. Речь идёт о нашумевшем решении, принятом Межрайонным судом Бишкека относительно иска Госэкотехинспекции в отношении ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» о взыскании ущерба за причинение вреда окружающей среде в размере 6 млрд 700 млн сомов.

Межрайонный суд в мае 2016 года под председательством судьи А. Алымкулова в результате долгих разбирательств вынес решение удовлетворить иск Госэкотехинспекции и взыскать с ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» сумму в размере 6 млрд 700 млн сомов в пользу Госэкотехинспекции, да ещё и постановил взыскать с ответчика в пользу республиканского бюджета государственную пошлину в размере 33 млн 550 тыс. сомов. И это происходит в то время, чего уж там скрывать, когда иностранный инвестор безраздельно господствовал в Кыргызстане! До этого экоактивисты что только не предпринимали, а с них «как с гуся вода!» Но, чтобы государственный человек (а судья, разумеется, им является) принял решение против них, такого ещё не бывало в истории «Кумтора»!

Несомненно, это была сенсация! Больше всего, конечно, удивились сами иностранцы, привыкшие во всём рассчитывать на высокое покровительство руководства Кыргызстана, что гарантировало им постоянный успех и определённую неприкосновенность от госорганов республики при разработке одного из крупнейших месторождений золота в мире. Что им какой-то межрайонный суд, пошлём своих адвокатов, решили они, и они расщёлкают все доводы чиновников из экологического ведомства! Да и судьи всего Кыргызстана знают, что такое Кумтор, и примут без разговоров нужное решение. Так они думали. Но просчитались в одном — не учли, с каким судьёй имеют дело.

Работая в Совете безопасности последние тринадцать лет из почти тридцати лет на госслужбе, я часто раскрывал своим младшим коллегам с секреты чиновничьей жизни. И в шутку называл их моими «сыновьями». Так как А. Алымкулов был самым старшим среди них, то он, естественно, — «старший сын». Теперь, когда его уже нет среди нас, испытываешь чувство гордости за него, как за настоящего старшего сына! Когда все СМИ опубликовали сенсационное решение Межрайонного суда, пришлось поговорить с ним о последствиях такого решения. На вопрос, не пытались ли представители «Кумтор Оперейтинг Компани» решить вопрос «по-хорошему» с ним, он ответил утвердительно, но добавил: «Я им ответил «нет!» А ведь тогда было ясно как божий день, чем всё это может для него закончиться.

Видя, что законными методами не удалось решить вопрос об экологическом ущербе, «Кумтор Оперейтинг Компани» прибегает к испытанному методу — и, скорее всего, пошли соответствующие команды сверху и Госэкотехинспекции, и судьям городского суда. Иначе чем объяснить, что Госэкотехинспекция как ни в чём не бывало отказывается от выигранного иска к компании (!), и судебная коллегия по административным и экономическим судам Бишкекского городского суда 15 августа 2019 года полностью отменяет решение Межрайонного суда под председательством А. Алымкулова! Огромный «лунный кратер» на месте месторождения и разрушенные ледники, на которые складировались пустые породы, как будто испарились!

Интересно, мучает ли их сейчас совесть и как для них закончилось совершённое ими тогда так называемое правосудие, чем бы оно ни прикрывалось, когда через два года недобросовестных инвесторов изгнали из страны и «Кумтор» перешёл под внешнее управление Кыргызстана, а затем и вовсе стал нашей собственностью благодаря нынешнему руководству республики? Неслучайно в интервью агентству «Кабар» председатель Кабинета министров А. Жапаров сказал, что «возврат Кумтора народу — это водораздел, поделивший историю Кыргызстана на два разных этапа… И самое главное — это сокрушительный удар по коррупции. Потому что рыба гниёт с головы. Потому что руководство страны, которое имело ренту с Кумтора, не могло бороться с коррупцией по определению».

И в тогдашних условиях беспрецедентной коррупции в высших эшелонах власти республики нашёлся один служитель Фемиды, который задолго до октябрьских событий 2020 года не побоялся встать на сторону закона, защитив таким образом интересы народа. Поэтому А. Алымкулов останется в нашей памяти человеком, первым сказавшим твёрдое «нет» беспределу, который при попустительстве бывших властей страны творила иностранная компания на нашей земле!

Алымбек БИЯЛИНОВ.

Автор: -