Поймать момент, пока он не исчез…

Обыденность или кропотливый труд?



Что может быть проще? Сделать лёгкий щелчок, и вот уже один миг из нашей жизни украден ловкими руками человека с фотокамерой. Только представьте, что реальный эпизод нашей с вами жизни перенесён в двухмерную плоскость! Можно сфотографировать, а можно изобразить так, чтобы любоваться снимком всю жизнь, как картиной великого художника.

Я перебираю старые бабушкины фотографии. С помятой по углам пожелтевшей бумаги на меня смотрят незнакомые люди. Мужчины, женщины, дети. Мне говорят, что та девчушка с раскрытым ртом и испуганными глазами — моя бабушка, а мужчина в военной шинели — прадед. Остальных не знает никто. А вот девочка в длинной ночной сорочке лет пяти. Ах, это мальчик?.. В пожелтевшем огромном конверте есть ещё один снимок, мне говорят, что это чья-то свадьба. На фото в три ряда стоят человек пятьдесят, все так же неотрывно смотрят на меня, а один мальчуган годов двух от роду, засунув палец в рот, глядит куда-то вбок.

Бабушкины снимки объединяет одно — чёрно-белая плёнка. И какая-то празднично-торжественная атмосфера. Отсутствие цветовой насыщенности вовсе не мешает разглядывать черты лиц людей, понимать их характер. Это сейчас, в эпоху доступности, мы можем проснуться и сделать снимок себя или своих тапочек. Каждый сам себе фотограф. Раньше, чтобы сфотографироваться всей семьёй на память, люди приглашали фотографа, а то и ходили к нему сами. Он был неотъемлемой частью важных событий жизни людей, радостных или грустных. Фотография не просто картинка, это искусство. А фотограф — художник, творец, создатель. Лично я считаю, что сложность профессии фотографа заключается в ловкости, с которой он должен поймать удачный кадр. Присмотритесь к фотографу, который снимает мероприятие. Как он на всех смотрит? Его взгляд буквально сканирует толпу, и из этой массы он выбирает лучший момент и объект своей работы.

Фотографических дел мастер

Фотокорреспондент редакции «Слово Кыргызстана» Нина Горшкова пригласила меня сходить к своему первому учителю и наставнику, мастеру фотографии и заслуженному работнику культуры Кыргызской Республики Александру Фёдорову. В его фотостудии настоящий музей — снимки, как картины, фотоаппараты прошлого и настоящего, аппаратура, осветительные приборы, штативы, рамки. Я смотрю на малюсенький глазок камеры своего телефона и понимаю, как сложно быть настоящим профессиональным фотографом.

— Для меня фотография — это до сих пор волшебство. Особенно снимок того времени. Ведь раньше мы не видели, что получилось в результате съёмки, как сейчас. Нам, мальчишкам, особенно было интересно, как с помощью одного-единственного щелчка в железной штуке что-то образовывалось на плёнке, которую надо было ещё проявить. А для этого должны быть условия. Чтобы проявить одну плёнку, в которую помещалось 12 негативов, нужно было затратить минимум час. И результат может вполне не оправдать ожидания. Конечно, со временем рука набивается и растёт профессионализм, — рассуждает Александр Фёдоров. — Меня часто спрашивают о жанре и стиле работы. Могу ответить, что я всеяден и мне интересно всё.

Любовь к фотографии Александру привил отец. Он показал, как делать снимок на фотоаппарате, и это затянуло. В школе, узнав об увлечении, в походах или на других мероприятиях всегда просили Александра поснимать на память. Наигравшись со старым папиным фотоаппаратом, юноша попросил отца купить более усовершенствованную модель — любительский «Зенит-С». Именно его было удобнее брать в горы, и снимки стали более профессиональными и сложными. Все свои аппараты Александр до сих пор хранит как память.

Супертехник превращается…

Окончив школу, Александр Фёдоров уже точно знает, кем хочет стать. Несомненно, кинооператором. Мечтал поступить во ВГИК, но судьба распорядилась иначе. Походы в горы в школьные годы дали свои результаты, он поступил на геологический факультет в Политехнический институт. Но, проучившись полгода, понял, что это совсем не то, к чему лежит душа. А душа хотела в кино! С третьей попытки, через знакомых, кое-как Александр устраивается в киностудию не кем-нибудь, а учеником супертехника. Название интригующее и интересное, а на деле — катать тележку с аппаратурой и разбирать камеру. В те времена камера весила 120 килограммов, поэтому труд был тяжёлый. Первое прикосновение к кино прошло именно так. Но случай перевернул его жизнь. Приехали снимать фильм Геннадия Базарова «Засада» в город Ош, и выяснилось, что штатного фотографа бросила жена и уехала в Магадан. Он тоже всё бросил и уехал за ней. Геннадий приметил парня супертехника, который ходит со своим фотоаппаратом в минуты перерыва и снимает. Тогда и родилась идея привлечь его в качестве фотографа. Базаров сказал: «Сдавай свои рельсы и иди получать фотокамеру». С лёгкой руки режиссёра Александр стал мастером-фотографом, которому выдали огромный профессиональный фотоаппарат.

Знакомство с Чингизом Айтматовым

Став штатным фотографом при киностудии «Киргизфильм», Александр Фёдоров в течение 20 лет работал при Чингизе Айтматове, который занимал должность председателя Союза кинематографистов. Любые съёмки, юбилеи и встречи снимал он. Александру было интересно фотографировать Айтматова, нравился его образ.

Как-то делали книгу, посвящённую 70-летнему юбилею Айтматова. Когда было готово, Александр поехал к писателю брать автограф для книги. К нему первым делом подошла жена писателя Мария, которой японцы подарили фотоаппарат, и попросила Александра рассказать, как им пользоваться. Он научил, и первый кадр был сделан ею. Снимок висит у фотографа в студии, на нём Чингиз Айтматов сидит вместе с Александром Фёдоровым.

Зачем фотограф в кино?

Казалось бы, главную работу делает кинооператор. Для чего держат в киностудиях фотографов? Когда утверждается сценарий, первым делом нужно выбрать места для съёмок, именно тогда подключают к работе фотографа. Это самый начальный этап. Необходимо сделать выбор натуры, не везти же кинокамеры, которые в то время весили немало. На осмотр места съёмки едут художник, кинооператор и фотограф.

Снимки предполагаемых мест предоставляются художественному совету. Далее художнику по костюмам необходимо подготовить материал для одежды героев, особенно если фильм исторический. Художник по костюмам берёт с собой фотографа, и вместе они едут в музеи и библиотеки. Смотрят альбомы, выбирают эскизы и запечатлевают это на аппарат. Параллельно отбираются актёры, здесь уже фотограф играет главную роль на фотопробах. Кадры из фильма — также заслуга фотографов. Рядом с камерой стоит фотограф, снимает на профессиональный фотоаппарат, и создаётся комплект фотореклам, который утверждается режиссёром. В советское время к одному фильму делали до тысячи снимков, а лучшие распространялись по всему Советскому Союзу в качестве анонса и рекламы для афиш премьеры. Остальные негативы куда девать? Любой фотограф бы взял и выбросил в мусор. Но только не Александр, у которого до сих пор хранится архив со всех съёмок. Фотоплёнки, бережно уложенные в подписанные конверты, завизированные в специальных папках. Когда он попал на киностудию и увидел архив, стало настолько интересно, что он начал собирать свой из того, что подлежало утилизации. Этот архив ему пригодится в жизни, и не раз. Например, его кадры дополняют книгу «Чингиз Айтматов и его земля». Иногда фотографы — коллеги по киностудии приносят ему свои архивные снимки, так как видят, как бережно относится к ним Александр. Уж у него точно не пропадёт.

Помимо рабочей съёмки Александр делал кадры для своего архива. В нём не только актёры, но и простые люди, съёмочная площадка, участники, массовка костюмеров и других. Как-то снимали фильм, и актёру нужно было сыграть роль, где он падает в реку Ак-Суу. Это должен был делать каскадёр, вызвался молодой парень. За день до этого прошёл сильный ливень, и речка стала полноводной. Его предупреждали, чтобы он не лез в воду, так как опасно, но молодой горячий парень решил, что сможет всё. Его зацепили карабином, надели костюм героя, и он должен срываться и падать в реку. Когда его вытащили из воды, он был полностью голый, так река его раздела. В тот день перенервничали абсолютно все.

После развала Советского Союза всех фотографов сократили, и нужно было как-то дальше зарабатывать на хлеб насущный. Александр приметил молодого, подающего надежды парня, работающего с ним на студии, и предложил ему вместе организовать свою фотостудию. Так работают до сих пор.

Срочно к президенту, или Потерянный зонт

В бытность Аскара Акаева в фотостудии Фёдорова раздаётся звонок из аппарата Президента. Срочно, надо сделать снимки. Александр берёт помощника, аппаратуру. Подходят к Белому дому, готовятся к осмотру, а зонта — наиважнейшего атрибута, создающего мягкий рассеянный свет для тогдашней съёмки, нет. Фотограф говорит охранникам, что зонта нет. Охрана недоумённо смотрит на него. Какого зонта? Дождя нет, лето, солнце. Паника, как сделать хорошую съёмку без важной детали? Охранники ругаются, Президент ждёт, а начинать съёмку без зонта никак нельзя. Помощник Александра летит в студию за вторым зонтом. Прибежал быстрее ветра. В итоге сняли всё как надо.

Хранитель эпохи

Возвращаясь к старым фотографиям моей бабушки, хочется отметить главное. Снимки — это важная история памяти не только предков, исторических личностей, но и простых людей, их быта, чувств и деятельности. Александр — хранитель эпох формирования кыргызской кинематографии в советский период. Это важное и ответственное дело, которое должно быть оценено обществом. Мы знаем историю семьи, предков и исторических личностей по фотографиям и картинам, рукописям и дневникам, и очень важно не потерять ту нить, связывающую прошлое, настоящее и будущее.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ и из творческого фотоархива Александра Фёдорова.

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