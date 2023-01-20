Идёт в деревню Новый год

Дружба с поэзией зародилась в бытность студентом факультета славяноведения и журналистики. Увлечение переводами с иностранных языков стихотворений англоязычных классиков и западнославянских авторов по настоянию однокурсников плавно переросло в написание собственных произведений. Источником вдохновения служили творения столпов русской литературы, особенно поэтов Золотого века: Шекспира, Бёрнса, Байрона, Шелли и Китса заменили Лермонтов, Жуковский, Пушкин и Тютчев… Номинант ряда премий РФ, среди которых премии имени С. Есенина «Русь моя», имени Л. Филатова «Филатов-Фест», «Поэт года», «Наследие» Российского Императорского Дома.

Идёт в деревню Новый год

Идёт в деревню Новый год:

Бредёт порою неумело,

Порой напористо и смело

Лесной тропинкою грядёт.

И звёзды небо украшают,

А лунный свет тревожит мглу,

И льнут к оконному стеклу

Снежинки, что мгновенно тают.

И ёлочка в углу стоит,

Да в печке огонёк резвится.

Метель кружит и гомонится,

Кобылке гриву теребит

И пляшет в леденящей мгле,

Поёт надрывисто и звонко.

И стелет лёгкая позёмка

Нам скатерть снега по земле.

Плывут ночные облака,

В застывших лужах отражаясь,

В пушистых птиц преображаясь,

Крылами машут свысока.

Вот кто-то вышел на крыльцо,

Тихонько скрипнула калитка —

Старушка, подвигаясь зыбко,

Платком прикрывшая лицо.

Накинув вязаную шаль,

Прогнав навязчивую скуку,

Воздев морщинистую руку,

Стремит свой взор куда-то вдаль.

Там внук с соседской ребятнёй

Встречает Дедушку Мороза,

Там в белом бархате берёза,

Там крики сдобрены вознёй.

В пылу бесхитростных утех

Горят румянцами ланиты.

Холодным мороком покрытый,

Летит с горы ребячий смех.

Не спится в сказочную ночь,

И детвора, садясь в салазки,

Навстречу новогодней сказке

На всех парах несётся прочь…

Идёт в деревню Новый год:

Бредёт порою неумело,

Порой напористо и смело

Лесной тропинкою грядёт…

ДЕКАБРЬ

Тиха декабрьская ночь,

Утихли первые метели.

Тоску и скуку гонят прочь

В снега укутанные ели.

На вековые тополя

Ложится бархатная нега.

И спят бескрайние поля,

Укрывшись одеялом снега.

Молчат могучие дубы,

И внемлют шёпоту берёзы

О том, как снова от судьбы

Достались зимние морозы.

С небес серебряным кольцом

Луна таинственная светит.

И тихо дремлет под крыльцом

Зимою утомлённый ветер.

И одинокая звезда

Грустит над сонною рекой.

Вокруг — лишь ночь да тишина,

Вокруг — блаженство и покой.

СНЕГИРИ

Снег идёт от зари до зари,

Алой краской берёзы зарделись —

Они в пёструю шубку оделись,

Что им дарят зимой снегири.

Утро заревом красит восход,

Ледяной горизонт украшая.

Смелых птичек радужная стая

Нас на улицу громко зовёт.

Мы, внимая велениям птиц,

Подле речки встаём полукругом,

Ветерок заслоняя друг другом,

Прогоняем снежинки с ресниц.

А пернатые зрителей ждут,

На подмостках деревьев устроясь,

С высоты белоснежную повесть

Звонкой песенкой хором поют.

И мороз пробудился, и счастливы мы,

Что и с вьюгой безумною спелся,

Что теплом наших душ отогрелся

Этот крохотный символ зимы.

ПЕРВАЯ НОЧЬ ЗИМЫ

Сумерки сгустили небосклон,

Мысли затерялись в полумраке.

Старый тополь в белоснежном фраке

Ёлочке отвешивал поклон.

На хрустальном полотне окна,

Изморозью расписав узоры,

Ночь к себе приковывала взоры,

Нежной благосклонности полна.

И храня красу родимых мест,

Огоньки лениво зажигая,

Звёздами заманчиво мигая,

Обходила медленно окрест.

Вспомнились забытые слова,

Что хлестали память, словно прутья.

Прошлого алеющие струпья

Снова проступили сквозь года.

В закоулках снов найдя приют,

Сверженные призраки былого

Ангелами бога ледяного

Предо мною снова предстают.

Не под стать растаяла свеча.

Ночь глуха: ни лучика, ни звука.

Стужа в дом врывается без стука,

Зиму за собою волоча.

Ты входи, заблудшая, входи,

Только рану мне не береди.

Грудь мою безжалостно пронзая,

Сердце неутешное терзая,

Душу мне, прошу, не холоди.

ЗИМНИЕ КРУЖЕВА

Люблю я зиму. Свежею прохладой

Она мне в сердце навсегда вошла.

В порыве чувств я видел за оградой —

Звезда на небе медленно взошла.

Гляжу на роспись тёмного окна

И изморозью скованные взоры,

Невольно, вглубь чудного полотна,

Ловили кружевом сплетённые узоры.

Декабрь с морозной ночью заодно,

Мне душу беззастенчиво терзая,

Глядит во тьме в промёрзшее окно,

А я гляжу в ответ и замираю.

Мне происки зимы милее лета

И россыпью снегов роднее мне.

Луна волной неонового света

Объяла душу в белоснежном сне.

СНЕЖИНКИ

Снежинки, приютившись на ветвях,

На тайну снов волнительно взирают.

С озябших веток, листьями опав,

Под небом звёздным неуклонно тают.

А Новый год без устали грядёт,

Декабрь в море света обращая.

Луна неспешной поступью идёт

И Землю в бесконечности вращает.

И расстелив заснеженную даль,

Она речами дивными томила,

А затемно, укрыв собой печаль,

Зима детишкам сказку подарила.

Глаза детей — несказанная жизнь,

А их уста — исток незримой правды.

Дай Бог, чтоб в провиденье облеклись

Их губок неразборчивые фразы.

Пускай не воротится этот год —

Грядущее уже не будет прежним.

Снежинок нескончаемый полёт

Тебя осыплет искрами надежды.

Урмат Кенжесариев.

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