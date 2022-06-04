Точка опоры

К концу лета в Бишкеке будет сдан в эксплуатацию единственный в своём роде центр помощи детям и семье

Буллинг, рэкет, суицид, драки (стенка на стенку), параллельная власть. Всё это о наших детях и нашей школе. И порой кажется — нет этому конца. Только разберут в общественных и чиновничьих инстанциях один случай, как происходит другой, третий. Вот совсем недавние примеры. После драки в реанимации оказался бишкекский девятиклассник. На юге учительница избила школьницу в… «воспитательных целях». Сначала она была уволена, затем восстановлена. Дерзкая, неуправляемая девочка — с одной стороны, «выгоревший» педагог — с другой.

Да, проводятся совещания. Профильным министерствам и ведомствам даются поручения о профилактике подобных происшествий. Раздаются призывы усилить работу внешкольных организаций дополнительного образования — кружки, спортивные секции, поднимается вопрос о запрете использования смартфонов в школе. Между тем только 27 процентов опрошенных школьников в Кыргызстане отметили отсутствие рэкета, а большинство или сами становились жертвами, или отмечали это по отношению к другим. Семьдесят три процента детей жалуются на пренебрежение со стороны родителей.

И это проблема не столько бытовая (одеть, обуть, накормить), сколько психологическая — нет эмпатии, любви к детям. Нет помощи родителям при воспитании отпрысков. И нет системы реабилитации травмированных в семье или школе детей. Гордиев узел, который надо разрубить. Не зря же эксперты настаивают на открытии центров помощи семье и детям, предлагают разрабатывать программы, мероприятия, эффективные способы реабилитации. В школах должно быть регулярное проведение психологического и поведенческого тестирований, слаженные действия. А родители должны знать об особенностях подросткового возраста, активно реагировать на всё происходящее в школе с их ребёнком, устанавливать с ним доверительные отношения.

Словом, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

Антон, два Алексея, Володя…

Похоже, вот она — точка опоры. Находится по адресу: город Бишкек, улица Пржевальского, 16 пересекает Тоголока Молдо. Здесь строится особняк. Трёхэтажный, 750 квадратных метров. Но это не просто хоромы для какого-нибудь местного нувориша. Уже на первом этаже бросаются в глаза особенности: помимо парадной лестницы, устроен пандус, и будет со временем установлен лифт на 2-й и 3-й этажи.

Стройка в разгаре: леса, бетономешалки, где-то уже положен на пол технониколь, на стенах пеноплекс. Вот место для бассейна, кухни-столовой. А здесь — комнаты, много комнат на каждом этаже. Это будущие помещения для занятий с детьми и их родителями.

То есть это добротное здание, которое уже под крышей, предназначено под центр помощи детям от года до 16 лет. Начало строительства — лето прошлого года, завершение — в этом августе. Уже через 2-3 месяца в городе появится первый (первый!) реабилитационный детский центр негосударственного статуса. Это будет общественная организация со всеми необходимыми атрибутами (лицензиями, разрешениями, договорами), существующая исключительно на спонсорские деньги. Это совершенно новая у нас форма помощи детям.

* * *

А всё началось с того, что Антон Путилин, руководитель проекта «Школа ответственных родителей», в 2019 году принял к себе на работу детским психологом Алексея Петрушевского, которого изгнал с должности директора центра реабилитации беспризорных детей тогдашний мэр Суракматов. Изгнал и посадил. И только благодаря общественности Петрушевский был освобождён из СИЗО. Но центра уже не стало. Всех находившихся там сирот распихали куда попало. Мэру Суракматову в этом месте (близ шампанкомбината) понадобилась территория для строительства многоэтажки его фирмы «Елизавета». Потом этого худшего из мэров самого посадили за все учинённые в городе безобразия. Через некоторое время он откупился за 100 миллионов сомов. А Петрушевский остался без дела, которому отдал почти 20 лет жизни.

Кстати, Антон Путилин взял на усыновление из этого центра двоих детей. А всего у него четверо приёмышей. И что такое сиротство, Антон знал не понаслышке. И желал, чтобы вместо уничтоженного Суракматовым центра реабилитации детей появился новый. И зажёг этой идеей знакомого строительного бизнесмена Алексея — уроженца Кыргызстана, уезжавшего на свою историческую родину в Германию, но вернувшегося обратно. Это меценат в истинном смысле этого слова. Рассказывают, что с каждой построенной многоэтажки он обязательно выделяет бесплатно квартиру многодетной, нуждающейся в жилье семье. А ещё строительному бизнесмену Алексею помогает возводить этот особняк другой предприниматель — Володя. А бизнесвумен Халима с рынка «Дордой» обязалась доставить и установить всю сантехнику. Словом, дом для реабилитации детей строится, по сути, в складчину, методом ашара. Это ли не вселяет оптимизм, надежду, что в нашей стране, кроме хапуг, разбогатевших на госзакупках, грантах и воровстве из бюджета, есть (и их немало) те, кто делится честно нажитым, считая это в порядке вещей. Особенно, что касается помощи детям. Вот Антон с Алексеем (который бизнесмен) и убедили Петрушевского стать директором центра помощи детям. А говорят, нельзя в одну и ту же реку войти дважды…

…И другие хорошие люди

Ну, допустим, что в августе этот особняк будет сдан в эксплуатацию. Да, будет сдан как особняк и передан ОО «Кыргызстан без сирот». А дальше? По раскладке Петрушевского, в этом центре будут работать 25-30 специалистов за достойную зарплату. А ещё — коммуналка, бытовка и прочие расходы. Ещё надо учесть, что центр будет принимать в день по 80 детей с их родителями для психологической помощи, развития моторики, сенсорики, для работы с детьми-инвалидами. И уже есть специалисты, желающие здесь, в центре, трудиться. Спрашивают, когда он откроется? Так вот, на содержание этого особняка для детей, который будет работать без выходных и каникул, потребуется ежегодно тратить 10 млн. сомов (примерно $100 тысяч).

Предварительно были разосланы письма с просьбами о помощи местным бизнесменам, международным организациям, в частности, американской «Проект 143», занимающейся усыновлением детей. И оттуда поступила просьба выслать для наглядности видео строящегося здания.

Когда верстался этот номер газеты, позвонил Петрушевский и радостно оповестил: «Спонсоры объявились! Их благотворительность как раз составит требуемую сумму расходов на каждый год». Вот когда в правительстве говорят о внутренних инвестициях (наряду с внешними), надо понимать: уж куда-куда, а вкладывать в развитие подрастающего поколения сам Бог велел. Ведь что такое один центр помощи детям на столицу? А на республику? Ожидается, когда заработает в полную силу команда Петрушевского, посыплются просьбы со всего Кыргызстана выслать программы, методички, другие материалы. А вдруг и в областных центрах найдутся спонсоры, меценаты, волонтёры, способные раскошелиться или уделить своё время на благо детей?

Должно быть средоточение идей, мнений, научных подходов, чтобы выправить в стране нынешнее нездоровое положение относительно развития и воспитания детей. Повторим мысль детского психолога Петрушевского («СК», 20 мая с. г.): «Кто родители нынешних пятиклассников? Те, кто родился в начале 1990-х. Уже после развала Союза, при котором существовала, скажем откровенно, стройная система образования и воспитания. А нынешние молодые семьи — без руля и ветрил. Одну идеологию потеряли, другую не нашли. Сейчас догмат денег, культ силы. Через интернет, компьютерные игры 10-летние дети впитывают культурный суррогат. Особенно уязвимыми становятся дети трудовых мигрантов, оставшиеся на попечении родственников. Они оказываются предоставленными самим себе и порой находят поддержку в сомнительных компаниях или даже криминальной среде».

А вот что ещё замечает Алексей Владимирович:

— Существует простой тест. Вопрос подростку: назови место в доме, где тебе бывает особенно хорошо и комфортно? Именно дома, именно где хорошо. И какой я услышал ответ от детей в одной из школ? «Это место — Карагачёвая роща». То есть подростку хорошо не дома, а вне его, в какой-нибудь компании. Или возьмём уже из практики. Старшеклассник приходит домой с фингалом и объясняет родителям: мол, споткнулся и упал, голова болит. Родители звонят в школу. А им: да какой там упал, он подрался и не признаётся вам. В результате мальчик попадает в реанимацию. Он проявил «благородство», не признался, кто его так сильно ударил. Но получил психологическую травму на всю жизнь. Ему нужна поддержка специалиста? Безусловно! Вот этим и другим подобным центр на Пржевальского, 16 и будет заниматься.

Что касается оплаты. Она будет смешанной. Родители, которые не смогут платить за занятия ребёнка, получат помощь спонсоров. Кто сможет платить — очень хорошо. Петрушевский подчёркивает: когда всё происходит бесплатно, у родителей меньше ответственности за восстановление, реабилитацию ребёнка.

А ещё этот центр прирастёт другим центром — кризисным для женщин и детей. Ибо у мецената Алексея есть намерения прикупить рядом 8 соток земли. И построить здание — вроде гостиницы, стационара для приезжих мам с детьми, требующих помощи. Получится этакий комплекс. Лишь бы всё получилось… Под патронажем наблюдательного совета.

Восстановлению подлежит

А что стало с центром, из которого мэр Суракматов выгнал Алексея Петрушевского — одного из лучших в республике детских психологов и самого лучшего организатора детских дел? Может, он, этот центр, засиял, засверкал? Увы и ах! По адресу Балтагулова, 1, что возле шампанкомбината, удручающее запустение. Некогда здесь был детсад №132. Потом открыли частную школу «Баласагын». А в 2002 году при мэре Керимкулове (лучшем мэре наряду с Тюлеевым) переоборудовали под реабилитационный центр для детей-сирот.

Это каким надо было быть Суракматовым, чтобы с этим центром (детским!) так расправиться! 6 марта 2019 года был освобождён от должности и потом посажен в СИЗО «за продажу детей» Петрушевский, а центр, обеспечиваемый спонсорами (чего только стоит гелиоустановка на 100 тысяч евро, которую уже прибрали к рукам), растащить и разломать.

Мы с фотокором пробрались на территорию не через главный вход (он закрыт), а через лаз в сетчатом заборе. Гнетущее запустение. Разбитые стёкла на окнах, сквозь которые видны разводы на стенах и потолках. К нам подошёл сторож, хотя что тут сторожить? Бетонные стены уж точно не утащат. Так хотя бы лаз в заборе заделали от случайных людей.

И подумалось, зачем это помещение нужно мэрии? Только её компрометировать. Почему не передать таким вот меценатам вроде Алексея и Володи? Да сотворить нечто, похожее на филиал центра, который возводится на улице Пржевальского? Ибо чем больше в городе появится новых средних школ — а правительство говорит, кажется, о 13, — тем важнее и обязательнее станет реабилитационная психологическая поддержка детей. Сами школы с этим не справятся. Вот и пусть произойдёт нечто обратное: не инвесторы государству, а государство инвесторам. Если они, конечно, не почувствуют какого-нибудь подвоха. Ведь спрашивают же у Петрушевского и его соратников по возведению центра: «А не отберут потом, когда всё будет готово?» Так и юрист нужен… А как же!

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

Автор: Кузьмин, Горшкова