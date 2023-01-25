Дружбе быть и крепнуть

Двусторонние отношения между Индией и Кыргызской Республикой



Будучи частью древнего Шёлкового пути, Индия тесно контактировала с Центральной Азией, включая нашу страну. После провозглашения независимости 31 августа 1991 года Индия была одной из первых стран, установивших с нами дипломатические отношения 18 марта 1992 года.

Политические связи между нашими государствами традиционно тёплые и дружественные. Индия и Кыргызстан — стратегические партнёры. Не только на двусторонней основе. Сотрудничество на многосторонних форумах также говорит само за себя. Они поддерживают друг друга на различных платформах ООН и других. Обе страны разделяют общую озабоченность по поводу угрозы терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, состоялось несколько встреч на высоком уровне, включая исторический визит премьер-министра Моди в Кыргызскую Республику в июне 2019 года, когда была принята пятилетняя дорожная карта торгово-экономического сотрудничества двух стран.

А 27 января прошлого года по инициативе премьер-министра Моди проведён первый саммит Индия — Центральная Азия (ICAS) в виртуальном режиме. Все пять президентов центральноазиатских республик, включая Президента Садыра Жапарова, приняли участие в ICAS. На саммите была принята Декларация.

Государственный министр иностранных дел и культуры Минакаши Лехи посетила нашу страну 9-12 июня прошлого года. Визит придал импульс дальнейшему углублению наших стратегических отношений на двусторонней основе и в рамках саммита Индия — Центральная Азия.

Многосторонние форумы также предоставили дополнительные возможности для взаимодействия на высоком уровне, и д-р С. Джайшанкар, министр иностранных дел, встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жеенбеком Кулубаевым на полях встречи министров иностранных дел ШОС в Ташкенте 29 июля прошлого года.

Первая индийско-центральноазиатская встреча советников по национальной безопасности/секретарей советов безопасности состоялась 6 декабря 2022 года в Нью-Дели, в которой участвовал от нашей страны секретарь Совбеза Марат Иманкулов.

А 14 ноября 2022 года в Бишкеке состоялся 12-й раунд консультаций Министерства иностранных дел Индии и Кыргызской Республики. В ходе консультаций обе стороны провели всесторонний обзор двусторонних связей в различных областях, включая политическую, экономическую, коммерческую, оборонную, партнёрство в целях развития, наращивание потенциала, образование, консульские вопросы, информационные технологии, культурное сотрудничество и связь.

Двусторонний товарооборот между Индией и Кыргызстаном в январе — ноябре прошлого года составил $110,79 млн (согласно нашей статистике). Экспорт Индии в нашу страну составил $100,60 млн, а наш экспорт в Индию — $10,19 млн. Индийский экспорт демонстрировал рост в годовом исчислении. Это сахар и кондитерские изделия, фармацевтическая продукция, электрические машины и оборудование, одежда и аксессуары, органические химические соединения и ядерные реакторы. Мы экспортировали в Индию масличные семена, фрукты, лекарственные растения, солому, корма, минеральное топливо, масло и продукты его перегонки, овощи, клубни.

Индийско-Кыргызская межправительственная комиссия (IKIGC) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству создана в 1992 году для оценки двусторонней торговли и сотрудничества. Десятая сессия IKIGC состоялась в виртуальном формате 3 ноября 2022-го. IKIGC пришёл к выводу, что существует огромный потенциал для расширения двусторонней торговли. Обе стороны обсудили взаимное сотрудничество и шаги по его дальнейшему укреплению. Между Индией и Кыргызской Республикой подписан Протокол 10-й сессии IKIGC.

Итоги первого саммита Индия — Центральная Азия, состоявшегося в январе прошедшего года:

Молодёжная делегация из нашей страны (20 человек) посетила Индию в ноябре прошлого года.

В декабре прошлого года в институте дипломатической службы Сушмы Сварадж (SSIFS) был проведён индивидуальный курс для молодых дипломатов из стран Центральной Азии, в котором приняли участие девять наших дипломатов.

Индия выделила Кыргызстану 100 мест для различных курсов в рамках программы ITEC, предоставляющих возможности для развития потенциала граждан. У нас уже около полутора тысяч выпускников ITEC.

В Кыргызстане высоко ценят индийскую культуру. Программа культурного обмена (CEP) между нашими государствами на 2022-2026 годы была подписана в июне прошлого года. При Национальной академии имени Манаса — Чингиза Айтматова в Бишкеке создана библиотека имени Махатмы Ганди — Манаса.

Важные аспекты двустороннего оборонного сотрудничества включают подготовку кыргызского персонала в индийских оборонных учреждениях, совместные учения, проведение программ обмена и совместные исследования в Кыргызско-Индийском горном биомедицинском исследовательском центре (KIMBMRC, Бишкек). В рамках ежегодных мероприятий с 25 марта 2022 года в индийском Баклохе проведены двухнедельные совместные учения индийско-кыргызских сил специального назначения (СФ) «Ханджар-IX».

В нашей стране насчитывается около 200 индийцев-нерезидентов и лиц индийского происхождения, не считая 15 500 студентов (по оценкам).

Услуги электронной визы были восстановлены для наших граждан с 6 декабря 2022 года. Система электронной визы позволяет гражданам Кыргызстана получать индийскую визу через интернет. Электронная виза имеет пять подкатегорий: туристическая, деловая, медицинская, медицинского работника и для конференций.

Материал подготовлен посольством Индии в КР.

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