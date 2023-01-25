Движение на сближение

75 лет Индии и Организации Объединённых Наций



Индия — одна из 51-й страны-основательницы Организации Объединённых Наций (ООН). После обретения независимости от Великобритании 15 августа 1947 года она остаётся членом ООН.

Виджаялакшми Пандит выступила с первым важным заявлением независимой Индии на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) 19 сентября 1947 года. Она отметила, что «великие державы, вместо того чтобы сближаться, отдаляются всё дальше друг от друга. Существуют напряжение, неизвестность и тревога, а также осознание того, что всё, возможно, движется к какой-то новой и уничтожающей катастрофе для человечества…». Отвергая попытки сделать Индию частью идеологического противостояния времён холодной войны, она заявила, что «идеология менее важна, чем практика. Мы не можем есть идеологию; мы не можем размахивать идеологией и чувствовать, что мы одеты и обеспечены жильём. Еда, одежда, кров, образование, медицинские услуги — это то, что нам нужно».

Независимая Индия чётко сформулировала своё видение ООН как обеспечивающей глобальную основу для социально-экономических преобразований страны, и оно сохранялось на протяжении последних 75 лет.

Сегодня два основных достижения являются наследием вклада Индии в ООН. Во-первых, успешная кампания по демократизации международных отношений, позволившая бывшим колониальным странам стать независимыми членами Генассамблеи ООН благодаря исторической единогласной резолюции о деколонизации, принятой ГА ООН в декабре 1960 года. Во-вторых, постепенное включение вопросов устойчивого развития в центральную повестку дня ООН и её специализированных учреждений нашло отражение в единогласном принятии Генеральной Ассамблеей ООН повестки дня до 2030 года с 17 целями устойчивого развития (ЦУР) в сентябре 2015 года. ЦУР представляют собой целостную матрицу человеческих усилий, охватывающую здравоохранение, образование, гендерные аспекты, энергетику, занятость, инфраструктуру, неравенство, рост городов, потребление и окружающую среду на суше, море и в воздухе.

Включение вопросов демократии и устойчивого развития придало новый смысл деятельности ООН и её специализированных учреждений за последние 75 лет. В преамбуле повестки дня ООН на период до 2030 года подчёркивается, что «не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития». Тем не менее международный мир и безопасность всё больше находятся под угрозой, в первую очередь из-за всё более неэффективного Совета безопасности ООН (СБ ООН). В настоящее время на его повестке более 50 конфликтов, в том числе в Демократической Республике Конго, Южном Судане, Мали, Центрально-африканской Республике, Ливии, Сирии, Йемене, на Ближнем Востоке, в Ираке, Афганистане, Мьянме и Украине. Эти конфликты привели к перемещению почти 90 миллионов человек по всем континентам.

В Южной Азии быстро ухудшающаяся ситуация в Афганистане, вызванная отказом СБ ООН поддержать Дохинское соглашение, одобренное резолюцией 2513 СБ ООН в марте 2020 года, оставила половину населения Афганистана (около 20 миллионов женщин) без их основных прав на образование и занятость.

Отвечая на вызовы международному миру, безопасности и развитию, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил амбициозный проект по «реформированию многосторонности», чтобы сделать её ориентированной на человека, во время 75-го юбилейного саммита ООН в сентябре 2020 года. Две основные цели этого: реформы в рамках ООН, в частности СБ ООН; и реформы взаимосвязанных многосторонних организаций (ООН, её специализированные учреждения, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация) для создания согласованной глобальной структуры для реагирования на общие вызовы, с которыми сталкивается человечество.

Развивающиеся страны, составляющие подавляющее большинство членов ООН, более всего заинтересованы в реформировании ООН и других многосторонних институтов, чтобы сделать их более эффективными. Цель 16.8 Повестки дня на период до 2030 года содержит единодушное обязательство Генеральной Ассамблеи ООН реформировать многосторонние институты для «расширения и укрепления участия развивающихся стран в институтах глобального управления».

Параллельно инициатива Индии вносит важный вклад в подготовку к «Саммиту будущего» ООН, который планируется провести в Нью-Йорке в сентябре 2024 года.

Достижение «реформированной многосторонности» посредством этих процессов потребовало бы от мировых лидеров пересмотра международной ситуации после сбоев, вызванных природными и техногенными причинами за последние три года, которые отбросили импульс конструктивного международного сотрудничества. В этом контексте решение «Саммита будущего» ООН о созыве Генеральной конференции ООН в 2025 году, когда организация будет отмечать своё 80-летие, было бы уместным. Будучи ведущим выразителем интересов дипломатии, диалога и развития, Индия должна сыграть важную роль в достижении этой цели.

Бывший Посол Асоке Мукерджи ушел с поста Постоянного представителя

Индии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

в декабре 2015 года, проработав более 37 лет на дипломатической службе Индии.

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