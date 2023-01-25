Страна встаёт на путь развития

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев ответил на вопросы слушателей «Биринчи радио».

В частности, он сообщил, что запасы зерновых, муки, растительного масла, сахара, равно как и других социально значимых продуктов питания имеются в достаточном объёме на складах Фонда государственных материальных резервов.

В 2022 году объём валовой продукции сельского хозяйства составил 354,6 млрд сомов. Это означает, что реальный темп роста в отрасли по сравнению с 2021 годом составил 107,3%.

За январь — ноябрь объём взаимной торговли Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза составил $4 млрд 156,2 млн, увеличившись по сравнению с январём — ноябрём 2021 года на 36,2%.

Бакыт Торобаев также сказал, что объём воды в Токтогульском водохранилище составляет 10,6 млрд м3, что на 818 млн м3 больше, чем в прошлом году. «В последние дни в связи с понижением температуры по республике зафиксировано рекордное значение потребления электроэнергии, которое составило 76 млн кВт.ч. При этом отмечен самый высокий показатель расхода воды из Токтогульского водохранилища», — сказал он.

В прошлый отопительный период потребление света по республике составило 15,9 млрд кВт.ч, а в этот год 16,6 млрд кВт.ч. Дефицит может достигнуть 1,9 млрд кВт.ч. В целях его сокращения заключены контракты на импорт 2 млрд кВт.ч электроэнергии из Казахстана и Туркменистана.

«Из-за того что электрооборудование подстанций работает с перегрузками, призываю граждан соблюдать режим потребления и рационально использовать электричество», — сказал заместитель председателя Кабинета министров.

Также, отвечая на вопросы слушателей «Биринчи радио», Бакыт Торобаев добавил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию Камбар-Атинской ГЭС-1 значительно повысит экспортный потенциал с учётом обязательств нашей страны по проекту CASA-1000.

Кроме этого, Бакыт Торобаев сообщил, что, по предварительной оценке, валовый внутренний продукт страны (ВВП) в 2022 году составил более 919 млрд сомов, рост в 7% по сравнению с 2021 годом. Без учёта горнодобывающего предприятия «Кумтор» объём ВВП увеличился на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и равен 863,8 млрд сомов. Рост обеспечен товарным производством и сектором услуг.

Бакыт Торобаев отметил, что движущей силой развития экономики является частный сектор. В рамках регионального форума «Зелёная экономика — 2022» соответствующими бизнес-ассоциациями при координации Министерства экономики и коммерции ведётся работа по вопросам развития зелёного транспорта, устойчивого туризма и финансирования в Центральной Азии.

Кроме этого, он сообщил, что Кабмин активно привлекает крупные инвестиции в бизнес-сектор страны. В первом квартале 2022 года благодаря успешной реализации внешней политики запущены Кыргызско-Узбекский и Кыргызско-Венгерский фонды развития с уставным капиталом $50 млн каждый. Также в конце прошлого года подписаны соглашения о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития (с уставным капиталом $25 млн), совместного холдинга с Фондом развития Абу-Даби (с уставным капиталом $100 млн).

Кроме того, в 2022 году Российско-Кыргызский фонд развития усилил свою кредитную и инвестиционную деятельность, утвердив 44 новых инвестиционных проекта прямого финансирования на общую сумму $165 млн, что в шесть раз больше, чем в 2021 году. В течение прошлого года организация предоставила кредиты на общую сумму $64 млн, что на 43% больше, чем в 2021 году. «В 2022 году запущено 12 инвестиционных проектов на $20 млн. Сейчас фонд продолжает финансирование ранее утверждённых проектов. В 2023 году он запустит 27 программ на $64 млн, в 2024 году — пять проектов на $133 млн», — сказал Бакыт Торобаев.

Вместе с тем Кабинет министров принимает меры по использованию внутренних резервов для развития отечественной экономики. Так, в целях реализации различных государственных программ на 3,5 млрд сомов увеличен уставный капитал двух государственных банков. Это позволило обеспечить крестьян и предпринимателей доступными кредитными средствами. «Хочу отметить, что в конце 2022 года начата работа по запуску Государственного банка развития, который станет заниматься реализацией стратегически важных проектов в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства», — добавил Бакыт Торобаев.

По итогам 11 месяцев 2022 года государственными банками «Айыл банк» и «РСК банк» выдано кредитов на общую сумму 29,6 млрд сомов. Это на 10 млрд сомов больше, чем в 2021 году. Во исполнение поручения главы государства особое внимание уделено развитию Баткенской области.

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