Устранить препятствия для бизнеса

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл первое заседание проектной группы по привлечению прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан и реализации инвестиционных проектов.

Отмечено, что проблемными вопросами в сфере инвестирования являются земельные участки, работа с государственными органами, коллизии в нормативных правовых актах и проведение инвестиционных конкурсов. «По каждому проекту должна быть введена прямая ответственность руководителя государственного органа. Именно тогда госслужащие начнут понимать бизнесменов и эффективно им помогать. Если есть проблема, создающая препятствие в привлечении финансов, необходимо принимать соответствующие нормативно-правовые акты, открывающие пути её решения», — сказал Бакыт Торобаев.

Сейчас по республике на стадии изучения и реализации 105 инвестиционных проектов. Они поступают в основном из Турции, Китая и России.

В проектную группу по привлечению прямых иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов включены администрация Президента, министерства и административные ведомства.

Автор: -