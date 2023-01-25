Искусственный интеллект для развития кыргызского языка

В администрации Президента презентовали суперкомпьютер.

В рамках программы развития государственного языка Кабинетом министров выделены деньги на приобретение суперкомпьютера NVIDIA, мощность которого составляет 1 петафлопс, что позволяет совершать 1 квадриллион операций в секунду. Отметим, что сейчас Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при Президенте и компания «Улут Софт» работают над проектом по внедрению искусственного интеллекта, обрабатывающего информацию на кыргызском языке.

В дальнейшем он позволит преобразовывать текст в речь и наоборот. Данные программы можно использовать в научно-образовательной сфере, стенографировании, в сфере массовых коммуникаций.

«Данный проект имеет важное стратегическое значение для государства, для сохранения и продвижения кыргызского языка в наступивший век высоких технологий и искусственного интеллекта», — заявил на презентации заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, на кыргызском языке должен быть обеспечен доступ ко всем ресурсам, то есть к последним техническим изобретениям, современным технологиям, знаниям, искусственному интеллекту. «Мы обязаны сделать так, чтобы по-кыргызски заговорили и разные технологические помощники. Это важно для всех нас, но особенно для лиц с ограниченными возможностями. Суперкомпьютер может работать 24 часа в сутки в интересах отечественной науки и экономики. Оборудование станут использовать государственные учреждения, учебные заведения и заинтересованные стороны», — сказал Эдиль Байсалов.

По итогам мероприятия поставлен ряд задач по развитию государственного языка, в том числе значительно увеличить число статей в «Википедии» на нём.

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