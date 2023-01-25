Цель — устойчивое развитие и национальный парламентаризм

Последние пять-шесть лет были для Узбекистана периодом, имеющим историческое значение. Наряду с последовательным продолжением процесса реформ сделаны важные шаги по формированию имиджа страны в мире, усилению связей с другими государствами и авторитетными международными организациями. В результате ещё более вырос наш авторитет на мировой арене. Это можно увидеть и на примере того, что ряд инициатив, выдвигаемых Узбекистаном, в частности Президентом, поддерживается на международном уровне, а ещё важнее — на основе этих предложений разрабатываются и внедряются в практику документы международных организаций.

Президент Шавкат Мирзиёев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году выдвинул ряд инициатив, касающихся таких актуальных вопросов, как укрепление мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях, обеспечение поступательного развития, поддержка соблюдения прав человека, расширение конструктивного диалога, изменение климата, проблема продовольственной безопасности, сокращение бедности.

В частности, предложение главы нашего государства о принятии резолюции «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)» направлено на решение проблем глобального масштаба. Ярким подтверждением этого стало единогласное одобрение этой резолюции 14 декабря 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН.

В этом важном международном документе чётко указана роль парламентов в укреплении приверженности идеям солидарности и всестороннему сотрудничеству для поддержки масштабного, устойчивого и последовательного возрождения, причём не оставляя никого без внимания в период после пандемии ковида.

В Узбекистане в период до 2030 года осуществляются действенные меры по важным вопросам, включённым в Глобальную повестку ООН, то есть улучшению образа жизни всего человечества и повышению уровня жизни путём стабилизации экономической, социальной и экологической ситуации в мире, созданию справедливого общества. Причём в данном направлении достигаются ощутимые результаты. Поэтому наш национальный парламент также активно участвует в процессах достижения устойчивого развития. Образование Парламентской комиссии по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Узбекистан на период до 2030 года придало новый темп работе в этом направлении.

Как известно, правительство Узбекистана взяло на себя 16 национальных целей и 125 задач в области устойчивого развития в период до 2030 года (14-я цель ЦУР не принята Узбекистаном, поскольку она касается охраны морских экосистем). Парламентская комиссия в рамках своей деятельности систематически контролирует выполнение этих задач. При этом особое внимание уделяется устойчивому развитию регионов.

Членами Парламентской комиссии глубоко изучаются такие важные вопросы как: снижение уровня малообеспеченности населения, укрепление продовольственной безопасности, улучшение рациона питания и развитие сельского хозяйства, охрана материнства и детства, охрана здоровья населения, обеспечение гендерного равенства и защита прав женщин, создание стабильной инфраструктуры, индустриализация и внедрение инноваций, достижение открытости, безопасности и экологической устойчивости городов и населённых пунктов. По результатам этого и для устранения выявленных проблем на заседаниях Парламентской комиссии были заслушаны отчёты руководителей 28 министерств и ведомств. Приняты соответствующие решения.

В 2020 году Добровольный национальный доклад Узбекистана по достижению Целей устойчивого развития впервые был представлен на политическом форуме высшего уровня, проведённом под руководством Экономического и Социального Совета ООН.

Важно отметить, что в нашей стране были проведены международные мероприятия, посвящённые работе, проводимой в государствах мира по достижению Целей устойчивого развития, а также опыту Узбекистана в этой сфере. К примеру, в мероприятиях за круглым столом, прошедших в рамках Недели ЦУР, участвовали с докладами более 30 международных экспертов. В 2021 году исторически впервые в мире в Бухаре состоялся международный форум «Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития», который был организован на высоком уровне. По итогам мероприятия, на котором присутствовали более 500 участников, была принята Бухарская декларация.

Меры, реализуемые в Узбекистане для достижения Целей устойчивого развития, получают достойную оценку международных рейтинговых агентств. Так, в рейтинге ООН и Фонда Bertelsmann по Целям устойчивого развития наша страна в текущем году заняла 77-е место среди 165 стран.

Принятие Организацией Объединённых Наций резолюции «Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития» имеет большое значение для парламентов и правительств нашей страны и других государств. Накопленный в Узбекистане положительный опыт будет применён в глобальном масштабе. Это возлагает на национальный парламент высокую ответственность. Перед нами стоят большие задачи. Как инициаторы данной резолюции мы должны быть примером в её реализации.

Танзила НАРБАЕВА,

председатель Сената Олий Мажлиса

Республики Узбекистан.

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