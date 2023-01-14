Кыргызстан — Узбекистан: новый этап дружбы и партнёрства

В международном аэропорту «Манас» лидера Узбекистана встретил Президент Садыр Жапаров.

Здесь же главы государств и их супруги посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов.

Дань памяти героев

В рамках государственного визита Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Лидера Узбекистана сопровождал председатель Кабинета министров — руководитель администрации Президента Акылбек Жапаров.

Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику погибшим в результате трагических событий 1916 года.

Встреча по протоколу

Далее состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова и Президента Шавката Мирзиёева в Государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь под мраморным шатром вывесили государственные флаги Кыргызстана и Узбекистана, выстроили Почётный караул, расстелили ковровые дорожки. Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Узбекистана. После рапорта командира роты Почётного караула главы государств совершили обход строя. Далее Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие Почётного караула прошли торжественным маршем перед главами государств.

По завершении совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате.

Поистине историческое событие

Далее состоялась встреча в расширенном формате.

На ней выступил Президент Садыр Жапаров:

«Уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемые члены делегации Республики Узбекистан!

Ещё раз сердечно приветствую вас в Бишкеке. Нам доставляет огромное удовольствие встречать вас с государственным визитом на нашей гостеприимной земле.

Кыргызстан неизменно придаёт особое значение развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Для нас Узбекистан — близкий по духу сосед, верный друг и надёжный стратегический партнёр.

И об этом вновь свидетельствует наша сегодняшняя встреча, традиционно проходящая в очень тёплой, открытой и дружеской атмосфере, в духе взаимопонимания и конструктивизма.

Прежде всего ещё раз с большим удовольствием хочу отметить, что на сегодняшний день двусторонние отношения между нашими странами находятся на высоком стратегическом уровне. Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется чёткое понимание того, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на основе дружбы, братства и добрососедства.

Продолжают своё поступательное развитие межпарламентские связи двух стран, которые играют немаловажную роль в межгосударственных отношениях. Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ. Убеждён, что, поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений.

Хочу отметить Вашу, уважаемый Шавкат Миромонович, неоценимую роль в решении важных вопросов по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы.

Особо примечательно, что такое знаменательное событие мы закрепим обменом ратификационными грамотами Договора в рамках данного государственного визита.

Мы также подпишем Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и тем самым выведем наши отношения на беспрецедентный уровень сотрудничества.

Уважаемый Шавкат Миромонович, текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием Договора о союзнических отношениях и создать Высший межгосударственный совет на уровне глав государств. Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы.

Уважаемый Шавкат Миромонович, мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем, нам следует признать, что у нас остаётся значительный нереализованный потенциал в этой сфере. В рамках ранее достигнутых договорённостей мы подпишем двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов. Уполномоченными органами во главе с вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более полутора миллиардов долларов США. Впечатляют суммы проектов, которые совместно реализуют наши страны.

Уверен, что запланированные проекты мы претворим в ближайшей перспективе и в полной мере. Безусловно, для практической реализации инвестиционных проектов требуется финансирование. В этом ключе мы можем задействовать потенциал Узбекско-Кыргызского фонда развития. Хочу отметить важность финансирования в рамках Узбекско-Кыргызского фонда развития совместного предприятия по переработке хлопка в Джалал-Абадской области, текстильного производства, создания торгово-логистических центров, в том числе в городе Кызыл-Кие, а также строительства ряда малых ГЭС. Мы рассчитываем, что фонд станет эффективной площадкой для продвижения двустороннего сотрудничества между нашими странами. Уверен, что совместные проекты позволят обеспечить потребности населения и промышленности приграничных областей наших стран, придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, попутно развивая логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей. Мы также поощряем прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран.

26 января состоялся представительный бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан» с участием более 200 представителей бизнес-сообществ наших стран, где обсуждены вопросы сотрудничества и поставлены на перспективу большие задачи.

В этой связи выражаю свою признательность за участие в этом форуме Сардора Уктамовича и Акылбека Усенбековича.

Кыргызская Республика всегда открыта для узбекских предпринимателей и готова полностью поддерживать их инициативы и проекты, оказывать максимальную помощь в их реализации и защищать инвестиции.

Уважаемый Шавкат Миромонович, в условиях современного миропорядка чрезвычайно важно предпринимать усилия по интегрированию транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии в глобальные транспортные узлы и коридоры.

Кыргызстан ведёт работу по совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения. На повестке стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям. В этом контексте хочу отметить актуальность наших планов по совместному строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Создание новых транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны региона, расширит возможности наших государств в части присоединения региональных торговых сетей с морскими путями к мировым торговым рынкам.

Уважаемый Шавкат Миромонович, также следует отметить, что трансграничный туризм набирает популярность в регионе. Это лучший способ предоставить иностранным туристам уникальную возможность окунуться в аутентичный образ жизни, ощутить культуру, национальные вкусы и традиции населения наших стран. В этих целях предлагаю создать совместные туристические продукты в области рекреации (Иссык-Куль, Джалал-Абад), а также развития зимнего (Чункурчак, Каракол) и духовного туризма (Самарканд, Бухара, Хива). Кыргызская сторона считает важным развивать сотрудничество в сфере организации совместных экспедиций для изучения перспектив новых туристических маршрутов, реализации таких совместных инициатив, как единая виза, создание совместных турпродуктов по современному Великому Шёлковому пути, геопарков и так далее.

Уважаемый Шавкат Миромонович, с удовлетворением хочу отметить активную динамику в культурно-гуманитарной сфере сотрудничества. В текущем году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, что внесёт значительный вклад в укрепление гуманитарных связей между странами. В ближайшее время завершится капитальный ремонт Ошского государственного узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура по случаю его 100-летия. Мы могли бы приурочить его открытие к мероприятиям в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, хочу выразить Вам благодарность в связи с завершением строительства Узбекистаном двух общеобразовательных школ в Баткенской области Кыргызстана. Возведение данных школ — это яркое подтверждение дружбы и добрососедства наших народов, которое с большой благодарностью воспринято жителями южного региона Кыргызстана.

Уверен, реализация таких социально значимых проектов поспособствуют укреплению дружбы между нашими народами и кыргызско-узбекских взаимоотношений в целом.

Уважаемый Шавкат Миромонович, в завершение своего выступления хочу выразить глубокую убеждённость, что сложившиеся между народами двух стран дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут нам вместе двигаться к общей цели — процветанию и повышению благосостояния наших народов. Благодарю за внимание!»

В свою очередь Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан и Кыргызстан впервые достигли такого уровня торгово-экономического сотрудничества.

«Более 300 совместных предприятий, запущен фонд развития, который уже начал свою работу. Накануне успешно прошёл бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан», в рамках которого подписаны соглашения и контракты на сумму $1,6 млрд», — напомнил он, также отметив важность достигнутых договорённостей по таким крупным проектам, как строительство Камбар-Атинской ГЭС — 1, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев также сказал, что сотрудничество наших стран реально:

«Мы поставили задачу доведения торгового-оборота до $2 млрд. Мы договорились о создании торговых центров и в Ташкенте, и в Бишкеке. Чтобы это было не разовое мероприятие, а постоянное присутствие», — сообщил он, напомнив, что по итогам деловых встреч в рамках прошедшего бизнес-форума подписаны контракты на сумму $1,6 млрд.

«Как вы уже слышали, планируется запуск совместного производства автомобилей, стройматериалов, текстиля, сельхозпродукции. Также достигнуты договорённости в сотрудничестве в угольной промышленности», — сказал глава Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что государства намерены производить и поставлять сельхозпродукцию с учётом потребностей двух республик. Он подчеркнул, что планируются проекты на сумму $400 млн.

«Мы приступили к проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Недавно в Бишкеке запущен офис проекта, готовится ТЭО», — рассказал Президент, упомянув о договорённости в энергосекторе. По его словам, строительство Камбар-Атинской ГЭС — это мегапроект не только для двух республик, но и для всего региона.

Подписаны документы

В рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-узбекского совместного взаимодействия.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Кроме того, подписаны следующие документы:

Соглашение между Кабинетом министров КР и правительством РУз о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Протокол между Государственной таможенной службой КР и Таможенным комитетом РУз о порядке взаимодействия в области обмена данными таможенной статистики взаимной торговли; Протокол между Государственной таможенной службой КР и Таможенным комитетом РУз о сотрудничестве в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности подозрительных финансовых операций;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций КР и Министерством высшего образования, науки и инноваций РУз; Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР и Министерством молодёжной политики и спорта РУз в области молодёжной политики; Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз в сфере энергетики;

Соглашение о развитии сотрудничества в угольной промышленности между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики РУз; Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз по развитию приоритетных направлений промышленности; Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между правительством КР и правительством РУз о создании Совета полномочных представителей правительства КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей РУз от 6 сентября 2017 года; Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об отдельных участках кыргызско-узбекской Государственной границы, подписанного 3 ноября 2022 года в городе Бишкеке; Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством КР и правительством РУз о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года; План совместных мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между КР и РУз; Соглашение о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах; Соглашение между Кабинетом министров КР и правительством РУз о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане;

Программа стратегического торгово-экономического партнёрства между Кабинетом министров КР и правительством РУз на 2023-2025 годы; Соглашение о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Министерством инвестиций, промышленности и торговли РУз;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством сельского хозяйства РУз о сотрудничестве в области сельского хозяйства; Комплексная программа по расширению сотрудничества между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области КР и Хокимиятом Джизакской области РУз; Комплексная программа по расширению сотрудничества между аппаратом полномочного представителя Президента КР в Баткенской области КР и Хокимиятом Ферганской области РУз; Комплексная программа по расширению сотрудничества между аппаратом полномочного представителя Президента КР в Джалал-Абадской области КР и Хокимиятом Наманганской области РУз; Комплексная программа по расширению сотрудничества между аппаратом полномочного представителя Президента КР в Ошской области КР и Хокимиятом Андижанской области РУз;

Меморандум о взаимопонимании по строительству Чаткальского каскада ГЭС между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан;

В рамках бизнес-форума:

Проект Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ТНК «Дастан» и ООО «TOSHELECTROAPPARAT» (по выпуску электросчётчиков АСКУЭ); Проект Соглашения о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя Президента КР в Нарынской области и совместным предприятием ООО «Baxodir Log’on Tekstil» (РУз) Ферганская область.

Основной акцент — торгово-экономическое сотрудничество

Далее лидеры наших стран сделали заявление для прессы. Президент Садыр Жапаров отметил:

«Уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемые представители средств массовой информации,

дамы и господа, сегодня в нашей стране знаменательное событие — государственный визит Президента братской Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича в Кыргызскую Республику. Хочу отметить, что мы придаём особую значимость данному визиту. Укрепление и расширение кыргызско-узбекских отношений — одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. С удовлетворением хочу сообщить об итогах состоявшихся двусторонних переговоров, которые традиционно прошли в дружественной, тёплой атмосфере и доверительном ключе. Мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем подробно обсудили широкий круг вопросов политического, экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного характера. Достигнут ряд договорённостей, направленных на укрепление и дальнейшее развитие наших двусторонних взаимоотношений. С учётом высокой динамики и содержательности двусторонней повестки мы подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Сегодня для нас исторический день. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы, обменялись ратификационными грамотами к Договору о кыргызско-узбекской государственной границе и, таким образом, поставили точку в пограничных вопросах.

Убеждён, что окончательное решение пограничного вопроса сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии братских отношений, укреплении приграничных контактов, а также способствует упрочению стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Текущий год ознаменован тридцатилетием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы договорились масштабно отпраздновать эту знаменательную юбилейную дату, как это подобает братским государствам.

Основной акцент мы направим на активизацию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма. Отрадно, что на сегодняшний день товарооборот между нашими странами растёт. Бизнес работает открыто и свободно. Отсутствуют барьеры при взаимной торговле между нашими странами. На уровне правительств поощряются прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран. Регулярно проводятся инвестиционные и экономические форумы. Буквально вчера состоялся бизнес-форум «Кыргызстан-Узбекистан» с участием более чем двухсот представителей бизнес-сообщества наших стран.

Реализуются совместные инвестиционные проекты, которые направлены на создание новых производственных площадей и рабочих мест. В рамках сегодняшних переговоров достигнуты договорённости по сборке в Кыргызстане автомобильной и коммерческой техники, электротехнического оборудования, электрических счётчиков, а также по реализации проектов разработки угольных месторождений на территории Кыргызстана, переработке кожи и выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызской Республики.

Отмечая значимую роль Узбекско-Кыргызского фонда развития, мы договорились активизировать финансирование совместных проектов, нацеленных на развитие промышленной кооперации. Имеются большие перспективы сотрудничества между нашими странами в транспортно-транзитной сфере. Эти вопросы, включая строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, увеличение грузовых и пассажирских автомобильных перевозок также стояли в повестке дня наших сегодняшних переговоров.

Особое внимание с Шавкатом Миромоновичем мы уделили перспективам развития культурно-гуманитарных связей. Мы достигли договорённостей о проведении в текущем году Дней культуры Кыргызстана и Узбекистана, расширении взаимодействия в сфере туризма, образования и науки, здравоохранения, молодёжи. Также мы обменялись мнениями по региональной и международной тематике.

Развитие дружественных связей со странами Центральной Азии, сохранение стабильности и безопасности в регионе постоянно в фокусе внимания как Кыргызстана, так и Узбекистана. Мы отметили необходимость консолидации наших усилий в противодействии современным вызовам и угрозам регионального и международного характера в складывающейся в мире непростой геополитической ситуации. В целом, нами подтверждена твёрдая приверженность к дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества. У нас много наработок и планов, которые отвечают интересам двух наших народов. Хочу ещё раз подчеркнуть, что Узбекистан для Кыргызстана — близкий друг и надёжный сосед. Мы придаём особое значение всестороннему развитию добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства с Республикой Узбекистан. Выражаю признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу и членам узбекской делегации за совместную плодотворную работу.

Искренне желаю нашим странам и народам нашего региона мира, стабильности и процветания».

«Таких отношений у нас не было никогда», — заявил в свою очередь Шавкат Мирзиёев об итогах встречи с Садыром Жапаровым.

«В ходе переговоров мы детально обсудили ключевые направления. То, чего мы добились, это уже история. Теперь нам необходима перспектива», — подчеркнул Президент Узбекистана, отметив, что стороны обменялись ратифицированными грамотами Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской границы.

«Когда граница не ратифицирована — нет договора. О каких наших отношениях мы можем говорить? Было тяжело, но, оказывается, можно решить. Мы наконец-то вышли на полное урегулирование. Это начало нового этапа и историческое событие. У нас должна быть граница дружбы, мы сегодня заложили фундамент», — сообщил Мирзиёев.

В неформальной обстановке

состоялась встреча Президента Садыра Жапарова и Президента Шавката Мирзиёева.

В природном парке «Ала-Арча» для ознакомления гостей с традициями кыргызского народа установили национальные юрты и разместили выставку изделий народно-прикладного искусства и ремесленников.

Также здесь разместили шатёр кузнеца, где развесили кольчуги, шлемы, щиты, воинские ремни и ювелирные изделия древних мастеров. Согласно наследию предков, кузнец выгибает раскалённый кусок металла на наковальне, изготавливает подкову, затем подковывает лошадь возле шатра. Кроме этого, лидеры стран продегустировали традиционные кыргызские блюда. Далее фольклорно-этнографический коллектив «Мурас» исполнил для почётных гостей известные национальные и узбекские музыкальные произведения.

На этом завершился государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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