Помним и чтим

Возле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Оше прошёл митинг-реквием, посвящённый 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Жасур Азимов, представители Генерального консульства России в южной столице, Русского дома, ветераны, школьники, общественность.

Участники митинга возложили венки с цветами к памятнику и почтили минутой молчания память погибших.

Согласно статистическим данным, всего во время блокады в Кыргызстан эвакуировали 16 тысяч людей, из них 3,5 тысячи детей. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Точное число её жертв неизвестно. По разным данным, их от 400 тысяч до 1,5 миллиона.

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