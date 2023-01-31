Никто не забыт

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«Мужеству ленинградцев, благородству кыргызстанцев»: 80-летие прорыва блокады Ленинграда отметили в Бишкеке.

«Моя прабабушка — блокадница. Она рассказывала, что это было страшное, голодное, суровое время, когда не было ни еды, ни воды, люди замерзали, но нужно было делать всё, чтобы выжить и победить», — отметила ученица бишкекской школы Анастасия Каледина, участница митинга-реквиема, посвящённого 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Митинг, организованный Кыргызским обществом блокадников Ленинграда, традиционно прошёл в парке Победы им. Д. Асанова. Блокадники, проживающие в Кыргызстане, сотрудники мэрии Бишкека, посольства России, представительства Россотрудничества в КР, Бишкекской и Кыргызстанской епархии, представители авиабазы ОДКБ «Кант», школьные и студенческие отряды волонтёров Победы возложили цветы к монументу «Мужеству ленинградцев, благородству кыргызстанцев».

Альберт Зульхарнеев, руководитель Русского дома, сказал на митинге: «Наша речь, русский и кыргызский языки, ленинградские филологи-исследователи эпоса «Манас», ленинградские инженеры и архитекторы, работавшие в Кыргызстане, наша культура, наши университеты, наши звёзды, Бюбюсара Бейшеналиева, в 41-м году вернувшаяся в Кыргызстан из ленинградского Вагановского училища, и тысячи других кыргызстанцев, учившихся в ленинградских вузах, шефство Киргизии над военно-морской базой Кронштадт, — за всем этим стоит подвиг защитивших город солдат, подвиг блокадников и кыргызстанцев.

Джамиль Чолпонкулов, выпускник Ленинградского университета и первый кандидат наук из Киргизии, Омуркул Джетыкашкаев, бывший директор Киргизской государственной филармонии и 4,5 тысячи других кыргызстанцев пали в бою за свой город».

Учащиеся школы Св. Равноапостольного Великого князя Владимира, школы-гимназии №29 и Бишкекского финансово-экономического техникума выступили с чтением стихов поэтов-ленинградцев и песнями военных лет.

«В нашем техникуме есть музей блокады, — поделилась студентка БФЭТ Ширин Чынарбекова. — Там собрано много материалов, вещей блокадников и защитников города. Мы бывали в детских домах, которые приняли детей, эвакуированных из Ленинграда. Благодаря этому и благодаря таким митингам мы можем ближе познакомиться с историей Великой Отечественной войны и рассказать своим сверстникам о том, как это было».

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