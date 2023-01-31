Декларация

По итогам госвизита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

В ней говорится:

«Кыргызская Республика и Республика Узбекистан, далее именуемые сторонами, основываясь на положениях Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 24 декабря 1996 года и Декларации о стратегическом партнёрстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 5 октября 2017 года, с удовлетворением отмечая, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений двусторонние связи между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан достигли уровня стратегического партнёрства и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, подтверждая неизменную приверженность соблюдению Устава ООН и общепризнанных принципов и норм международного права, исходя из взаимного стремления придать качественный характер многогранным двусторонним контактам в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других перспективных областях, констатируя, что дальнейшее укрепление отношений дружбы отвечает коренным и долгосрочным интересам братских народов двух государств и поспособствует процветанию обеих сторон, а также укреплению мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, заявляют о нижеследующем:

Стороны решили вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и провозглашают установление между ними отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства с дальнейшим выводом их на более высокий уровень.

Стороны выразили единодушие в дальнейшем комплексном развитии двусторонних отношений в следующих ключевых областях.

Политическое взаимодействие

Стороны с удовлетворением подчёркивают, что кыргызско-узбекские отношения основываются на высоком политическом доверии и руководящей роли глав двух государств в определении долгосрочного стратегического взаимодействия Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Стороны отметили положительную динамику межпарламентского сотрудничества и подчеркнули важность продолжения контактов между парламентами двух государств в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан, а также взаимных визитов парламентских делегаций и групп дружбы парламентов двух стран.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений, международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Особо подчёркивая историческое значение завершения процесса делимитации государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, стороны единодушно выразили твёрдую убеждённость, что это поспособствует укреплению стабильности, безопасности и совместному процветанию двух стран.

Президенты Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, высоко оценивая формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, выразили готовность и далее прилагать активные совместные усилия для раскрытия уникального потенциала региона и его трансформации в пространство мира, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

Стороны подтвердили намерение продолжить активное взаимодействие в рамках многосторонних институтов, таких как ООН, ШОС, СНГ, ОТГ, ОБСЕ, в том числе по вопросам оказания взаимной поддержки международных инициатив друг друга.

Руководители обеих стран отметили важность совместных скоординированных усилий на региональном и международном уровнях по стабилизации положения в соседнем Афганистане, восстановлению экономики страны для обеспечения мира и безопасности в Центральной Азии.

Стороны также намерены поощрять прямые контакты между государственными органами, юридическими и физическими лицами двух стран в целях активизации многопланового и разноуровневого сотрудничества.

Взаимодействие по вопросам безопасности

Стороны высказались за принятие совместных мер в двустороннем и многостороннем форматах, направленных на предупреждение и противодействие современным вызовам и угрозам безопасности, прежде всего в борьбе с международным терроризмом, идеологией экстремизма, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами.

Отмечая актуальность защиты подрастающего поколения от воздействия деструктивных сил, подчеркнули важность противодействия распространению идеологии экстремизма и насилия среди молодёжи.

Стороны также выразили озабоченность нарастанием угроз, связанных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях и высказались за укрепление сотрудничества по вопросам международной информационной и кибербезопасности.

Стороны выразили намерение продолжать развивать сотрудничество в военной и военно-технической областях на основе существующих соглашений, а также совершенствовать соответствующую договорно-правовую базу.

Торгово-экономическое взаимодействие

Стороны отметили приоритетное значение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами и подтвердили готовность прилагать совместные усилия для поступательного углубления инвестиционного сотрудничества, увеличения объёмов и расширения номенклатуры взаимной торговли, развития промышленной кооперации, поддержки предпринимателей обеих стран в их деловой активности, реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе и других отраслях экономики.

В данном контексте стороны отметили важность активизации работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан для своевременной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Стороны подчеркнули необходимость эффективного использования возможностей кыргызско-узбекского Делового совета, а также установления практического взаимодействия между бизнес-структурами и деловыми кругами двух стран.

Стороны с удовлетворением отметили начало деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития, внедряющего эффективные инструменты финансирования инвестиционных проектов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, логистики и других перспективных областях.

Признавая будущий вклад фонда в развитие промышленной кооперации и создание взаимосвязанных цепочек добавленной стоимости между кыргызскими и узбекскими производителями за счёт взаимодополняемых преимуществ экономик двух стран, стороны договорились активизировать работу фонда путём дальнейшего пополнения уставного капитала по мере определения и одобрения финансирования совместных инвестиционных проектов.

Стороны отметили важность объединения усилий в области производства и переработки продукции сельского хозяйства, продовольственной безопасности, обеспечения населения доступным и качественным продовольствием, экспорта в третьи страны.

Стороны намерены и в дальнейшем укреплять сотрудничество в таможенной сфере, совершенствовать технологии осуществления таможенных операций с использованием новейших технических средств.

Взаимодействие в водно-энергетической области

Стороны выступили за комплексное использование водно-энергетических ресурсов, подчёркивая важность выработки устойчивых механизмов взаимовыгодного сотрудничества с учётом общих интересов и потребностей, в духе многовековой дружбы, добрососедства, взаимного уважения.

Стороны выразили готовность на взаимовыгодных условиях осуществлять закупку, поставку и транзит природного газа и электроэнергии.

Транспортно-коммуникационное сотрудничество

Стороны договорились продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему улучшению условий для последовательного увеличения пассажирского, грузового, транзитного и туристического потока между странами.

Высоко оценивая подписание трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, стороны отметили важность принятия практических мер по скорейшей реализации данного проекта.

Стороны выразили намерение продолжать активное взаимодействие по увеличению грузоперевозок между странами в рамках эффективного использования транзитно-транспортного потенциала международного мультимодального маршрута Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.

Стороны высказались за расширение географии и увеличение количества авиарейсов между странами.

Межрегиональное сотрудничество

Стороны отметили успешную деятельность Совета полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, подчеркнув, что формат таких встреч содействует укреплению и наращиванию взаимовыгодного культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран.

Стороны высказали намерение и далее поощрять и поддерживать прямые контакты и сотрудничество между регионами двух стран в целях реализации новых перспективных проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, логистики, сельского хозяйства, туризма.

Стороны выразили готовность к поэтапному, с учётом имеющихся международных обязательств, открытию дополнительных пунктов пропуска между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, которое будет способствовать дальнейшему развитию приграничной торговли, расширению межрегиональных контактов и туристических обменов.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Стороны, осознавая свою историческую ответственность за сохранение и укрепление многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества между народами двух стран, подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества в области образования и науки, культуры и искусства, туризма и спорта, согласились и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств кыргызской и узбекской общин в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев.

Стороны выразили готовность провести Дни культуры Кыргызстана в Узбекистане и Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане в 2023 году в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Стороны выступили за тесное взаимодействие в сфере туризма, в том числе зыярат-туризма, путём организации перспективных совместных туристических маршрутов, проведения рекламных кампаний, конференций и семинаров, организации выставок, ярмарок, роуд-шоу и иных совместных мероприятий.

Стороны отметили важность углубления связей и деловых контактов в области здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки.

Стороны подтвердили готовность поощрять межвузовские контакты, обмен опытом, совместную реализацию научных проектов, организацию взаимных научно-практических конференций и образовательных мероприятий.

Президент Кыргызской Республики и Президент Республики Узбекистан твёрдо убеждены, что реализация положений настоящей Декларации послужит дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнёрства двух государств на благо братских народов Кыргызстана и Узбекистана в интересах мира, безопасности и совместного процветания».

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